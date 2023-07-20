https://uz.sputniknews.ru/20230720/mirziyoev-pobyval-na-stroyploschadkax-krupnyx-obektov-v-tashkente--foto-37030117.html

Мирзиёев побывал на стройплощадках крупных объектов в Ташкенте — фото

Мирзиёев побывал на стройплощадках крупных объектов в Ташкенте — фото

Глава Узбекистана ознакомился с процессом строительства и дал соответствующие указания.

2023-07-20T22:58+0500

2023-07-20T22:58+0500

2023-07-20T23:04+0500

узбекистан

ташкент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

улица

строительство

общество

озеленение

мост

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня побывал на стройплощадках крупных объектов, которые появятся в Ташкенте в ближайшее время, сообщает пресс-служба президента.В последние годы в комплексе "Tashkent city" построили высотные здания. В настоящее время, рядом со станцией метро "Пахтакор” идет строительство крупного торгового центра.Мирзиёев обратил внимание на условия для движения пешеходов и автомобилей.Также он прошел по улицам Навои, Ойбека и Нукус, ознакомился с состоянием уличной инфраструктуры, побеседовал с людьми.После этого он понаблюдал за работами на путепроводе рядом с международным аэропортом Ташкента. Для повышения удобства и увеличения пропускной способности моста, его расширят путем строительства дополнительного помоста. Его длина составит 650 метров, ширина - 30 метров. Заезды и съезды исключат необходимость разворота и облегчат пользование развязкой.Президент указал на необходимость озеленения прилегающей территории, посадки декоративных деревьев.Сегодня активную созидательную работу проводят и в Яшнабадском районе столицы. В связи с этим актуальное значение имеют зеленые зоны. Так, между улицей Абдуллы Кадыри и Малой кольцевой дорогой находится парк Элбека. Мирзиёев дал указания по сохранению этого парка и расширению условий для отдыха населения.Также он побывал на стройплощадке аэропорта “Ташкент-Восточный”.Мирзиеёв осмотрел эти сооружения, дав поручения по финансированию следующих этапов строительства, пересмотру внешнего вида аэровокзала и условий для приема делегаций.

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