https://uz.sputniknews.ru/20230719/kogda-proydet-sleduyuschiy-boy-nursultana-ruziboeva-v-ufc-36985073.html
Когда пройдет следующий бой Нурсултана Рузибоева в UFC
Когда пройдет следующий бой Нурсултана Рузибоева в UFC
Ожидают, что узбекский боец выйдет в октагон против представителя Бразилии Кайо Борральо осенью этого года.
2023-07-19T17:39+0500
2023-07-19T17:39+0500
2023-07-19T17:39+0500
спорт
узбекистан
бразилия
нурсултан розибоев
поединок
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Следующим соперником узбекистанца Нурсултана Рузибоева, бойца смешанных единоборств, выступающего в средней весовой категории UFC, станет еще один представитель Бразилии — Кайо Борральо. Об этом оба спортсмена сообщили на своих страницах в соцсетях.Бой ожидается в ноябре текущего года. Напомним, что Рузибоев дебютировал в UFC в начале июля. Тогда боец из Узбекистана нокаутом в первом раунде одолел бразильца Бруно Феррейру.Рузибоев подписал контракт с UFC в июне.
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спорт узбекистан бразилия нурсултан розибоев поединок
спорт узбекистан бразилия нурсултан розибоев поединок
Когда пройдет следующий бой Нурсултана Рузибоева в UFC
Ожидают, что узбекский боец выйдет в октагон против представителя Бразилии Кайо Борральо осенью этого года.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Следующим соперником узбекистанца Нурсултана Рузибоева, бойца смешанных единоборств, выступающего в средней весовой категории UFC, станет еще один представитель Бразилии — Кайо Борральо. Об этом оба спортсмена сообщили на своих страницах в соцсетях.
Бой ожидается в ноябре текущего года.
Напомним, что Рузибоев
дебютировал в UFC в начале июля. Тогда боец из Узбекистана нокаутом в первом раунде одолел бразильца Бруно Феррейру.
Рузибоев подписал контракт с UFC в июне.