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“Cтарость наступает в ухе" — восточная медицина
“Cтарость наступает в ухе" — восточная медицина
Современной наукой подтверждаются многие подходы традиционной медицины к здоровью.
2023-07-19T07:06+0500
2023-07-19T07:06+0500
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медицина
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Традиционная (народная) медицина стремится использовать весь диапазон подтвердивших свою эффективность медицинских практик, при этом методы диагностики остаются самыми современными, рассказал специалист по традиционной медицине Александр Ким радио Sputnik.По словам специалиста, современная наука постепенно начинает находить обоснования подходам, которые опытным путем были выявлены традиционной медициной.Это, по мнению эксперта, подтверждает то, что старость наступает в том числе с изменениями вестибулярного аппарата.Ранее врач рассказал о том, при каких заболеваниях летать на самолете опасно.
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медицина здоровье мнение эксперта это интересно
медицина здоровье мнение эксперта это интересно

“Cтарость наступает в ухе" — восточная медицина

07:06 19.07.2023
© © Фото : проект "Россия-Китай: главное"Традиционная китайская медицина
Традиционная китайская медицина - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2023
© © Фото : проект "Россия-Китай: главное"
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Современной наукой подтверждаются многие подходы традиционной медицины к здоровью.
Традиционная (народная) медицина стремится использовать весь диапазон подтвердивших свою эффективность медицинских практик, при этом методы диагностики остаются самыми современными, рассказал специалист по традиционной медицине Александр Ким радио Sputnik.
"Сейчас есть и анализы крови, есть УЗИ, есть МРТ, есть КТ. Нужен максимум всех доступных на сегодняшний день возможностей, чтобы определить состояние здоровья", – указал он
По словам специалиста, современная наука постепенно начинает находить обоснования подходам, которые опытным путем были выявлены традиционной медициной.
"Например, в восточной медицине говорится, что старость наступает "в ухе". У нас там находится вестибулярный аппарат, и если человек ограничивает функциональные движения суставов, то вестибулярный аппарат начинает давать команду в мозжечок, что нужно сократить объем движения. Так он предохраняет человека от травм. Потихоньку сокращается объем движений, и человек ходит осторожненько, еле передвигаясь”, — объяснил Ким.
Это, по мнению эксперта, подтверждает то, что старость наступает в том числе с изменениями вестибулярного аппарата.
Ранее врач рассказал о том, при каких заболеваниях летать на самолете опасно.
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