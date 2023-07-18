https://uz.sputniknews.ru/20230718/kuda-uzbekistan-bolshye-vsego-eksportiroval-yablok-top-stran-36949241.html

Куда Узбекистан экспортировал больше всего яблок — топ-5 стран

Куда Узбекистан экспортировал больше всего яблок — топ-5 стран

За 5 месяцев 2023 года Узбекистан экспортировал яблок на $1,8 млн

2023-07-18T16:13+0500

2023-07-18T16:13+0500

2023-07-18T16:13+0500

инфографика

узбекистан

экспорт

казахстан

россия

туркменистан

кыргызстан

таджикистан

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По данным Агентства статистики, в январе — мае 2023 года Узбекистан экспортировал в 7 стран 4,4 тыс. тонн яблок. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года их экспорт сократился на 702 тонны. Больше всего яблок у Узбекистана закупил Казахстан — 2,5 тыс. тонн, на втором месте Россия — 764 тонны, замыкает тройку Туркменистан — 649 тонн.

узбекистан

казахстан

россия

туркменистан

таджикистан

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