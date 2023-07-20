https://uz.sputniknews.ru/20230720/zagar-usileniye-sposoby-vrach-rekomendatsii-36992358.html

Врач рассказала об опасности народных средств для загара

Врач рассказала об опасности народных средств для загара

Применение масла или пива для загара может вызвать ожог кожи.

2023-07-20T07:09+0500

2023-07-20T07:09+0500

2023-07-20T07:09+0500

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В социальных сетях набирают популярность советы, касающиеся применения народных средств для загара. Авторы публикаций предлагают, например, наносить на кожу оливковое масло или пиво, чтобы быстрее получить бронзовый загар. О том, что это не только бесполезно, но и опасно, рассказала доктор медицинских наук, дерматолог Светлана Жабоева радио Sputnik.Также она рассказала о безопасных способах усилить загар.В любом случае, если вы собираетесь отдыхать на солнце, предпочтительнее средства не для усиления загара, а для защиты от ультрафиолетового излучения.Кроме того, она напомнила, что с 11 до 16 часов не рекомендуется находиться на солнце даже с защитой.Ранее врач предупредила о том, что в жару скачок давления можно принять за тепловой удар.

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