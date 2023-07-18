https://uz.sputniknews.ru/20230718/uzbekistantsy-pobeda-mejdunarodnyye-sorevnovaniya-konkur-36943431.html
Узбекистанцы вернулись с победой с международных соревнований по конкуру
Узбекистанцы вернулись с победой с международных соревнований по конкуру
Международные соревнования по конкуру проходили в Московской области с 14 по 16 июля
2023-07-18T13:56+0500
2023-07-18T13:56+0500
2023-07-18T13:56+0500
узбекистан
конный спорт
конкур
московская область
россия
беларусь
армения
казахстан
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Всадники Узбекистана показали высокие результаты на международных соревнованиях в России, сообщает НОК. В соревнованиях приняли участие наездники из России, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.В программе с высотой препятствий 145 см второе место занял Азам Толиббоев на лошади по кличке “Бозарт Де Руэт”, третье место у Бекзода Курбанова, выступавшего на лошади по кличке “Маттс”. Не было равных Бахрамжону Газиеву (лошадь “Леди”) в прыжках с высотой барьера 125 см. В маршруте прыжки на мощность Бекзод Курбанов (лошадь ”Маттс”) занял первое место.В заключительный день соревнований в маршруте с Джокером в общем зачете с высотой препятствий 110 см Хумаюн Абдуллаев занял третье место с лошадью по кличке “Голден стар”, а в программе среднего круга с барьером 130 см лучший результат показал Хуршидбек Алимжанов с лошадью “Чемпионс Лигас”. Гран-при Большого круга с высотой препятствий 150 см также завершился победой Бекзода Курбанова (лошадь ”Маттс”).
узбекистан
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узбекистан россия московская область конный спорт конкур международные соревнования
узбекистан россия московская область конный спорт конкур международные соревнования
Узбекистанцы вернулись с победой с международных соревнований по конкуру
Международные соревнования по конкуру проходили в Московской области с 14 по 16 июля.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Всадники Узбекистана показали высокие результаты на международных соревнованиях в России, сообщает НОК
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В соревнованиях приняли участие наездники из России, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
В программе с высотой препятствий 145 см второе место занял Азам Толиббоев на лошади по кличке “Бозарт Де Руэт”, третье место у Бекзода Курбанова, выступавшего на лошади по кличке “Маттс”.
Не было равных Бахрамжону Газиеву (лошадь “Леди”) в прыжках с высотой барьера 125 см. В маршруте прыжки на мощность Бекзод Курбанов (лошадь ”Маттс”) занял первое место.
В заключительный день соревнований в маршруте с Джокером в общем зачете с высотой препятствий 110 см Хумаюн Абдуллаев занял третье место с лошадью по кличке “Голден стар”, а в программе среднего круга с барьером 130 см лучший результат показал Хуршидбек Алимжанов с лошадью “Чемпионс Лигас”.
Гран-при Большого круга с высотой препятствий 150 см также завершился победой Бекзода Курбанова (лошадь ”Маттс”).