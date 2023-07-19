“Cтарость наступает в ухе" — восточная медицина

"Например, в восточной медицине говорится, что старость наступает "в ухе". У нас там находится вестибулярный аппарат, и если человек ограничивает функциональные движения суставов, то вестибулярный аппарат начинает давать команду в мозжечок, что нужно сократить объем движения. Так он предохраняет человека от травм. Потихоньку сокращается объем движений, и человек ходит осторожненько, еле передвигаясь”, — объяснил Ким.