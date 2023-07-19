https://uz.sputniknews.ru/20230719/namanganskiy-vuz-vyigral-grant-na-proizvodstvo-sukatov-kakaya-summa-36967179.html
Наманганский вуз выиграл грант на производство цукатов — какая сумма
Наманганский вуз выиграл грант на производство цукатов — какая сумма
Кафедра биотехнологии Наманганского государственного университета получит $20 тыс. в рамках программы для предпринимателей
2023-07-19T09:41+0500
2023-07-19T09:41+0500
2023-07-19T10:30+0500
узбекистан
наманган
наманганская область
ферганская область
проект
стартап
грант
андижанская область
эксперт
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Команда экспертов одобрила финансирование проекта "А062-Производство цукатов" кафедры биотехнологии Наманганского государственного университета, сообщает хокимият Наманганской области.Всемирный банк в сотрудничестве с Минсельхозом и Агентством инновационного развития реализуют проект "Развитие сельского предпринимательства в Ферганской долине". В рамках этого проекта завершился первый этап отбора участников программы для стартапов и предпринимателей. Проектом руководит Шухрат Атаханов. Всего в рамках проекта поступило 128 заявок из Ферганской, Андижанской и Наманганской областей. Команда технических экспертов отобрала 65 лучших идей и стартапов, получивших наивысшие баллы по различным параметрам, включая технические, финансовые и организационные.При этом размер финансирования по критериям отбора не должен был превышать 20 тыс. долларов. В ближайшее время в рамках этого проекта планируют проведение еще одного конкурса.
узбекистан
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узбекистан наманган университет кафедра биотехнологии наманганского государственного университета грант производство цукатов проект стартап всемирный банк минсельхоз агентство инновационного развития проект развитие сельского предпринимательства в ферганской долине
узбекистан наманган университет кафедра биотехнологии наманганского государственного университета грант производство цукатов проект стартап всемирный банк минсельхоз агентство инновационного развития проект развитие сельского предпринимательства в ферганской долине
Наманганский вуз выиграл грант на производство цукатов — какая сумма
09:41 19.07.2023 (обновлено: 10:30 19.07.2023)
Кафедра биотехнологии Наманганского государственного университета получит $20 тыс. в рамках программы для предпринимателей.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Команда экспертов одобрила финансирование проекта "А062-Производство цукатов" кафедры биотехнологии Наманганского государственного университета, сообщает хокимият Наманганской области
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Всемирный банк в сотрудничестве с Минсельхозом и Агентством инновационного развития реализуют проект "Развитие сельского предпринимательства в Ферганской долине". В рамках этого проекта завершился первый этап отбора участников программы для стартапов и предпринимателей.
Проектом руководит Шухрат Атаханов.
"В результате реализации этого проекта будет полностью завершена система производства цуката из нетрадиционного сырья, — рассказал руководитель проекта Шухрат Атаханов. — На цукаты получены сертификаты соответствия и качества".
Всего в рамках проекта поступило 128 заявок из Ферганской, Андижанской и Наманганской областей. Команда технических экспертов отобрала 65 лучших идей и стартапов, получивших наивысшие баллы по различным параметрам, включая технические, финансовые и организационные.
При этом размер финансирования по критериям отбора не должен был превышать 20 тыс. долларов. В ближайшее время в рамках этого проекта планируют проведение еще одного конкурса.