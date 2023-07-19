https://uz.sputniknews.ru/20230719/v-uzbekistanye-snova-oschutili-zemletryaseniye-gdye-epitsentr-36975334.html

Где в Узбекистане сильнее всего ощутили землетрясение

Где в Узбекистане сильнее всего ощутили землетрясение

Сильнее всего подземные толчки ощутили жители Сурхандарьинской области

2023-07-19T13:09+0500

2023-07-19T13:09+0500

2023-07-19T13:18+0500

афганистан

землетрясение

узбекистан

ташкент

эпицентр

сурхандарьинская область

самаркандская область

джизакская область

кашкадарьинская область

сырдарьинская область

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Узбекистане ощущались отголоски землетрясения, произошедшего в Афганистане. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 512 км в юго-восточном направлении, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Магнитуда подземных толчков — 5,4.Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

афганистан

узбекистан

ташкент

сурхандарьинская область

самаркандская область

джизакская область

кашкадарьинская область

сырдарьинская область

ферганская область

андижанская область

наманганская область

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узбекистан землетрясение эпицентр афганистан сила подземных точков магнитуда сурхандарьинская область самаркандская область джизакская область кашкадарьинская область сырдарьинская область ферганская область андижанская область наманганская область ташкент