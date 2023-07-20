https://uz.sputniknews.ru/20230720/chto-mojno-uvidet-na-tashkent-fashion-and-textile-expo-uzbekistanye-video-37009950.html
Что можно увидеть на текстильной выставке в Ташкенте — видео
Что можно увидеть на текстильной выставке в Ташкенте — видео
Третья международная текстильная выставка проходит в Ташкенте с 19 по 21 июля
2023-07-20T12:13+0500
2023-07-20T12:13+0500
2023-07-20T12:16+0500
узбекистан
выставка
текстиль
текстильная продукция
турция
китай
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. На выставке производители представили большой выбор женской одежды — курток, пальто, костюмов, нижнего белья. И, конечно же, вечерних платьев, сообщает кореспондент Sputnik. Кроме того, посетители увидят широкий ассортимент детской одежды и различной фурнитуры. Организован также также модный показ брендов.А селфи зеркало сделает фото на память об этом мероприятии.В выставке участвуют более 140 компаний из Узбекистана, Турции и Китая.
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан текстильная выставка
узбекистан текстильная выставка
Что можно увидеть на текстильной выставке в Ташкенте — видео
12:13 20.07.2023 (обновлено: 12:16 20.07.2023)
Анна Желиховская
Корреспондент
Третья международная текстильная выставка проходит в Ташкенте с 19 по 21 июля.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. На выставке производители представили большой выбор женской одежды — курток, пальто, костюмов, нижнего белья. И, конечно же, вечерних платьев, сообщает кореспондент Sputnik.
Кроме того, посетители увидят широкий ассортимент детской одежды и различной фурнитуры. Организован также также модный показ брендов.
А селфи зеркало сделает фото на память об этом мероприятии.
В выставке участвуют более 140 компаний из Узбекистана, Турции и Китая.