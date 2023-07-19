Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230719/v-uzbekistanye-snova-oschutili-zemletryaseniye-gdye-epitsentr-36975334.html
Где в Узбекистане сильнее всего ощутили землетрясение
Где в Узбекистане сильнее всего ощутили землетрясение
Сильнее всего подземные толчки ощутили жители Сурхандарьинской области
2023-07-19T13:09+0500
2023-07-19T13:18+0500
афганистан
землетрясение
узбекистан
ташкент
эпицентр
сурхандарьинская область
самаркандская область
джизакская область
кашкадарьинская область
сырдарьинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1066/12/10661243_65:0:899:469_1920x0_80_0_0_b16ed91578b24007cf156305abfdebb0.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Узбекистане ощущались отголоски землетрясения, произошедшего в Афганистане. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 512 км в юго-восточном направлении, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Магнитуда подземных толчков — 5,4.Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
афганистан
узбекистан
ташкент
сурхандарьинская область
самаркандская область
джизакская область
кашкадарьинская область
сырдарьинская область
ферганская область
андижанская область
наманганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1066/12/10661243_62:0:746:513_1920x0_80_0_0_5b9d1e5d54e9935fba8820bb712ed731.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан землетрясение эпицентр афганистан сила подземных точков магнитуда сурхандарьинская область самаркандская область джизакская область кашкадарьинская область сырдарьинская область ферганская область андижанская область наманганская область ташкент
узбекистан землетрясение эпицентр афганистан сила подземных точков магнитуда сурхандарьинская область самаркандская область джизакская область кашкадарьинская область сырдарьинская область ферганская область андижанская область наманганская область ташкент

Где в Узбекистане сильнее всего ощутили землетрясение

13:09 19.07.2023 (обновлено: 13:18 19.07.2023)
CC BY-SA 3.0 / Yamaguchi先生 / Барабанный сейсмографБарабанный сейсмограф
Барабанный сейсмограф - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2023
CC BY-SA 3.0 / Yamaguchi先生 / Барабанный сейсмограф
Подписаться на
НовостиTelegram
Сильнее всего подземные толчки ощутили жители Сурхандарьинской области.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Узбекистане ощущались отголоски землетрясения, произошедшего в Афганистане. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 512 км в юго-восточном направлении, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Магнитуда подземных толчков — 5,4.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Сурхандарьинская область: 3 балла, 239 км.
Самаркандская область: 2-3 балла, 416 км.
Джизакская область: 2-3 балла, 421 км.
Кашкадарьинская область: 2-3 балла, 432 км.
Сырдарьинская область: 2-3 балла, 433 км.
Ферганская область: 2-3 балла, 442 км.
Андижанская область: 2 балла, 503 км.
Наманганская область: 2 балла, 504 км.
Ташкент: 2 балла, 511 км.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0