https://uz.sputniknews.ru/20230718/uzbekistantsy-pobeda-mejdunarodnyye-sorevnovaniya-konkur-36943431.html

Узбекистанцы вернулись с победой с международных соревнований по конкуру

Узбекистанцы вернулись с победой с международных соревнований по конкуру

Международные соревнования по конкуру проходили в Московской области с 14 по 16 июля

2023-07-18T13:56+0500

2023-07-18T13:56+0500

2023-07-18T13:56+0500

узбекистан

конный спорт

конкур

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Всадники Узбекистана показали высокие результаты на международных соревнованиях в России, сообщает НОК. В соревнованиях приняли участие наездники из России, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.В программе с высотой препятствий 145 см второе место занял Азам Толиббоев на лошади по кличке “Бозарт Де Руэт”, третье место у Бекзода Курбанова, выступавшего на лошади по кличке “Маттс”. Не было равных Бахрамжону Газиеву (лошадь “Леди”) в прыжках с высотой барьера 125 см. В маршруте прыжки на мощность Бекзод Курбанов (лошадь ”Маттс”) занял первое место.В заключительный день соревнований в маршруте с Джокером в общем зачете с высотой препятствий 110 см Хумаюн Абдуллаев занял третье место с лошадью по кличке “Голден стар”, а в программе среднего круга с барьером 130 см лучший результат показал Хуршидбек Алимжанов с лошадью “Чемпионс Лигас”. Гран-при Большого круга с высотой препятствий 150 см также завершился победой Бекзода Курбанова (лошадь ”Маттс”).

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московская область

россия

беларусь

армения

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