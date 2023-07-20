Врач рассказала об опасности народных средств для загара
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкДевушка во время прыжка с пирса на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
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Применение масла или пива для загара может вызвать ожог кожи.
В социальных сетях набирают популярность советы, касающиеся применения народных средств для загара. Авторы публикаций предлагают, например, наносить на кожу оливковое масло или пиво, чтобы быстрее получить бронзовый загар. О том, что это не только бесполезно, но и опасно, рассказала доктор медицинских наук, дерматолог Светлана Жабоева радио Sputnik.
"Оба метода – из области фантастики. Применять оливковое масло, чтобы загореть, – это ничем не доказанные фантазии, чреватые ожогами. Оливковое масло можно применять только после загара, как успокаивающее и смягчающее средство, если нет под рукой специализированной косметики. Не на солнце, а когда вернулись в помещение и приняли душ. Что касается пива, возможно, кто-то придумал этот совет из-за того, что напиток содержит витамины группы B и хмель. Но если использовать пиво без средства для защиты от солнца, это вряд ли принесет нужный эффект, зато может привести к ожогу", – объяснила специалист.
Также она рассказала о безопасных способах усилить загар.
"Если люди действительно хотят усилить загар, можно применять антиоксиданты и средства, содержащие бета-каротин и ликопин. Примером может быть употребление морковного сока (он богат бета-каротином, – ред.). Но опять же, прием бета-каротина и ликопина внутрь не даст такой концентрации этих веществ, чтобы действительно получить красивый бронзовый загар. Лучше использовать специальные наружные косметические средства – усилители загара, где точно выверено количество и качество веществ, которые могут помочь с активацией меланина в коже", – рекомендует Жабоева.
В любом случае, если вы собираетесь отдыхать на солнце, предпочтительнее средства не для усиления загара, а для защиты от ультрафиолетового излучения.
"Существует масса профессиональных средств, индустрия солнцезащитной косметики развита. Можно выбрать защиту в виде молочка, крема, масла. Главное, смотрите, чтобы SPF-средство защищало как от А, так и от В (ультрафиолетовых, – ред.) лучей. Рекомендуется проверять индекс ультрафиолетовой активности перед тем, как загорать, его можно посмотреть в телефоне, как прогноз погоды. Если он выше трех, то это уже риск ожога, и без солнцезащитных средств выходить нельзя”, — предупредила дерматолог.
Кроме того, она напомнила, что с 11 до 16 часов не рекомендуется находиться на солнце даже с защитой.
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