https://uz.sputniknews.ru/20230719/maxmud-muradov-poyedinok-amerikanskiy-boyets-data-vremya-36986214.html

Махмуд Мурадов выйдет в октагон против американского бойца – дата и время поединка

Махмуд Мурадов выйдет в октагон против американского бойца – дата и время поединка

Поединок в среднем весе между бойцом UFC из Узбекистана и Брайаном Барбареной пройдет в субботу.

2023-07-19T18:10+0500

2023-07-19T18:10+0500

2023-07-19T18:10+0500

махмуд мурадов

лондон

спорт

поединок

в мире

ufc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1243/43/12434319_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_626b83fd9b30fe0b19acd5fc2bcfef6a.jpg

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В рамках турнира по смешанным единоборствам UFC состоится бой между узбекистанцем Махмудом Мурадовым и американцем Брайаном Барбереной.Поединок пройдет в Лондоне 22 июля в 21:00. по ташкентскому времени.Махмуд Мурадов – биография.

лондон

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ufc махмуд мурадов спорт поединок в мире лондон