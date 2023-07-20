https://uz.sputniknews.ru/20230720/prezident-uzbekistana-premer-ministr-saudovskaya-araviya-vstrecha-36999270.html
Президент Узбекистана и премьер-министр Саудовской Аравии провели переговоры
Президент Узбекистана и премьер-министр Саудовской Аравии провели переговоры
Отмечена важность безусловной реализации соглашений и договоренностей, принятых в ходе двустороннего саммита в августе прошлого года
2023-07-20T09:12+0500
2023-07-20T09:12+0500
2023-07-20T09:24+0500
узбекистан
саудовская аравия
саммит
принц
президент
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шавкат мирзиёев
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Актуальную повестку дальнейшего углубления узбекско-саудовских отношений рассмотрели в ходе переговоров Шавкат Мирзиёев и Наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд, сообщает пресс-служба главы государства.Встреча прошла на полях первого саммита лидеров стран Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива.Наследный принц сердечно поздравил главу Узбекистана с убедительной победой на состоявшихся президентских выборах, пожелав многонациональному народу Узбекистана мира, благополучия и процветания.В свою очередь, Мирзиёев выразил руководству Саудовской Аравии искреннюю признательность за созданные условия для совершения гражданами республики Хаджа и Умры.В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальную повестку дальнейшего углубления узбекско-саудовских отношений. С особым удовлетворением отмечена активизация взаимных контактов и обменов.Отмечена важность безусловной реализации соглашений и договоренностей, принятых в ходе двустороннего саммита в августе прошлого года.Состоялся также обмен мнениями по вопросам международной политики. Рабочий визит Шавката Мирзиёева завершился, глава Узбекистана отбыл в Ташкент.Ранее мы сообщали, что Шавкат Мирзиёев совершил обряды Умры.
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узбекистан, саудовская аравия, саммит, принц, президент, переговоры, шавкат мирзиёев, сотрудничество
узбекистан, саудовская аравия, саммит, принц, президент, переговоры, шавкат мирзиёев, сотрудничество
Президент Узбекистана и премьер-министр Саудовской Аравии провели переговоры
09:12 20.07.2023 (обновлено: 09:24 20.07.2023)
Отмечена важность безусловной реализации соглашений и договоренностей, принятых в ходе двустороннего саммита в августе прошлого года.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Актуальную повестку дальнейшего углубления узбекско-саудовских отношений рассмотрели в ходе переговоров Шавкат Мирзиёев и Наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд, сообщает пресс-служба главы государства
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Встреча прошла на полях первого саммита лидеров стран Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива.
Наследный принц сердечно поздравил главу Узбекистана с убедительной победой на состоявшихся президентских выборах, пожелав многонациональному народу Узбекистана мира, благополучия и процветания.
В свою очередь, Мирзиёев выразил руководству Саудовской Аравии искреннюю признательность за созданные условия для совершения гражданами республики Хаджа и Умры.
В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальную повестку дальнейшего углубления узбекско-саудовских отношений. С особым удовлетворением отмечена активизация взаимных контактов и обменов.
Отмечена важность безусловной реализации соглашений и договоренностей, принятых в ходе двустороннего саммита в августе прошлого года.
"С начала года объем товарооборота вырос на 20 %, число совместных предприятий увеличилось вдвое. Начата реализация важных проектов в "зеленой" энергетике с участием ведущей компании "Acwa Power". Прорабатываются крупные инвестиционные проекты в сфере "зеленого водорода", нефтехимии, сельского хозяйства, фармацевтики, медицины, туризма и других отраслях", — отмечается в сообщении.
Состоялся также обмен мнениями по вопросам международной политики.
Рабочий визит Шавката Мирзиёева завершился, глава Узбекистана отбыл в Ташкент.