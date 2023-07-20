https://uz.sputniknews.ru/20230720/kakiye-lekarstva-uzbekistanye-mojno-poluchit-besplatno-36987180.html

Какие лекарства в Узбекистане можно получить бесплатно

Какие лекарства в Узбекистане можно получить бесплатно

В списке, утвержденном Министерством здравоохранения, 70 наименований лекарств. Кроме того, в перечень также включили препараты для пациентов, получающих гемодиализ.

2023-07-20T10:34+0500

2023-07-20T10:34+0500

2023-07-20T10:45+0500

лекарства

поликлиника

медицина

общество

узбекистан

президент узбекистана

постановление

медикаменты

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В социальных сетях активно обсуждают бесплатную выдачу лекарств, выписанных лечащим врачом в семейных поликлиниках. Причем их можно получить тут же, не выходя из здания. Подробности — в материале Sputnik.Минздрав утвердил список бесплатных медикаментов и изделий медназначения при амбулаторном лечении больных. В перечне — 70 наименований лекарственных средств, 10 антисептических, 17 наименований предметов для оказания стоматологической помощи и 23 вида медизделий.Среди препаратов — снижающие давление, антибиотики, спазмалитики, лекарства от болезней ЖКТ, органов дыхания, эндокринологические, гормональные, антианемические, антигистаминные препараты, витамины. И, кроме того, различные растворы — натрия хлорид, декстроза.При обращении пациента в поликлинику, его осматривает семейный врач, а затем со списком препаратов направляет в специальный кабинет для выдачи лекарств.Также она добавила, что в этот перечень включены и лекарства для пациентов, получающих гемодиализ. Например, альбумин, препараты железа, аминокислоты, гепарин, протамин. Их такие пациенты получают ежемесячно.

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2023

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