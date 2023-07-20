https://uz.sputniknews.ru/20230720/baxtiyer-saidov-vstrecha-posol-vengriya-zaversheniye-missiya-uzbekistan-37026172.html

Бахтиёр Саидов встретился с послом Венгрии, завершающим миссию в Узбекистане

Бахтиёр Саидов встретился с послом Венгрии, завершающим миссию в Узбекистане

Дьюла Ковач возглавлял посольство Венгрии в республике с сентября 2021 года.

2023-07-20T20:10+0500

2023-07-20T20:10+0500

2023-07-20T20:10+0500

узбекистан

мид

бахтиер саидов

встреча

министр

посол

венгрия

политика

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Дьюла Ковач завершает свою дипломатическую миссию в качестве посла Венгрии в Узбекистане, сообщил глава МИД Бахтиёр Саидов в Telegram-канале.Дипломат “поблагодарил Посла Венгрии Дьюлу Ковача за его важную роль в выводе узбекско-венгерских двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства в период его деятельности в нашей стране”Дьюла Ковач возглавлял посольство Венгрии в республике с сентября 2021 года.Ранее Саидов встретился с послом Великобритании, завершающим миссию в Узбекистане.

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