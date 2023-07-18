https://uz.sputniknews.ru/20230718/uzbekistan-kitay-provintsiya-anxoy-sotrudnichestvo-turizm-36933828.html
Узбекистан и китайская провинция Аньхой налаживают сотрудничество в сфере туризма
Узбекистан и китайская провинция Аньхой налаживают сотрудничество в сфере туризма
В Генеральном консульстве Узбекистана в Шанхае состоялась встреча с представителем Народного правительства китайской провинции Аньхой
2023-07-18T08:28+0500
2023-07-18T08:28+0500
2023-07-18T08:33+0500
узбекистан
китай
регион
сотрудничество
туризм
энергетика
фармацевтика
инновации
образование
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Возможности развития сотрудничества между регионами Узбекистана и Китая, в частности в сфере туризма обсудили в ходе встречи прошедшей в Генеральном консульстве республики в Шанхае, сообщает ИА “Дунё”. В ней приняла участие заместитель генерального директора Департамента иностранных дел Народного правительства китайской провинции Аньхой Сиалин Янь.Так, достигнута договоренность об установлении прямых рабочих отношений между ведущими туристическими компаниями Узбекистана и провинции Аньхой с учетом имеющегося туристического потенциала двух стран.Сиалин Янь констатировала стремительное развитие всестороннего сотрудничества между Китаем и Узбекистаном и отметила важность договоренностей, достигнутых на высшем уровне в последние годы.В ходе встречи также обменялись мнениями о плане совместных мероприятий и визитов между провинцией Аньхой и регионами Узбекистана на этот год.
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узбекистан китай сотрудничество туризм регионы провинция аньхой заместитель генерального директора департамента иностранных дел народного правительства китайской провинции аньхой сиалин янь туристические компании альтернативная энергетика производство автомобилей нового поколения высшее образование инновации фармацевтика инвестиционные проекты
узбекистан китай сотрудничество туризм регионы провинция аньхой заместитель генерального директора департамента иностранных дел народного правительства китайской провинции аньхой сиалин янь туристические компании альтернативная энергетика производство автомобилей нового поколения высшее образование инновации фармацевтика инвестиционные проекты
Узбекистан и китайская провинция Аньхой налаживают сотрудничество в сфере туризма
08:28 18.07.2023 (обновлено: 08:33 18.07.2023)
В Генеральном консульстве Узбекистана в Шанхае состоялась встреча с представителем Народного правительства китайской провинции Аньхой.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Возможности развития сотрудничества между регионами Узбекистана и Китая, в частности в сфере туризма обсудили в ходе встречи прошедшей в Генеральном консульстве республики в Шанхае, сообщает ИА “Дунё”
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В ней приняла участие заместитель генерального директора Департамента иностранных дел Народного правительства китайской провинции Аньхой Сиалин Янь.
Так, достигнута договоренность об установлении прямых рабочих отношений между ведущими туристическими компаниями Узбекистана и провинции Аньхой с учетом имеющегося туристического потенциала двух стран.
Сиалин Янь констатировала стремительное развитие всестороннего сотрудничества между Китаем и Узбекистаном и отметила важность договоренностей, достигнутых на высшем уровне в последние годы.
"...расширение масштабов сотрудничества в области альтернативной энергетики, производства автомобилей нового поколения, высшего образования, инноваций, фармацевтики, реализация совместных инвестиционных проектов являются для сторон в равной степени приоритетными", — подчеркнула Сиалин Янь.
В ходе встречи также обменялись мнениями о плане совместных мероприятий и визитов между провинцией Аньхой и регионами Узбекистана на этот год.