Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230720/ukraina-lvov-vzryv-37015411.html
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве во Львове
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве во Львове
На западе Украины прогремел сильный взрыв, однако тревогу не объявляли.
2023-07-20T15:02+0500
2023-07-20T15:25+0500
спецоперация россии по защите донбасса
в мире
львов
украина
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/14/37016362_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6929f4b3e63f4462722ce97e8be6a1cf.jpg
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Во Львове на западе Украины накануне вечером прогремел сильный взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ "Страна.ua".Обстоятельства взрыва пока не озвучивают. Официальных комментариев от местных властей до сих пор нет.Ранее стало известно о том, кто станет жертвой переданных Киеву кассетных бомб.
львов
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/14/37016362_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_983afba6f9c0cd429128d2ebf0c70b5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире украина львов взрыв
в мире украина львов взрыв

Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве во Львове

15:02 20.07.2023 (обновлено: 15:25 20.07.2023)
© © Fotolia / O.FarionАвтомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2023
© © Fotolia / O.Farion
Подписаться на
НовостиTelegram
На западе Украины прогремел сильный взрыв, но тревогу не объявляли.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Во Львове на западе Украины накануне вечером прогремел сильный взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ "Страна.ua".

"Сообщают о сильном взрыве во Львове. Тревога в регионе не объявлялась", — уточняет интернет-издание.

Обстоятельства взрыва пока не озвучивают. Официальных комментариев от местных властей до сих пор нет.
Ранее стало известно о том, кто станет жертвой переданных Киеву кассетных бомб.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0