https://uz.sputniknews.ru/20230720/uzbekistan-chempionat-mira-fextovaniye-sostav-sbornoy-programma-vystupleniya-37008438.html

Узбекистан примет участие в ЧМ по фехтованию — состав сборной

Узбекистан примет участие в ЧМ по фехтованию — состав сборной

Он стартует 22 июля в Милане (Италия). За победу будут соревноваться более тысячи фехтовальщиков из 158 стран

2023-07-20T11:20+0500

2023-07-20T11:20+0500

2023-07-20T11:31+0500

спорт

узбекистан

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чемпионат мира

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана на предстоящем чемпионате мира по фехтованию выступит полным составом, сообщает НОК. Состав сборной и программа соревнований следующие:22 июляКвалификация: женщины (шпага), мужчины (сабля).Состав: Малика Хакимова, Севара Рахимова, Шахзода Эгамбердиева, Дилназ Муртазоева / Шерзод Мамутов, Зухриддин Кодиров, Исломбек Абдазов, Муса Аймуратов.23 июляКвалификация: женщины (рапира), мужчины (шпага).Состав: Умида Илясова / Файзулла Алимов, Джавохир Нурматов, Нодирбек Муминов, Мейрхан Тимуров.24 июляКвалификация: женщины (сабля), мужчины (рапира).Состав: Зайнаб Дайибекова, Гулистан Пердибаева, Паола Плиего, Фернанда Эррера / Мухаммад Юсуф Асранов, Ахмудиллохон Солихожиев, Иляс Молина, Дониер Садуллаев.25 июляПлей-офф: женщины (шпага), мужчины (сабля).26 июляПлей-офф: женщины (рапира), мужчины (шпага).27 июляКомандная квалификация: женщины (шпага), мужчины (сабля).Плей-офф: женщины (сабля), мужчины (рапира) (одиночный разряд).28 июляКомандная квалификация: мужчины (шпага), женщины (рапира).¼ , ½ финала и финал: женщины (шпага), мужчины (сабля).29 июляКомандная квалификация: женщины (сабля), мужчины (рапира).¼ , ½ финала и финал: женщины на рапире, мужчины на шпаге.30 июля¼ , ½ финала и финал: женщины (сабля), мужчины (рапира).Чемпионат мира по фехтованию стартует через два дня, 22 июля, в Милане (Италия). Более 1000 фехтовальщиков из 158 стран будут соревноваться за победу. Здесь же будут разыграны ценные рейтинговые очки на пути к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

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