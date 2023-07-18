https://uz.sputniknews.ru/20230718/rossiya-bespilotnik-lantset-novaya-razrabotka-36958818.html

В России появился "Ланцет" нового поколения

В России появился "Ланцет" нового поколения

В России представили БПЛА-камикадзе “Ланцет” нового поколения, и не все еще осознали революционный характер разработки.

2023-07-18T20:47+0500

2023-07-18T20:47+0500

2023-07-18T20:47+0500

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дрон

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Рой ударных дронов-невидимок с элементами искусственного интеллекта и системами противодействия РЭБ и ПВО противника способен в корне изменить тактику сухопутных войсковых операций, стать еще одним “богом войны” не только в зоне российской СВО.Предприятие-изготовитель легендарных барражирующих боеприпасов “Ланцет” (входит в состав концерна “Калашников”) 16 июля представило следующее поколение дронов – “Изделие 53” со складным крылом. Правда, из-за секретности новый “Ланцет” не показали целиком – только в пусковой установке, предназначенной для нанесения группового удара. “Изделие 53” можно запускать также из индивидуального контейнера. Однако залповая технология – это прорыв, и материализация концепции сетецентрической боевой операции, в которой будет действовать рой дронов-камикадзе, объединенных нейросетью.Главный конструктор “Ланцетов” Александр Захаров подчеркнул основные особенности нового изделия – простоту применения в автоматическом режиме и устойчивость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы противника. На поле боя оператор должен лишь указать район поиска и дать команду на вылет. Далее дрон самостоятельно найдет бронетехнику, ствольную артиллерию, средства ПВО противника (пикапы и прочие “мелочи” его не интересуют). Если “Изделие 53” одновременно увидит танк и РЛС (радиолокационную станцию), то приоритетом станет более важная цель – РЛС. Рой дронов нового поколения распределяет объекты для атаки в автоматизированном режиме. На подлете к цели срабатывает боевая часть, и кумулятивная струя пробивает любую броню (проверено в ходе боевых испытаний). Дрон может нести также фугасно-осколочную или термобарическую боевую часть. В состав ударного комплекса входит модуль разведки, навигации и связи. “Ланцет” способен определять координаты по разным источникам (объектам), и этим заметно отличается от иностранных аналогов, которым нужна спутниковая навигация.Ранее эффективно действовали в Сирии и в зоне СВО на Украине серийные “Ланцеты” с X-образными крыльями двух основных модификаций – с боевыми частями 3 кг и 5 кг. Легкая модификация способна барражировать до 40 минут на скоростях 80 – 110 км/час. “Ланцет” с полезной нагрузкой 5 кг отличается увеличенным до 50 минут временем полета и радиусом действия – до 70 км. В модификации “Ланцет-3” аппарат оснащен улучшенной оптикой, а наличие тепловизора позволяет дрону работать круглосуточно. Логично предположить, что новое высокоточное “Изделие 53” летает дальше, и бьет больнее.Хирургическая точностьСегодня “Ланцет” бескомпромиссно уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ на Херсонском направлении, и неслучайно. Российские войска на украинском ТВД (театре военных действий) активно применяют разные типы разведывательных и ударных беспилотников. Самую большую известность заслуженно получили “Ланцеты”, на счету которых – свыше 400 уничтоженных целей стоимостью в сотни миллионов долларов и евро.Украинская (натовская) ПВО практически бессильна – российские дроны-камикадзе изготовлены из композитных материалов, почти невидимых для радаров. За счет высокой маневренности новые БПЛА в полете способны имитировать поведение птиц, запутывая противника – это серьезно затрудняет поиск, идентификацию и уничтожение барражирующих боеприпасов. Аппарат постоянно совершенствуется в направлении увеличения дальности и могущества.“Ланцет” с интегрированной боевой частью способен совершать продолжительный полет над полем боя, самостоятельно обнаруживать цель, и уничтожать ее, уклоняясь от средств ПВО противника. Массовое применение таких беспилотников-камикадзе привело к ощутимым потерям ВСУ в боевой технике, в особенности пострадали буксируемые и самоходные артиллерийские установки западного производства. Украинская армия не смогла найти контрмеры из-за бесшумности и отсутствия тепловой сигнатуры “Ланцетов”, которые делают невозможным визуальное и радиолокационное обнаружение, позволяют уничтожать цели там, где ВСУ не ждут.Запуск российского дрона-камикадзе дешевле выстрела высокоточным снарядом. Издание The Economist сообщило, что “Ланцет” стоит менее $50 тыс. А его цель, к примеру, американская гаубица M777 – $4 млн. Одна зенитная ракета комплекса NASAMS – $500 тыс. Заметим, американский аналог Switchblade-600 уступает по всем параметрам, за исключением цены.Впервые представленный на Международном военно-техническом форуме “Армия-2019” барражирующий боеприпас “Ланцет” стремительно ворвался в боевые порядки войск. Серийное производство началось в 2020 году, активное боевое применение – с 2021-го, в Сирии.Россия располагает технологиями производства практически всех типов БПЛА военного назначения – разведывательных, ударных, тактических, оперативных и оперативно-тактических. Утвержденная в конце июня Правительством РФ Стратегия развития беспилотной авиации определяет оптимистичные перспективы развития ударных “Ланцетов” и других дронов на перспективу производства к 2035 году – до 200 тысяч единиц.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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