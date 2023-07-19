https://uz.sputniknews.ru/20230719/kogda-proydet-sleduyuschiy-boy-nursultana-ruziboeva-v-ufc-36985073.html

Когда пройдет следующий бой Нурсултана Рузибоева в UFC

Когда пройдет следующий бой Нурсултана Рузибоева в UFC

Ожидают, что узбекский боец выйдет в октагон против представителя Бразилии Кайо Борральо осенью этого года.

2023-07-19T17:39+0500

2023-07-19T17:39+0500

2023-07-19T17:39+0500

спорт

узбекистан

бразилия

нурсултан розибоев

поединок

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Следующим соперником узбекистанца Нурсултана Рузибоева, бойца смешанных единоборств, выступающего в средней весовой категории UFC, станет еще один представитель Бразилии — Кайо Борральо. Об этом оба спортсмена сообщили на своих страницах в соцсетях.Бой ожидается в ноябре текущего года. Напомним, что Рузибоев дебютировал в UFC в начале июля. Тогда боец из Узбекистана нокаутом в первом раунде одолел бразильца Бруно Феррейру.Рузибоев подписал контракт с UFC в июне.

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