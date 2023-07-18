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Мирзиёев вылетел в Саудовскую Аравию
Мирзиёев вылетел в Саудовскую Аравию
Глава Узбекистана примет участие и выступит на первом Саммите в формате Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива” в Джидде.
2023-07-18T16:43+0500
2023-07-18T16:43+0500
2023-07-18T16:48+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
визит
саудовская аравия
саммит
участие
джидда
политика
самолет
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев по приглашению Служителя двух святынь — Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда отбыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента.Также на полях мероприятия пройдет ряд двусторонних встреч и переговоров.Напомним, что государственный визит Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию состоялся в августе 2022 года.
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев саудовская аравия визит политика саммит самолет джидда
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев саудовская аравия визит политика саммит самолет джидда
Мирзиёев вылетел в Саудовскую Аравию
16:43 18.07.2023 (обновлено: 16:48 18.07.2023)
Глава Узбекистана примет участие и выступит на первом Саммите в формате Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива” в Джидде.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Сегодня Шавкат Мирзиёев по приглашению Служителя двух святынь — Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда отбыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба
президента.
“В соответствии с программой пребывания в городе Джидде глава нашего государства примет участие и выступит на первом Саммите в формате “Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива”, — говорится в сообщении.
Также на полях мероприятия пройдет ряд двусторонних встреч и переговоров.
Напомним, что государственный визит Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию состоялся в августе 2022 года.