https://uz.sputniknews.ru/20230718/uzbekistan-kitay-provintsiya-anxoy-sotrudnichestvo-turizm-36933828.html

Узбекистан и китайская провинция Аньхой налаживают сотрудничество в сфере туризма

Узбекистан и китайская провинция Аньхой налаживают сотрудничество в сфере туризма

В Генеральном консульстве Узбекистана в Шанхае состоялась встреча с представителем Народного правительства китайской провинции Аньхой

2023-07-18T08:28+0500

2023-07-18T08:28+0500

2023-07-18T08:33+0500

узбекистан

китай

регион

сотрудничество

туризм

энергетика

фармацевтика

инновации

образование

инвестиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/1c/27545607_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_b5459ed8a80d3e1454faddb1dec84c00.jpg

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Возможности развития сотрудничества между регионами Узбекистана и Китая, в частности в сфере туризма обсудили в ходе встречи прошедшей в Генеральном консульстве республики в Шанхае, сообщает ИА “Дунё”. В ней приняла участие заместитель генерального директора Департамента иностранных дел Народного правительства китайской провинции Аньхой Сиалин Янь.Так, достигнута договоренность об установлении прямых рабочих отношений между ведущими туристическими компаниями Узбекистана и провинции Аньхой с учетом имеющегося туристического потенциала двух стран.Сиалин Янь констатировала стремительное развитие всестороннего сотрудничества между Китаем и Узбекистаном и отметила важность договоренностей, достигнутых на высшем уровне в последние годы.В ходе встречи также обменялись мнениями о плане совместных мероприятий и визитов между провинцией Аньхой и регионами Узбекистана на этот год.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан китай сотрудничество туризм регионы провинция аньхой заместитель генерального директора департамента иностранных дел народного правительства китайской провинции аньхой сиалин янь туристические компании альтернативная энергетика производство автомобилей нового поколения высшее образование инновации фармацевтика инвестиционные проекты