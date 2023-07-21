Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20230721/frukty-zloupotrebleniye-opasnost-vrach-rekomendatsii-37028183.html
Что будет с организмом, если питаться только фруктами — рассказал врач
Что будет с организмом, если питаться только фруктами — рассказал врач
Большое количество фруктозы может привести к сахарному диабету.
2023-07-21T10:15+0500
2023-07-21T11:08+0500
это интересно
здоровье
заболевания
мнение эксперта
фрукты
правильное питание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/04/31249455_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_91c9c40d8d6c44bae8b739970ee3cd9e.jpg
Лето — сезон фруктов. Видя такое изобилие ароматных плодов на рынках и в магазинах, многие люди налегают на фрукты, считая, что можно запастись витаминами впрок, и даже заменяют ими полноценный прием пищи. Почему вредно употреблять фрукты в большом количестве рассказал врач Роман Иванов радио Sputnik.Он напомнил, что плоды содержат фруктозу, большое количество которой может спровоцировать развитие диабета. Кроме того, переедание свежих фруктов может вызвать расстройство пищеварения, в том числе вздутие живота и повышенное газообразование. В заключение он призвал всех любителей фруктов соблюдать умеренность. Только в этом случае их употребление принесет удовольствие и пользу.Ранее врач объяснил, что происходит с вашим сердцем, когда вы едите абрикосы.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/04/31249455_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4bcb5ea5f383950d302320478e593755.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
здоровье заболевания мнение эксперта фрукты правильное питание
здоровье заболевания мнение эксперта фрукты правильное питание

Что будет с организмом, если питаться только фруктами — рассказал врач

10:15 21.07.2023 (обновлено: 11:08 21.07.2023)
© Sputnik / Дилислом ОтабековФрукты на рынке в Ташкенте
Фрукты на рынке в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2023
© Sputnik / Дилислом Отабеков
Подписаться на
НовостиTelegram
Большое количество фруктозы может привести к сахарному диабету.
Лето — сезон фруктов. Видя такое изобилие ароматных плодов на рынках и в магазинах, многие люди налегают на фрукты, считая, что можно запастись витаминами впрок, и даже заменяют ими полноценный прием пищи. Почему вредно употреблять фрукты в большом количестве рассказал врач Роман Иванов радио Sputnik.
© Depositphotos.com / FuzzbonesОткрытый холодильник с продуктами
Открытый холодильник с продуктами - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2023
Открытый холодильник с продуктами
© Depositphotos.com / Fuzzbones

"Врачи рекомендуют есть фрукты ежедневно. В рационе им отводится 15%, еще 20% — овощам, 25% — молочным продуктам, 30% — злаковым, 10% — мясным и бобовым продуктам. Такое соотношение объясняется балансом веществ, необходимых для поддержания нормального обмена веществ в нашем организме. Именно поэтому не стоит заменять фруктами другую еду, ведь такая диета может привести к опасному дефициту белков, жиров, витаминов и минералов", — объяснил специалист.

Он напомнил, что плоды содержат фруктозу, большое количество которой может спровоцировать развитие диабета. Кроме того, переедание свежих фруктов может вызвать расстройство пищеварения, в том числе вздутие живота и повышенное газообразование.
"В некоторых случаях проявляется псевдоаллергическая реакция, то есть чувствительность организма к биологически активным веществам: гистамину и тирамину (есть в бананах, ананасах, киви, цитрусовых, грушах, персиках, яблоках) или салицилатам (есть в клубнике, вишне, абрикосе и груше). Симптомы такой реакции похожи на проявления аллергии. Покраснение кожи, крапивница, отеки слизистых, тошнота, диарея, иногда астматические приступы", — добавил эксперт.
В заключение он призвал всех любителей фруктов соблюдать умеренность. Только в этом случае их употребление принесет удовольствие и пользу.
Ранее врач объяснил, что происходит с вашим сердцем, когда вы едите абрикосы.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0