https://uz.sputniknews.ru/20230720/prezident-uzbekistana-premer-ministr-saudovskaya-araviya-vstrecha-36999270.html

Президент Узбекистана и премьер-министр Саудовской Аравии провели переговоры

Президент Узбекистана и премьер-министр Саудовской Аравии провели переговоры

Отмечена важность безусловной реализации соглашений и договоренностей, принятых в ходе двустороннего саммита в августе прошлого года

2023-07-20T09:12+0500

2023-07-20T09:12+0500

2023-07-20T09:24+0500

узбекистан

саудовская аравия

саммит

принц

президент

переговоры

шавкат мирзиёев

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Актуальную повестку дальнейшего углубления узбекско-саудовских отношений рассмотрели в ходе переговоров Шавкат Мирзиёев и Наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд, сообщает пресс-служба главы государства.Встреча прошла на полях первого саммита лидеров стран Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива.Наследный принц сердечно поздравил главу Узбекистана с убедительной победой на состоявшихся президентских выборах, пожелав многонациональному народу Узбекистана мира, благополучия и процветания.В свою очередь, Мирзиёев выразил руководству Саудовской Аравии искреннюю признательность за созданные условия для совершения гражданами республики Хаджа и Умры.В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальную повестку дальнейшего углубления узбекско-саудовских отношений. С особым удовлетворением отмечена активизация взаимных контактов и обменов.Отмечена важность безусловной реализации соглашений и договоренностей, принятых в ходе двустороннего саммита в августе прошлого года.Состоялся также обмен мнениями по вопросам международной политики. Рабочий визит Шавката Мирзиёева завершился, глава Узбекистана отбыл в Ташкент.Ранее мы сообщали, что Шавкат Мирзиёев совершил обряды Умры.

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узбекистан, саудовская аравия, саммит, принц, президент, переговоры, шавкат мирзиёев, сотрудничество