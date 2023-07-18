https://uz.sputniknews.ru/20230718/tashkent-oblast-axangaran-musor-poligon-stroitelstvo-36956070.html

В Ташобласти строят единственный в ЦА технологичный мусорный полигон — видео

В Ташобласти строят единственный в ЦА технологичный мусорный полигон — видео

Объект площадью 30 гектаров и стоимостью $16 млн планируют сдать в эксплуатацию в ноябре этого года.

2023-07-18T18:21+0500

2023-07-18T18:21+0500

2023-07-18T18:21+0500

узбекистан

ташкентская область

мусор

сбор мусора

строительство

видео

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В Ахангаране Ташкентской области появится новый технологичный мусорный полигон площадью 30 гектаров. Об этом корреспонденту Spuntik рассказал начальник филиала “Махсустранс” по перегрузке и утилизации отходов Рафаэль Бекмуллин.Он способен вместить до 20 млн тонн мусора, который будут привозить из Ташкента и Ташобласти.Объект, стоимостью $16 млн, единственный в Центральной Азии, планируют сдать в эксплуатацию в ноябре этого года.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Ташобласти построят полигон для утилизации медицинских отходов.

узбекистан

ташкентская область

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2023

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узбекистан ташкентская область мусор сбор мусора строительство видео