https://uz.sputniknews.ru/20230719/maxmud-muradov-poyedinok-amerikanskiy-boyets-data-vremya-36986214.html
Махмуд Мурадов выйдет в октагон против американского бойца – дата и время поединка
Махмуд Мурадов выйдет в октагон против американского бойца – дата и время поединка
Поединок в среднем весе между бойцом UFC из Узбекистана и Брайаном Барбареной пройдет в субботу.
2023-07-19T18:10+0500
2023-07-19T18:10+0500
2023-07-19T18:10+0500
махмуд мурадов
лондон
спорт
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в мире
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В рамках турнира по смешанным единоборствам UFC состоится бой между узбекистанцем Махмудом Мурадовым и американцем Брайаном Барбереной.Поединок пройдет в Лондоне 22 июля в 21:00. по ташкентскому времени.Махмуд Мурадов – биография.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ufc махмуд мурадов спорт поединок в мире лондон
ufc махмуд мурадов спорт поединок в мире лондон
Махмуд Мурадов выйдет в октагон против американского бойца – дата и время поединка
Поединок в среднем весе между бойцом UFC из Узбекистана и Брайаном Барбереной пройдет в субботу.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
В рамках турнира по смешанным единоборствам UFC состоится бой
между узбекистанцем Махмудом Мурадовым и американцем Брайаном Барбереной.
Поединок пройдет в Лондоне 22 июля в 21:00. по ташкентскому времени.