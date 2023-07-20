Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230720/uzbekistan-chempionat-mira-fextovaniye-sostav-sbornoy-programma-vystupleniya-37008438.html
Узбекистан примет участие в ЧМ по фехтованию — состав сборной
Узбекистан примет участие в ЧМ по фехтованию — состав сборной
Он стартует 22 июля в Милане (Италия). За победу будут соревноваться более тысячи фехтовальщиков из 158 стран
2023-07-20T11:20+0500
2023-07-20T11:31+0500
спорт
узбекистан
фехтование
женщины
мужчины
милан
италия
олимпиада
париж
чемпионат мира
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1293/80/12938022_0:175:2788:1743_1920x0_80_0_0_715ba687972adee1f85bf7be0f8e1430.jpg
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана на предстоящем чемпионате мира по фехтованию выступит полным составом, сообщает НОК. Состав сборной и программа соревнований следующие:22 июляКвалификация: женщины (шпага), мужчины (сабля).Состав: Малика Хакимова, Севара Рахимова, Шахзода Эгамбердиева, Дилназ Муртазоева / Шерзод Мамутов, Зухриддин Кодиров, Исломбек Абдазов, Муса Аймуратов.23 июляКвалификация: женщины (рапира), мужчины (шпага).Состав: Умида Илясова / Файзулла Алимов, Джавохир Нурматов, Нодирбек Муминов, Мейрхан Тимуров.24 июляКвалификация: женщины (сабля), мужчины (рапира).Состав: Зайнаб Дайибекова, Гулистан Пердибаева, Паола Плиего, Фернанда Эррера / Мухаммад Юсуф Асранов, Ахмудиллохон Солихожиев, Иляс Молина, Дониер Садуллаев.25 июляПлей-офф: женщины (шпага), мужчины (сабля).26 июляПлей-офф: женщины (рапира), мужчины (шпага).27 июляКомандная квалификация: женщины (шпага), мужчины (сабля).Плей-офф: женщины (сабля), мужчины (рапира) (одиночный разряд).28 июляКомандная квалификация: мужчины (шпага), женщины (рапира).¼ , ½ финала и финал: женщины (шпага), мужчины (сабля).29 июляКомандная квалификация: женщины (сабля), мужчины (рапира).¼ , ½ финала и финал: женщины на рапире, мужчины на шпаге.30 июля¼ , ½ финала и финал: женщины (сабля), мужчины (рапира).Чемпионат мира по фехтованию стартует через два дня, 22 июля, в Милане (Италия). Более 1000 фехтовальщиков из 158 стран будут соревноваться за победу. Здесь же будут разыграны ценные рейтинговые очки на пути к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
узбекистан
милан
италия
париж
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1293/80/12938022_116:0:2672:1917_1920x0_80_0_0_29b0559072985bbc57349c906ddeddd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан сборная команда чемпионат мира фехтование состав сборной программа выступления милан италия мужчины женщины малика хакимова севара рахимова шахзода эгамбердиева дилназ муртазоева шерзод мамутов зухриддин кодиров исломбек абдазов муса аймуратов умида илясова файзулла алимов джавохир нурматов нодирбек муминов мейрхан тимуров зайнаб дайибекова гулистан пердибаева паола плиего фернанда эррера мухаммад юсуф асранов ахмудиллохон солихожиев иляс молина дониер садуллаев олимпийские игры париж
узбекистан сборная команда чемпионат мира фехтование состав сборной программа выступления милан италия мужчины женщины малика хакимова севара рахимова шахзода эгамбердиева дилназ муртазоева шерзод мамутов зухриддин кодиров исломбек абдазов муса аймуратов умида илясова файзулла алимов джавохир нурматов нодирбек муминов мейрхан тимуров зайнаб дайибекова гулистан пердибаева паола плиего фернанда эррера мухаммад юсуф асранов ахмудиллохон солихожиев иляс молина дониер садуллаев олимпийские игры париж

Узбекистан примет участие в ЧМ по фехтованию — состав сборной

11:20 20.07.2023 (обновлено: 11:31 20.07.2023)
© Sputnik / Grigory SysoevФехтование. Иллюстративное фото
Фехтование. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2023
© Sputnik / Grigory Sysoev
Подписаться на
НовостиTelegram
Он стартует 22 июля в Милане (Италия). За победу будут бороться более тысячи фехтовальщиков из 158 стран.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана на предстоящем чемпионате мира по фехтованию выступит полным составом, сообщает НОК.
Состав сборной и программа соревнований следующие:
22 июля
Квалификация: женщины (шпага), мужчины (сабля).
Состав: Малика Хакимова, Севара Рахимова, Шахзода Эгамбердиева, Дилназ Муртазоева / Шерзод Мамутов, Зухриддин Кодиров, Исломбек Абдазов, Муса Аймуратов.
23 июля
Квалификация: женщины (рапира), мужчины (шпага).
Состав: Умида Илясова / Файзулла Алимов, Джавохир Нурматов, Нодирбек Муминов, Мейрхан Тимуров.
24 июля
Квалификация: женщины (сабля), мужчины (рапира).
Состав: Зайнаб Дайибекова, Гулистан Пердибаева, Паола Плиего, Фернанда Эррера / Мухаммад Юсуф Асранов, Ахмудиллохон Солихожиев, Иляс Молина, Дониер Садуллаев.
25 июля
Плей-офф: женщины (шпага), мужчины (сабля).
26 июля
Плей-офф: женщины (рапира), мужчины (шпага).
27 июля
Командная квалификация: женщины (шпага), мужчины (сабля).
Плей-офф: женщины (сабля), мужчины (рапира) (одиночный разряд).
28 июля
Командная квалификация: мужчины (шпага), женщины (рапира).
¼ , ½ финала и финал: женщины (шпага), мужчины (сабля).
29 июля
Командная квалификация: женщины (сабля), мужчины (рапира).
¼ , ½ финала и финал: женщины на рапире, мужчины на шпаге.
30 июля
¼ , ½ финала и финал: женщины (сабля), мужчины (рапира).
Чемпионат мира по фехтованию стартует через два дня, 22 июля, в Милане (Италия). Более 1000 фехтовальщиков из 158 стран будут соревноваться за победу. Здесь же будут разыграны ценные рейтинговые очки на пути к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0