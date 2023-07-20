https://uz.sputniknews.ru/20230720/baxtiyer-saidov-vstrecha-posol-vengriya-zaversheniye-missiya-uzbekistan-37026172.html
Бахтиёр Саидов встретился с послом Венгрии, завершающим миссию в Узбекистане
Бахтиёр Саидов встретился с послом Венгрии, завершающим миссию в Узбекистане
Дьюла Ковач возглавлял посольство Венгрии в республике с сентября 2021 года.
2023-07-20T20:10+0500
2023-07-20T20:10+0500
2023-07-20T20:10+0500
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мид
бахтиер саидов
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политика
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Дьюла Ковач завершает свою дипломатическую миссию в качестве посла Венгрии в Узбекистане, сообщил глава МИД Бахтиёр Саидов в Telegram-канале.Дипломат “поблагодарил Посла Венгрии Дьюлу Ковача за его важную роль в выводе узбекско-венгерских двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства в период его деятельности в нашей стране”Дьюла Ковач возглавлял посольство Венгрии в республике с сентября 2021 года.Ранее Саидов встретился с послом Великобритании, завершающим миссию в Узбекистане.
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узбекистан мид бахтиер саидов встреча министр посол венгрия политика
узбекистан мид бахтиер саидов встреча министр посол венгрия политика
Бахтиёр Саидов встретился с послом Венгрии, завершающим миссию в Узбекистане
Дьюла Ковач возглавлял посольство Венгрии в республике с сентября 2021 года.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik
. Дьюла Ковач завершает свою дипломатическую миссию в качестве посла Венгрии в Узбекистане, сообщил глава МИД Бахтиёр Саидов в Telegram-канале.
Дипломат “поблагодарил Посла Венгрии Дьюлу Ковача за его важную роль в выводе узбекско-венгерских двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства в период его деятельности в нашей стране”
Дьюла Ковач возглавлял посольство Венгрии в республике с сентября 2021 года.
Ранее Саидов встретился с послом Великобритании
, завершающим миссию в Узбекистане.