https://uz.sputniknews.ru/20230719/namanganskiy-vuz-vyigral-grant-na-proizvodstvo-sukatov-kakaya-summa-36967179.html

Наманганский вуз выиграл грант на производство цукатов — какая сумма

Наманганский вуз выиграл грант на производство цукатов — какая сумма

Кафедра биотехнологии Наманганского государственного университета получит $20 тыс. в рамках программы для предпринимателей

2023-07-19T09:41+0500

2023-07-19T09:41+0500

2023-07-19T10:30+0500

узбекистан

наманган

наманганская область

ферганская область

проект

стартап

грант

андижанская область

эксперт

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Команда экспертов одобрила финансирование проекта "А062-Производство цукатов" кафедры биотехнологии Наманганского государственного университета, сообщает хокимият Наманганской области.Всемирный банк в сотрудничестве с Минсельхозом и Агентством инновационного развития реализуют проект "Развитие сельского предпринимательства в Ферганской долине". В рамках этого проекта завершился первый этап отбора участников программы для стартапов и предпринимателей. Проектом руководит Шухрат Атаханов. Всего в рамках проекта поступило 128 заявок из Ферганской, Андижанской и Наманганской областей. Команда технических экспертов отобрала 65 лучших идей и стартапов, получивших наивысшие баллы по различным параметрам, включая технические, финансовые и организационные.При этом размер финансирования по критериям отбора не должен был превышать 20 тыс. долларов. В ближайшее время в рамках этого проекта планируют проведение еще одного конкурса.

узбекистан

наманган

наманганская область

ферганская область

андижанская область

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узбекистан наманган университет кафедра биотехнологии наманганского государственного университета грант производство цукатов проект стартап всемирный банк минсельхоз агентство инновационного развития проект развитие сельского предпринимательства в ферганской долине