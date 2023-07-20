https://uz.sputniknews.ru/20230720/syrdarya-sobaka-ukus-xozyain-beshenstvo-smert-37022807.html

Житель Сырдарьинской области умер после укуса своей собаки

Житель Сырдарьинской области умер после укуса своей собаки

Животное, инфицированное бешенством, укусило его в феврале текущего года. Однако он не обращался за медицинской помощью, пока его не госпитализировали с подозрением на смертельное заболевание.

2023-07-20T19:22+0500

2023-07-20T19:22+0500

2023-07-20T19:22+0500

узбекистан

сырдарьинская область

собака

бешенство

человек

смерть

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/751/54/7515443_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_526c9f43926336bcc230dd950df1897e.jpg

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Житель Баяутского района Сырдарьинской области умер из-за укуса своей собаки, сообщает пресс-служба Санэпидблагополучия.Животное укусило 64-летнего мужчину за икру левой ноги еще в феврале. Однако он не обращался за медицинской помощью до 18 июля, когда его госпитализировали с подозрением на бешенство.19 июля, несмотря на оказанную медицинскую помощь, владелец собаки умер в Сырдарьинской областной инфекционной больнице.В настоящее время сформировали несколько рабочих групп, чтобы установить, есть ли еще граждане, пострадавшие от укусов этой собаки и предотвратить распространение опасной инфекции.Бешенство – вирусная инфекция, протекающая с развитием тяжелого прогрессирующего поражения головного и спинного мозга с летальным исходом.Инфицирование людей обычно происходит в результате глубокого укуса или царапины, нанесенных бешеным животным. Передача инфекции может также происходить при непосредственном контакте слюны инфицированного животного со слизистыми оболочками (например, глаза или ротовая полость) или свежими ранами на коже человека. Наиболее эффективным способом профилактики бешенства у людей является вакцинация собак. Если же нет данных о том, привито ли от бешенства укусившее животное, пострадавший должен получить курс профилактических прививок.Ранее кинолог рассказал о том, что делать, если напала собака.

узбекистан

сырдарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан сырдарьинская область собака бешенство человек смерть общество