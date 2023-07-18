https://uz.sputniknews.ru/20230718/mirziyoyev-vylet-djidda-rabochiy-vizit-18-iyul-2023-36951315.html

Мирзиёев вылетел в Саудовскую Аравию

Мирзиёев вылетел в Саудовскую Аравию

Глава Узбекистана примет участие и выступит на первом Саммите в формате Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива” в Джидде.

2023-07-18T16:43+0500

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узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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саудовская аравия

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участие

джидда

политика

самолет

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев по приглашению Служителя двух святынь — Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда отбыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента.Также на полях мероприятия пройдет ряд двусторонних встреч и переговоров.Напомним, что государственный визит Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию состоялся в августе 2022 года.

узбекистан

саудовская аравия

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