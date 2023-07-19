“Cтарость наступает в ухе" — восточная медицина
© © Фото : проект "Россия-Китай: главное"Традиционная китайская медицина
© © Фото : проект "Россия-Китай: главное"
Современной наукой подтверждаются многие подходы традиционной медицины к здоровью.
Традиционная (народная) медицина стремится использовать весь диапазон подтвердивших свою эффективность медицинских практик, при этом методы диагностики остаются самыми современными, рассказал специалист по традиционной медицине Александр Ким радио Sputnik.
"Сейчас есть и анализы крови, есть УЗИ, есть МРТ, есть КТ. Нужен максимум всех доступных на сегодняшний день возможностей, чтобы определить состояние здоровья", – указал он
По словам специалиста, современная наука постепенно начинает находить обоснования подходам, которые опытным путем были выявлены традиционной медициной.
"Например, в восточной медицине говорится, что старость наступает "в ухе". У нас там находится вестибулярный аппарат, и если человек ограничивает функциональные движения суставов, то вестибулярный аппарат начинает давать команду в мозжечок, что нужно сократить объем движения. Так он предохраняет человека от травм. Потихоньку сокращается объем движений, и человек ходит осторожненько, еле передвигаясь”, — объяснил Ким.
Это, по мнению эксперта, подтверждает то, что старость наступает в том числе с изменениями вестибулярного аппарата.
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