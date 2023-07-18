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Узбекистан примет участие в известном международном кинофестивале

Узбекистан примет участие в известном международном кинофестивале

XI международный кинофестиваль короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии пройдет в Бишкеке. 18.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-18T09:10+0500

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узбекистан

кыргызстан

кино

киноиндустрия

кинематограф

жюри

фестиваль

бишкек

россия

азербайджан

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Кинематографисты Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана примут участие в XI международном кинофестивале короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии. Об этом сообщает Исполком СНГ.В жюри фестиваля подано более 600 заявок. В программе кинофорума две конкурсные программы: международная и национальная, где присутствуют такие жанры, как игровое, документальное, анимационное и экспериментальное кино.Оценивать киноленты будут известные кинематографисты стран СНГ, Балтии и Грузии.Напомним, кинофестиваль основан в 2010 году общественным деятелем, режиссером, продюсером, депутатом Жогорку Кенеша Садыком Шер-Ниязом. За годы существования фестиваль стал важной площадкой для демонстрации новых творческих достижений, обмена идеями и опытом, обсуждения возможностей и совместных проектов кинематографистов стран Содружества.Мероприятие проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ, Департамента кинематографии Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана, кыргызских общественных организаций — "Фонд культурного сотрудничества" и Фонд "Айтыш".В 2023 году кинофестиваль посвящен 95-летию Чингиза Айтматова. Он пройдет с 18 по 22 июля.

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узбекистан, кыргызстан, кино, киноиндустрия, кинематограф, жюри, фестиваль, бишкек, россия, азербайджан, армения, первый официальный визит шавката мирзиёева в беларусь, грузия, казахстан