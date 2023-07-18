https://uz.sputniknews.ru/20230718/tashkent-oblast-axangaran-musor-poligon-stroitelstvo-36956070.html
В Ташобласти строят единственный в ЦА технологичный мусорный полигон — видео
В Ташобласти строят единственный в ЦА технологичный мусорный полигон — видео
Объект площадью 30 гектаров и стоимостью $16 млн планируют сдать в эксплуатацию в ноябре этого года.
2023-07-18T18:21+0500
2023-07-18T18:21+0500
2023-07-18T18:21+0500
узбекистан
ташкентская область
мусор
сбор мусора
строительство
видео
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В Ахангаране Ташкентской области появится новый технологичный мусорный полигон площадью 30 гектаров. Об этом корреспонденту Spuntik рассказал начальник филиала “Махсустранс” по перегрузке и утилизации отходов Рафаэль Бекмуллин.Он способен вместить до 20 млн тонн мусора, который будут привозить из Ташкента и Ташобласти.Объект, стоимостью $16 млн, единственный в Центральной Азии, планируют сдать в эксплуатацию в ноябре этого года.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Ташобласти построят полигон для утилизации медицинских отходов.
узбекистан
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Анна Желиховская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан ташкентская область мусор сбор мусора строительство видео
узбекистан ташкентская область мусор сбор мусора строительство видео
В Ташобласти строят единственный в ЦА технологичный мусорный полигон — видео
Анна Желиховская
Корреспондент
Объект площадью 30 гектаров и стоимостью $16 млн планируют сдать в эксплуатацию в ноябре этого года.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В Ахангаране Ташкентской области появится новый технологичный мусорный полигон площадью 30 гектаров. Об этом корреспонденту Spuntik рассказал начальник филиала “Махсустранс” по перегрузке и утилизации отходов Рафаэль Бекмуллин.
Он способен вместить до 20 млн тонн мусора, который будут привозить из Ташкента и Ташобласти.
"Полигон полностью покроют специальным герметизированным материалом, который защитит почву и грунтовые воды от вредных отходов. Срок службы полигона — 15-20 лет", — рассказал Бекмуллин.
Объект, стоимостью $16 млн, единственный в Центральной Азии, планируют сдать в эксплуатацию в ноябре этого года.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что в Ташобласти построят полигон для утилизации медицинских отходов.