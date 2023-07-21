https://uz.sputniknews.ru/20230721/abituriyent-uzbekistan-vuz-vybor-bolshinstvo-37031614.html
В этом году абитуриентов в Узбекистане меньше — какой вуз выбрало большинство
В этом году абитуриентов в Узбекистане меньше — какой вуз выбрало большинство
Абитуриенты прошедшие регистрацию, но не оплатившие ее, могут произвести оплату до 23:59 21 июля
2023-07-21T12:39+0500
2023-07-21T12:39+0500
2023-07-21T12:39+0500
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образование
высшее образование
абитуриенты
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Наибольшее количество абитуриентов зарегистрировалось для обучения в Национальном университете Узбекистана — 36 тыс. 782 абитуриента, сообщает Ta'lim nazorati (Учебный контроль).Вузы с наибольшим количеством абитуриентов (по приоритетному направлению):Распределение поступающих по языкам обучения:Распределение абитуриентов по формам обучения (по первому направлению):Первая пятерка по региону постоянного проживания абитуриентов:На 2023-2024 учебный год зарегистрировано 1 миллион 018 тысяч 007 абитуриентов. Всего в прошлом году для поступления в вузы подали заявления 1 миллион 214 тысяч 232 абитуриента.Напомним, что 20 июля был последним днем онлайн-регистрации. Абитуриенты прошедшие регистрацию, но не оплатившие ее, могут произвести оплату до 23:59 21 июля.
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узбекистан абитуриент вузы регистрация национальный университет узбекистана ташкентский государственный транспортный университет ферганский государственный университет ташкентский государственный педагогический университет каршинский государственный университет узбекский язык русский язык каракалпакский язык очная форма обучения вечернее образование заочное обучение дистанционное обучение
узбекистан абитуриент вузы регистрация национальный университет узбекистана ташкентский государственный транспортный университет ферганский государственный университет ташкентский государственный педагогический университет каршинский государственный университет узбекский язык русский язык каракалпакский язык очная форма обучения вечернее образование заочное обучение дистанционное обучение
В этом году абитуриентов в Узбекистане меньше — какой вуз выбрало большинство
Абитуриенты прошедшие регистрацию, но не оплатившие ее, могут произвести оплату до 23:59 21 июля.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Наибольшее количество абитуриентов зарегистрировалось для обучения в Национальном университете Узбекистана — 36 тыс. 782 абитуриента, сообщает Ta'lim nazorati (Учебный контроль)
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Вузы с наибольшим количеством абитуриентов (по приоритетному направлению):
Национальный университет Узбекистана — 36 782 человека;
Ташкентский государственный транспортный университет — 30 421 человек;
Ферганский государственный университет — 29 941 человек;
Ташкентский государственный педагогический университет — 28 827 человек;
Каршинский государственный университет — 28 417 человек.
Распределение поступающих по языкам обучения:
узбекский язык — 890 304 человека;
русский язык — 95 456 человек;
каракалпакский язык — 29 917 человек;
другие языки — 2 330 человек.
Распределение абитуриентов по формам обучения (по первому направлению):
очная форма обучения — 577 096 человек;
вечернее образование — 24 802 человека;
заочное обучение — 407 945 человек;
дистанционное обучение — 8 164 человека.
Первая пятерка по региону постоянного проживания абитуриентов:
Кашкадарьинская область — 120 008 человек;
Самаркандская область — 114 180 человек;
Ферганская область — 94 999 человек;
Ташкентская область — 89 603 человека;
Сурхандарьинская область — 84 457 человек.
На 2023-2024 учебный год зарегистрировано 1 миллион 018 тысяч 007 абитуриентов. Всего в прошлом году для поступления в вузы подали заявления 1 миллион 214 тысяч 232 абитуриента.
Напомним, что 20 июля был последним днем онлайн-регистрации. Абитуриенты прошедшие регистрацию, но не оплатившие ее, могут произвести оплату до 23:59 21 июля.