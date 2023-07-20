https://uz.sputniknews.ru/20230720/abrikosy-polza-serdtsye-vrach-rekomendatsii-36990590.html
Что происходит с вашим сердцем, когда вы едите абрикосы
Что происходит с вашим сердцем, когда вы едите абрикосы
Многие считают, что абрикосы обязательно нужно употреблять пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Так ли это, рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог Асият Хачирова
2023-07-20T09:44+0500
2023-07-20T09:44+0500
2023-07-20T09:53+0500
это интересно
абрикосы
мнение эксперта
здоровье
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Многие считают, что абрикосы обязательно нужно употреблять пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Так ли это, рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог Асият Хачирова радио Sputnik.Также она рассказала, какую долю в рационе должны занимать абрикосы.В заключение она напомнила, что доля фруктов и овощей должна составлять ровно половину здорового рациона, четверть — углеводы и четверть — белки. Ранее диетолог рассказала, в чем польза халвы для пожилых.
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абрикосы мнение эксперта здоровье это интересно
абрикосы мнение эксперта здоровье это интересно
Что происходит с вашим сердцем, когда вы едите абрикосы
09:44 20.07.2023 (обновлено: 09:53 20.07.2023)
Эти плоды могут стать дополнительным источником калия для сердечной мышцы.
Многие считают, что абрикосы обязательно нужно употреблять пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Так ли это, рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог Асият Хачирова радио Sputnik.
"Абрикос — это хороший фрукт, он содержит много витаминов и минеральных веществ, в том числе калий и магний. Считается, что это самые необходимые для сердечно-сосудистой системы минералы, они помогают сердечной мышце работать слаженно. Поэтому есть мнение, что абрикосы обязательно нужно употреблять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это и правда, и неправда. Если у человека уже есть заболевание, абрикосами мы его не вылечим, но фрукт будет хорошим дополнительным источником калия. При этом норму калия для сердца одними абрикосами не доберешь", — объяснила специалист.
Также она рассказала, какую долю в рационе должны занимать абрикосы.
"Есть такая гипотеза, что человек с излишней массой тела склонен к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, к сахарному диабету, и поэтому ему противопоказано более 400 граммов фруктов в день, потому что это большая углеводная нагрузка. Средняя ежедневная порция абрикосов — 100-150 граммов” — уточнила Хачирова.
В заключение она напомнила, что доля фруктов и овощей должна составлять ровно половину здорового рациона, четверть — углеводы и четверть — белки.