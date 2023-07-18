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При каких заболеваниях летать на самолете опасно — врач
При каких заболеваниях летать на самолете опасно — врач
Авиаперелеты опасны при болезнях сердца, сосудов и органов слуха
2023-07-18T07:06+0500
2023-07-18T07:06+0500
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мнение эксперта
самолет
авиаперелет
заболевания
здоровье
пассажиры
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Авиаперелет – серьезная нагрузка для организма из-за перепадов атмосферного давления, вынужденного сидячего положения в течение долгого времени, сухого воздуха. Поэтому людям с некоторыми заболеваниями нужно принимать особые меры предосторожности перед авиапутешествиями, а кому-то лучше вообще отказаться от перелетов, рассказал доктор медицинских наук Роман Горенков радио Sputnik.По словам специалиста, особые меры предосторожности перед авиаперелетом и во время него необходимо принимать тем, у кого есть заболевания вен нижних конечностей.Перепады атмосферного давления опасны также для людей с патологиями органов слуха, а сухой воздух в самолете – для пациентов с бронхиальной астмой. Кроме того, авиаперелет может вывести из равновесия человека с психическим заболеванием.В заключение он добавил, что лицам в возрасте 60+, а также тем, у кого есть хронические заболевания, планируя путешествие и авиаперелет обязательно нужно проконсультироваться с врачом.Ранее специалист рассказал о том, как влияет шум от автомобиля на водителя.
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мнение эксперта самолет авиаперелет заболевания здоровье пассажиры
мнение эксперта самолет авиаперелет заболевания здоровье пассажиры

При каких заболеваниях летать на самолете опасно — врач

07:06 18.07.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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В группе риска — пассажиры с болезнями сердца, сосудов и органов слуха.
Авиаперелет – серьезная нагрузка для организма из-за перепадов атмосферного давления, вынужденного сидячего положения в течение долгого времени, сухого воздуха. Поэтому людям с некоторыми заболеваниями нужно принимать особые меры предосторожности перед авиапутешествиями, а кому-то лучше вообще отказаться от перелетов, рассказал доктор медицинских наук Роман Горенков радио Sputnik.
"Не рекомендуются авиаперелеты людям с обострениями сердечно-сосудистых заболеваний и с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если имеется, например, обострение гипертонической болезни или ишемической болезни сердца, нарушение ритма сердца, то возникает определенный риск. Все-таки полеты связаны с перепадами давления, стрессом, изменением часового пояса", – объяснил он.
По словам специалиста, особые меры предосторожности перед авиаперелетом и во время него необходимо принимать тем, у кого есть заболевания вен нижних конечностей.
"Из-за вынужденного сидячего положения и перепадов давления возникает застой в венах, нарушается венозный отток, это может спровоцировать острый тромбоз нижних конечностей, крайний случай – это отрыв тромба и тромбоэмболия легочной артерии. В самолете таким людям нужно делать зарядку, летать в компрессионной одежде, перед полетом принимать венотоники, возможно, удвоенные дозы. Но это нужно обязательно обсудить с врачом", – отметил Горенков.
Перепады атмосферного давления опасны также для людей с патологиями органов слуха, а сухой воздух в самолете – для пациентов с бронхиальной астмой. Кроме того, авиаперелет может вывести из равновесия человека с психическим заболеванием.
"Например, хроническое воспаление среднего уха – это противопоказание для авиаперелета. Из-за сухого воздуха в салоне самолета может возникнуть приступ удушья у человека с бронхиальной астмой, поэтому таким пациентам обязательно нужно брать с собой ингаляторы. А если у пассажира психическое расстройство, то авиаперелет опасен и для него самого, и для окружающих. У такого человека может возникнуть острый психоз, невротическая реакция в виде панической атаки. Что в этом состоянии может сделать пациент, трудно представить ", – пояснил врач.
В заключение он добавил, что лицам в возрасте 60+, а также тем, у кого есть хронические заболевания, планируя путешествие и авиаперелет обязательно нужно проконсультироваться с врачом.
Ранее специалист рассказал о том, как влияет шум от автомобиля на водителя.
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