https://uz.sputniknews.ru/20230718/polet-samolet-zabolevaniya-risk-36931693.html

При каких заболеваниях летать на самолете опасно — врач

При каких заболеваниях летать на самолете опасно — врач

Авиаперелеты опасны при болезнях сердца, сосудов и органов слуха

2023-07-18T07:06+0500

2023-07-18T07:06+0500

2023-07-18T07:06+0500

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Авиаперелет – серьезная нагрузка для организма из-за перепадов атмосферного давления, вынужденного сидячего положения в течение долгого времени, сухого воздуха. Поэтому людям с некоторыми заболеваниями нужно принимать особые меры предосторожности перед авиапутешествиями, а кому-то лучше вообще отказаться от перелетов, рассказал доктор медицинских наук Роман Горенков радио Sputnik.По словам специалиста, особые меры предосторожности перед авиаперелетом и во время него необходимо принимать тем, у кого есть заболевания вен нижних конечностей.Перепады атмосферного давления опасны также для людей с патологиями органов слуха, а сухой воздух в самолете – для пациентов с бронхиальной астмой. Кроме того, авиаперелет может вывести из равновесия человека с психическим заболеванием.В заключение он добавил, что лицам в возрасте 60+, а также тем, у кого есть хронические заболевания, планируя путешествие и авиаперелет обязательно нужно проконсультироваться с врачом.Ранее специалист рассказал о том, как влияет шум от автомобиля на водителя.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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мнение эксперта самолет авиаперелет заболевания здоровье пассажиры