https://uz.sputniknews.ru/20230718/uzbekistan-ustanovka-kamery-nezakonnyye-svalki-36944907.html
В Узбекистане установят камеры в местах незаконных свалок — Минэкологии
В Узбекистане установят камеры в местах незаконных свалок — Минэкологии
В настоящее время в Ташкенте и Ташкентской области в таких местах уже работают 25 камер
2023-07-18T12:51+0500
2023-07-18T12:51+0500
2023-07-18T13:17+0500
узбекистан
свалка
мусор
камера
видеонаблюдение
ташкент
ташкентская область
мониторинг
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В местах незаконных свалок по всему Узбекистану установят 1 000 камер видеонаблюдения, сообщает министерство экологии. В настоящее время в Ташкенте и Ташкентской области в таких местах уже работают 25 камер. Дополнительно устанавливаются еще 200 устройств. Все они в онлайн-режиме контролируются Центральным управлением диспетчеризации и онлайн-мониторинга.Ранее мы сообщали, что в Узбекистане установят 347 подстанций для мониторинга загрязнения воздуха.Мониторить уровень загрязнения воздуха в районах и городах Узбекистана подстанции начнут к 1 декабря 2023 года.
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узбекистан ташкент ташкентская область свалка мусор незаконная свалка камера видеонаблюдение минэкологии центральное управление диспетчеризации онлайн-мониторинг
узбекистан ташкент ташкентская область свалка мусор незаконная свалка камера видеонаблюдение минэкологии центральное управление диспетчеризации онлайн-мониторинг
В Узбекистане установят камеры в местах незаконных свалок — Минэкологии
12:51 18.07.2023 (обновлено: 13:17 18.07.2023)
В настоящее время в Ташкенте и Ташкентской области в таких местах уже работают 25 камер.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В местах незаконных свалок по всему Узбекистану установят 1 000 камер видеонаблюдения, сообщает министерство экологии.
В настоящее время в Ташкенте и Ташкентской области в таких местах уже работают 25 камер. Дополнительно устанавливаются еще 200 устройств.
Все они в онлайн-режиме контролируются Центральным управлением диспетчеризации и онлайн-мониторинга.
Мониторить уровень загрязнения воздуха в районах и городах Узбекистана подстанции начнут к 1 декабря 2023 года.