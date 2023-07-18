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Куда Узбекистан экспортировал больше всего яблок — топ-5 стран
Куда Узбекистан экспортировал больше всего яблок — топ-5 стран
За 5 месяцев 2023 года Узбекистан экспортировал яблок на $1,8 млн
2023-07-18T16:13+0500
2023-07-18T16:13+0500
2023-07-18T16:13+0500
инфографика
узбекистан
экспорт
казахстан
россия
туркменистан
кыргызстан
таджикистан
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По данным Агентства статистики, в январе — мае 2023 года Узбекистан экспортировал в 7 стран 4,4 тыс. тонн яблок. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года их экспорт сократился на 702 тонны. Больше всего яблок у Узбекистана закупил Казахстан — 2,5 тыс. тонн, на втором месте Россия — 764 тонны, замыкает тройку Туркменистан — 649 тонн.
узбекистан
казахстан
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узбекистан инфографика яблоки экспорт россия казахстан туркменистан кыргызстан таджикистан
узбекистан инфографика яблоки экспорт россия казахстан туркменистан кыргызстан таджикистан
Куда Узбекистан экспортировал больше всего яблок — топ-5 стран
За 5 месяцев 2023 года Узбекистан экспортировал яблок на $1,8 млн, сообщает Агентство статистики.
По данным Агентства статистики, в январе — мае 2023 года Узбекистан экспортировал в 7 стран 4,4 тыс. тонн яблок. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года их экспорт сократился на 702 тонны.
Больше всего яблок у Узбекистана закупил Казахстан — 2,5 тыс. тонн, на втором месте Россия — 764 тонны, замыкает тройку Туркменистан — 649 тонн.