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https://uz.sputniknews.ru/20230718/mirziyoyev-vylet-djidda-rabochiy-vizit-18-iyul-2023-36951315.html
Мирзиёев вылетел в Саудовскую Аравию
Мирзиёев вылетел в Саудовскую Аравию
Глава Узбекистана примет участие и выступит на первом Саммите в формате Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива” в Джидде.
2023-07-18T16:43+0500
2023-07-18T16:48+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
визит
саудовская аравия
саммит
участие
джидда
политика
самолет
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев по приглашению Служителя двух святынь — Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда отбыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента.Также на полях мероприятия пройдет ряд двусторонних встреч и переговоров.Напомним, что государственный визит Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию состоялся в августе 2022 года.
узбекистан
саудовская аравия
джидда
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев саудовская аравия визит политика саммит самолет джидда
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев саудовская аравия визит политика саммит самолет джидда

Мирзиёев вылетел в Саудовскую Аравию

16:43 18.07.2023 (обновлено: 16:48 18.07.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана примет участие и выступит на первом Саммите в формате Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива” в Джидде.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев по приглашению Служителя двух святынь — Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда отбыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента.

“В соответствии с программой пребывания в городе Джидде глава нашего государства примет участие и выступит на первом Саммите в формате “Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива”, — говорится в сообщении.

Также на полях мероприятия пройдет ряд двусторонних встреч и переговоров.
Напомним, что государственный визит Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию состоялся в августе 2022 года.
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