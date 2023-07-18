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Мирзиёев прилетел в Джидду — фото

Мирзиёев прилетел в Джидду — фото

В ходе рабочего визита в Саудовскую Аравию президент Узбекистана примет участие и выступит на первом Саммите в формате Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива”.

2023-07-18T21:24+0500

2023-07-18T21:24+0500

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узбекистан

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джидда

политика

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению Служителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда прибыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента.В международном аэропорту города Джидды главу Узбекистана встретили заместитель губернатора региона Мекки принц Бадр бин Султан Аль Сауд и другие официальные лица.В соответствии с программой пребывания сегодня состоится ряд протокольных мероприятий.Основные события саммита — заседание глав государств в формате “Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива” и двусторонние переговоры пройдут завтра, 19 июля.Напомним, что государственный визит Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию состоялся в августе 2022 года.

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