https://uz.sputniknews.ru/20230720/ukraina-lvov-vzryv-37015411.html

Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве во Львове

Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве во Львове

На западе Украины прогремел сильный взрыв, однако тревогу не объявляли.

2023-07-20T15:02+0500

2023-07-20T15:02+0500

2023-07-20T15:25+0500

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Во Львове на западе Украины накануне вечером прогремел сильный взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ "Страна.ua".Обстоятельства взрыва пока не озвучивают. Официальных комментариев от местных властей до сих пор нет.Ранее стало известно о том, кто станет жертвой переданных Киеву кассетных бомб.

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