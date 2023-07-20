https://uz.sputniknews.ru/20230720/syrdarya-sobaka-ukus-xozyain-beshenstvo-smert-37022807.html
Житель Сырдарьинской области умер после укуса своей собаки
Житель Сырдарьинской области умер после укуса своей собаки
Животное, инфицированное бешенством, укусило его в феврале текущего года. Однако он не обращался за медицинской помощью, пока его не госпитализировали с подозрением на смертельное заболевание.
2023-07-20T19:22+0500
2023-07-20T19:22+0500
2023-07-20T19:22+0500
узбекистан
сырдарьинская область
собака
бешенство
человек
смерть
общество
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Житель Баяутского района Сырдарьинской области умер из-за укуса своей собаки, сообщает пресс-служба Санэпидблагополучия.Животное укусило 64-летнего мужчину за икру левой ноги еще в феврале. Однако он не обращался за медицинской помощью до 18 июля, когда его госпитализировали с подозрением на бешенство.19 июля, несмотря на оказанную медицинскую помощь, владелец собаки умер в Сырдарьинской областной инфекционной больнице.В настоящее время сформировали несколько рабочих групп, чтобы установить, есть ли еще граждане, пострадавшие от укусов этой собаки и предотвратить распространение опасной инфекции.Бешенство – вирусная инфекция, протекающая с развитием тяжелого прогрессирующего поражения головного и спинного мозга с летальным исходом.Инфицирование людей обычно происходит в результате глубокого укуса или царапины, нанесенных бешеным животным. Передача инфекции может также происходить при непосредственном контакте слюны инфицированного животного со слизистыми оболочками (например, глаза или ротовая полость) или свежими ранами на коже человека. Наиболее эффективным способом профилактики бешенства у людей является вакцинация собак. Если же нет данных о том, привито ли от бешенства укусившее животное, пострадавший должен получить курс профилактических прививок.Ранее кинолог рассказал о том, что делать, если напала собака.
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узбекистан сырдарьинская область собака бешенство человек смерть общество
узбекистан сырдарьинская область собака бешенство человек смерть общество
Житель Сырдарьинской области умер после укуса своей собаки
Животное, инфицированное бешенством, укусило его в феврале текущего года. Однако он не обращался за медицинской помощью, пока его не госпитализировали с подозрением на смертельное заболевание.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Житель Баяутского района Сырдарьинской области умер из-за укуса своей собаки, сообщает пресс-служба
Санэпидблагополучия.
Животное укусило 64-летнего мужчину за икру левой ноги еще в феврале. Однако он не обращался за медицинской помощью до 18 июля, когда его госпитализировали с подозрением на бешенство.
19 июля, несмотря на оказанную медицинскую помощь, владелец собаки умер в Сырдарьинской областной инфекционной больнице.
В настоящее время сформировали несколько рабочих групп, чтобы установить, есть ли еще граждане, пострадавшие от укусов этой собаки и предотвратить распространение опасной инфекции.
Бешенство – вирусная инфекция, протекающая с развитием тяжелого прогрессирующего поражения головного и спинного мозга с летальным исходом.
Инфицирование
людей обычно происходит в результате глубокого укуса или царапины, нанесенных бешеным животным. Передача инфекции может также происходить при непосредственном контакте слюны инфицированного животного со слизистыми оболочками (например, глаза или ротовая полость) или свежими ранами на коже человека. Наиболее эффективным способом профилактики бешенства у людей является вакцинация собак. Если же нет данных о том, привито ли от бешенства укусившее животное, пострадавший должен получить курс профилактических прививок.
Ранее кинолог рассказал о том, что делать, если напала собака.