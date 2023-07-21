https://uz.sputniknews.ru/20230721/abituriyent-uzbekistan-vuz-vybor-bolshinstvo-37031614.html

В этом году абитуриентов в Узбекистане меньше — какой вуз выбрало большинство

В этом году абитуриентов в Узбекистане меньше — какой вуз выбрало большинство

Абитуриенты прошедшие регистрацию, но не оплатившие ее, могут произвести оплату до 23:59 21 июля

2023-07-21T12:39+0500

2023-07-21T12:39+0500

2023-07-21T12:39+0500

узбекистан

образование

высшее образование

абитуриенты

вуз

вузы

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самаркандская область

ферганская область

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Наибольшее количество абитуриентов зарегистрировалось для обучения в Национальном университете Узбекистана — 36 тыс. 782 абитуриента, сообщает Ta'lim nazorati (Учебный контроль).Вузы с наибольшим количеством абитуриентов (по приоритетному направлению):Распределение поступающих по языкам обучения:Распределение абитуриентов по формам обучения (по первому направлению):Первая пятерка по региону постоянного проживания абитуриентов:На 2023-2024 учебный год зарегистрировано 1 миллион 018 тысяч 007 абитуриентов. Всего в прошлом году для поступления в вузы подали заявления 1 миллион 214 тысяч 232 абитуриента.Напомним, что 20 июля был последним днем онлайн-регистрации. Абитуриенты прошедшие регистрацию, но не оплатившие ее, могут произвести оплату до 23:59 21 июля.

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самаркандская область

ферганская область

ташкентская область

сурхандарьинская область

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