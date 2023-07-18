Мирзиёев прилетел в Джидду — фото
21:24 18.07.2023 (обновлено: 21:46 18.07.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прилетел в Джидду
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе рабочего визита в Саудовскую Аравию президент Узбекистана примет участие и выступит на первом Саммите в формате "Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива”.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению Служителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда прибыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
Шавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
В международном аэропорту города Джидды главу Узбекистана встретили заместитель губернатора региона Мекки принц Бадр бин Султан Аль Сауд и другие официальные лица.
В соответствии с программой пребывания сегодня состоится ряд протокольных мероприятий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
Шавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
© Пресс-служба президента Узбекистана
Основные события саммита — заседание глав государств в формате “Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива” и двусторонние переговоры пройдут завтра, 19 июля.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
Шавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
Шавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним, что государственный визит Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию состоялся в августе 2022 года.