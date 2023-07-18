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https://uz.sputniknews.ru/20230718/shavkat-mirziyoyev-vizit-djidda-aeroport-vstrecha-36960284.html
Мирзиёев прилетел в Джидду — фото
Мирзиёев прилетел в Джидду — фото
В ходе рабочего визита в Саудовскую Аравию президент Узбекистана примет участие и выступит на первом Саммите в формате Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива”.
2023-07-18T21:24+0500
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узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
визит
саудовская аравия
саммит
участие
джидда
политика
встреча
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению Служителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда прибыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента.В международном аэропорту города Джидды главу Узбекистана встретили заместитель губернатора региона Мекки принц Бадр бин Султан Аль Сауд и другие официальные лица.В соответствии с программой пребывания сегодня состоится ряд протокольных мероприятий.Основные события саммита — заседание глав государств в формате “Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива” и двусторонние переговоры пройдут завтра, 19 июля.Напомним, что государственный визит Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию состоялся в августе 2022 года.
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев саудовская аравия визит саммит участие встреча аэропорт политика фото
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев саудовская аравия визит саммит участие встреча аэропорт политика фото

Мирзиёев прилетел в Джидду — фото

21:24 18.07.2023 (обновлено: 21:46 18.07.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прилетел в Джидду
Шавкат Мирзиёев прилетел в Джидду - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе рабочего визита в Саудовскую Аравию президент Узбекистана примет участие и выступит на первом Саммите в формате "Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива”.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению Служителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда прибыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
Шавкат Мирзиёев прибыл в Джидду - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2023
Шавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
В международном аэропорту города Джидды главу Узбекистана встретили заместитель губернатора региона Мекки принц Бадр бин Султан Аль Сауд и другие официальные лица.
В соответствии с программой пребывания сегодня состоится ряд протокольных мероприятий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
Шавкат Мирзиёев прибыл в Джидду - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2023
Шавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
© Пресс-служба президента Узбекистана
Основные события саммита — заседание глав государств в формате “Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива” и двусторонние переговоры пройдут завтра, 19 июля.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
Шавкат Мирзиёев прибыл в Джидду - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2023
Шавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
Шавкат Мирзиёев прибыл в Джидду - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2023
Шавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним, что государственный визит Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию состоялся в августе 2022 года.
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