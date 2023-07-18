https://uz.sputniknews.ru/20230718/uzbekistan-ustanovka-kamery-nezakonnyye-svalki-36944907.html

В Узбекистане установят камеры в местах незаконных свалок — Минэкологии

В Узбекистане установят камеры в местах незаконных свалок — Минэкологии

В настоящее время в Ташкенте и Ташкентской области в таких местах уже работают 25 камер

2023-07-18T12:51+0500

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узбекистан

свалка

мусор

камера

видеонаблюдение

ташкент

ташкентская область

мониторинг

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В местах незаконных свалок по всему Узбекистану установят 1 000 камер видеонаблюдения, сообщает министерство экологии. В настоящее время в Ташкенте и Ташкентской области в таких местах уже работают 25 камер. Дополнительно устанавливаются еще 200 устройств. Все они в онлайн-режиме контролируются Центральным управлением диспетчеризации и онлайн-мониторинга.Ранее мы сообщали, что в Узбекистане установят 347 подстанций для мониторинга загрязнения воздуха.Мониторить уровень загрязнения воздуха в районах и городах Узбекистана подстанции начнут к 1 декабря 2023 года.

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