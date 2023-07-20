https://uz.sputniknews.ru/20230720/chto-mojno-uvidet-na-tashkent-fashion-and-textile-expo-uzbekistanye-video-37009950.html

Что можно увидеть на текстильной выставке в Ташкенте — видео

Что можно увидеть на текстильной выставке в Ташкенте — видео

Третья международная текстильная выставка проходит в Ташкенте с 19 по 21 июля

2023-07-20T12:13+0500

2023-07-20T12:13+0500

2023-07-20T12:16+0500

узбекистан

выставка

текстиль

текстильная продукция

турция

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/14/37009296_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_3915b037a42b68b4366fc3441d49f622.jpg

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. На выставке производители представили большой выбор женской одежды — курток, пальто, костюмов, нижнего белья. И, конечно же, вечерних платьев, сообщает кореспондент Sputnik. Кроме того, посетители увидят широкий ассортимент детской одежды и различной фурнитуры. Организован также также модный показ брендов.А селфи зеркало сделает фото на память об этом мероприятии.В выставке участвуют более 140 компаний из Узбекистана, Турции и Китая.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

узбекистан текстильная выставка