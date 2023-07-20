https://uz.sputniknews.ru/20230720/ukraina-lvov-vzryv-37015411.html
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве во Львове
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве во Львове
На западе Украины прогремел сильный взрыв, однако тревогу не объявляли.
2023-07-20T15:02+0500
2023-07-20T15:02+0500
2023-07-20T15:25+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Во Львове на западе Украины накануне вечером прогремел сильный взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ "Страна.ua".Обстоятельства взрыва пока не озвучивают. Официальных комментариев от местных властей до сих пор нет.Ранее стало известно о том, кто станет жертвой переданных Киеву кассетных бомб.
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в мире украина львов взрыв
в мире украина львов взрыв
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве во Львове
15:02 20.07.2023 (обновлено: 15:25 20.07.2023)
На западе Украины прогремел сильный взрыв, но тревогу не объявляли.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik
. Во Львове на западе Украины накануне вечером прогремел сильный взрыв, сообщает РИА Новости
со ссылкой на украинское СМИ "Страна.ua".
"Сообщают о сильном взрыве во Львове. Тревога в регионе не объявлялась", — уточняет интернет-издание.
Обстоятельства взрыва пока не озвучивают. Официальных комментариев от местных властей до сих пор нет.