Узбекистан примет участие в ЧМ по фехтованию — состав сборной
11:20 20.07.2023 (обновлено: 11:31 20.07.2023)
© Sputnik / Grigory SysoevФехтование. Иллюстративное фото
© Sputnik / Grigory Sysoev
Он стартует 22 июля в Милане (Италия). За победу будут бороться более тысячи фехтовальщиков из 158 стран.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана на предстоящем чемпионате мира по фехтованию выступит полным составом, сообщает НОК.
Состав сборной и программа соревнований следующие:
22 июля
Квалификация: женщины (шпага), мужчины (сабля).
Состав: Малика Хакимова, Севара Рахимова, Шахзода Эгамбердиева, Дилназ Муртазоева / Шерзод Мамутов, Зухриддин Кодиров, Исломбек Абдазов, Муса Аймуратов.
Квалификация: женщины (шпага), мужчины (сабля).
Состав: Малика Хакимова, Севара Рахимова, Шахзода Эгамбердиева, Дилназ Муртазоева / Шерзод Мамутов, Зухриддин Кодиров, Исломбек Абдазов, Муса Аймуратов.
23 июля
Квалификация: женщины (рапира), мужчины (шпага).
Состав: Умида Илясова / Файзулла Алимов, Джавохир Нурматов, Нодирбек Муминов, Мейрхан Тимуров.
Квалификация: женщины (рапира), мужчины (шпага).
Состав: Умида Илясова / Файзулла Алимов, Джавохир Нурматов, Нодирбек Муминов, Мейрхан Тимуров.
24 июля
Квалификация: женщины (сабля), мужчины (рапира).
Состав: Зайнаб Дайибекова, Гулистан Пердибаева, Паола Плиего, Фернанда Эррера / Мухаммад Юсуф Асранов, Ахмудиллохон Солихожиев, Иляс Молина, Дониер Садуллаев.
Квалификация: женщины (сабля), мужчины (рапира).
Состав: Зайнаб Дайибекова, Гулистан Пердибаева, Паола Плиего, Фернанда Эррера / Мухаммад Юсуф Асранов, Ахмудиллохон Солихожиев, Иляс Молина, Дониер Садуллаев.
25 июля
Плей-офф: женщины (шпага), мужчины (сабля).
Плей-офф: женщины (шпага), мужчины (сабля).
26 июля
Плей-офф: женщины (рапира), мужчины (шпага).
Плей-офф: женщины (рапира), мужчины (шпага).
27 июля
Командная квалификация: женщины (шпага), мужчины (сабля).
Плей-офф: женщины (сабля), мужчины (рапира) (одиночный разряд).
Командная квалификация: женщины (шпага), мужчины (сабля).
Плей-офф: женщины (сабля), мужчины (рапира) (одиночный разряд).
28 июля
Командная квалификация: мужчины (шпага), женщины (рапира).
¼ , ½ финала и финал: женщины (шпага), мужчины (сабля).
Командная квалификация: мужчины (шпага), женщины (рапира).
¼ , ½ финала и финал: женщины (шпага), мужчины (сабля).
29 июля
Командная квалификация: женщины (сабля), мужчины (рапира).
¼ , ½ финала и финал: женщины на рапире, мужчины на шпаге.
Командная квалификация: женщины (сабля), мужчины (рапира).
¼ , ½ финала и финал: женщины на рапире, мужчины на шпаге.
30 июля
¼ , ½ финала и финал: женщины (сабля), мужчины (рапира).
¼ , ½ финала и финал: женщины (сабля), мужчины (рапира).
Чемпионат мира по фехтованию стартует через два дня, 22 июля, в Милане (Италия). Более 1000 фехтовальщиков из 158 стран будут соревноваться за победу. Здесь же будут разыграны ценные рейтинговые очки на пути к Олимпийским играм 2024 года в Париже.