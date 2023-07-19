Где в Узбекистане сильнее всего ощутили землетрясение
13:09 19.07.2023 (обновлено: 13:18 19.07.2023)
Сильнее всего подземные толчки ощутили жители Сурхандарьинской области.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Узбекистане ощущались отголоски землетрясения, произошедшего в Афганистане. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 512 км в юго-восточном направлении, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Магнитуда подземных толчков — 5,4.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Сурхандарьинская область: 3 балла, 239 км.
Самаркандская область: 2-3 балла, 416 км.
Джизакская область: 2-3 балла, 421 км.
Кашкадарьинская область: 2-3 балла, 432 км.
Сырдарьинская область: 2-3 балла, 433 км.
Ферганская область: 2-3 балла, 442 км.
Андижанская область: 2 балла, 503 км.
Наманганская область: 2 балла, 504 км.
Ташкент: 2 балла, 511 км.