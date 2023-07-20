https://uz.sputniknews.ru/20230720/kakiye-lekarstva-uzbekistanye-mojno-poluchit-besplatno-36987180.html
Какие лекарства в Узбекистане можно получить бесплатно
Какие лекарства в Узбекистане можно получить бесплатно
В списке, утвержденном Министерством здравоохранения, 70 наименований лекарств. Кроме того, в перечень также включили препараты для пациентов, получающих гемодиализ.
2023-07-20T10:34+0500
2023-07-20T10:34+0500
2023-07-20T10:45+0500
лекарства
поликлиника
медицина
общество
узбекистан
президент узбекистана
постановление
медикаменты
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В социальных сетях активно обсуждают бесплатную выдачу лекарств, выписанных лечащим врачом в семейных поликлиниках. Причем их можно получить тут же, не выходя из здания. Подробности — в материале Sputnik.Минздрав утвердил список бесплатных медикаментов и изделий медназначения при амбулаторном лечении больных. В перечне — 70 наименований лекарственных средств, 10 антисептических, 17 наименований предметов для оказания стоматологической помощи и 23 вида медизделий.Среди препаратов — снижающие давление, антибиотики, спазмалитики, лекарства от болезней ЖКТ, органов дыхания, эндокринологические, гормональные, антианемические, антигистаминные препараты, витамины. И, кроме того, различные растворы — натрия хлорид, декстроза.При обращении пациента в поликлинику, его осматривает семейный врач, а затем со списком препаратов направляет в специальный кабинет для выдачи лекарств.Также она добавила, что в этот перечень включены и лекарства для пациентов, получающих гемодиализ. Например, альбумин, препараты железа, аминокислоты, гепарин, протамин. Их такие пациенты получают ежемесячно.
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
лекарства поликлиника медицина общество узбекистан президент узбекистана постановление медикаменты
лекарства поликлиника медицина общество узбекистан президент узбекистана постановление медикаменты
Какие лекарства в Узбекистане можно получить бесплатно
10:34 20.07.2023 (обновлено: 10:45 20.07.2023)
Анна Желиховская
Корреспондент
В списке, утвержденном Министерством здравоохранения, 70 наименований лекарств. Кроме того, в перечень также включили препараты для пациентов, получающих гемодиализ.
В социальных сетях активно обсуждают бесплатную выдачу лекарств, выписанных лечащим врачом в семейных поликлиниках. Причем их можно получить тут же, не выходя из здания. Подробности — в материале Sputnik.
“Согласно постановлению президента от 21 мая 2021 года, с июня 2021-го увеличен в среднем в три раза размер средств, выделенных на душу населения, закрепленными за первичными медико-санитарными учреждениями для получения лекарств и изделий медицинского назначения. Благодаря этим средствам появилась возможность закупить медикаменты и изделия медназначения”, — объяснила заместитель начальника медицинского объединения Яшнабадского района Галина Дурманова.
Минздрав утвердил список бесплатных медикаментов и изделий медназначения при амбулаторном лечении больных. В перечне — 70 наименований лекарственных средств, 10 антисептических, 17 наименований предметов для оказания стоматологической помощи и 23 вида медизделий.
Среди препаратов — снижающие давление, антибиотики, спазмалитики, лекарства от болезней ЖКТ, органов дыхания, эндокринологические, гормональные, антианемические, антигистаминные препараты, витамины. И, кроме того, различные растворы — натрия хлорид, декстроза.
При обращении пациента в поликлинику, его осматривает семейный врач, а затем со списком препаратов направляет в специальный кабинет для выдачи лекарств.
“Препараты в зависимости от наименования могут выдаваться на 5, 15 дней и на месяц”, — уточнила Галина Дурманова.
Также она добавила, что в этот перечень включены и лекарства для пациентов, получающих гемодиализ. Например, альбумин, препараты железа, аминокислоты, гепарин, протамин. Их такие пациенты получают ежемесячно.