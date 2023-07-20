Мирзиёев побывал на стройплощадках крупных объектов в Ташкенте — фото
22:58 20.07.2023 (обновлено: 23:04 20.07.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой в городе Ташкенте созидательной работой
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Узбекистана ознакомился с процессом строительства и дал соответствующие указания.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня побывал на стройплощадках крупных объектов, которые появятся в Ташкенте в ближайшее время, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой в городе Ташкенте созидательной работой
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой в городе Ташкенте созидательной работой
© Пресс-служба президента Узбекистана
В последние годы в комплексе "Tashkent city" построили высотные здания. В настоящее время, рядом со станцией метро "Пахтакор” идет строительство крупного торгового центра.
Мирзиёев обратил внимание на условия для движения пешеходов и автомобилей.
”Учитывая, что в будущем трафик будет только увеличиваться, подчеркнута необходимость строительства путепровода на пересечении улиц Ботира Зокирова и Навои, повышения комфорта дорожного движения”, — говорится в сообщении.
Также он прошел по улицам Навои, Ойбека и Нукус, ознакомился с состоянием уличной инфраструктуры, побеседовал с людьми.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой в городе Ташкенте созидательной работой
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой в городе Ташкенте созидательной работой
© Пресс-служба президента Узбекистана
После этого он понаблюдал за работами на путепроводе рядом с международным аэропортом Ташкента. Для повышения удобства и увеличения пропускной способности моста, его расширят путем строительства дополнительного помоста. Его длина составит 650 метров, ширина - 30 метров. Заезды и съезды исключат необходимость разворота и облегчат пользование развязкой.
Президент указал на необходимость озеленения прилегающей территории, посадки декоративных деревьев.
Сегодня активную созидательную работу проводят и в Яшнабадском районе столицы. В связи с этим актуальное значение имеют зеленые зоны. Так, между улицей Абдуллы Кадыри и Малой кольцевой дорогой находится парк Элбека. Мирзиёев дал указания по сохранению этого парка и расширению условий для отдыха населения.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой в городе Ташкенте созидательной работой
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой в городе Ташкенте созидательной работой
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также он побывал на стройплощадке аэропорта “Ташкент-Восточный”.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой в городе Ташкенте созидательной работой
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой в городе Ташкенте созидательной работой
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Общая площадь территории аэропорта составит 693 гектара. Согласно проекту, он будет иметь 4-километровую взлетно-посадочную полосу, современные терминалы, ангары и перроны. Аэропорт будет оснащен современным радиотехническим и метеорологическим оборудованием класса ICAO III-А, обеспечивающим взлет и посадку даже в сложных метеоусловиях. Сегодня здесь возведены взлетно-посадочная полоса и здание VIP-терминала”, — говорится в сообщении.
Мирзиеёв осмотрел эти сооружения, дав поручения по финансированию следующих этапов строительства, пересмотру внешнего вида аэровокзала и условий для приема делегаций.