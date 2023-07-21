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https://uz.sputniknews.ru/20230721/mirziyoev-pobyval-na-krupnom-zavode--chto-on-vypuskaet-37054317.html
Мирзиёев побывал на крупном заводе — что на нем выпускают
Мирзиёев побывал на крупном заводе — что на нем выпускают
Предприятие в Ташкенте производит алюминиевые профили для окон и солнечных панелей.
2023-07-21T17:32+0500
2023-07-21T17:35+0500
узбекистан
ташкент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
завод
общество
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев ознакомился с производственным процессом и продукцией предприятия “Alutex” в Сергелийском районе столицы Узбекистана, сообщает пресс-служба президента.Глава республики неоднократно заявлял о важности внедрения возобновляемых источников энергии, поставив задачу довести их долю до 25% к 2030 году. Установка солнечных панелей увеличивает спрос на алюминиевые профили.Исходя из этого, в мае текущего года общество с ограниченной ответственностью “Alutex” запустило проект по производству алюминиевых профилей для окон и солнечных панелей. Предприятие способно выпускать в год 30 тыс. тонн алюминиевого профиля более 350 видов.На предприятии установили современное оборудование из Италии, Южной Кореи и Турции. В результате создали 400 рабочих мест. С сентября начнут выпуск еще 130 новых видов алюминиевых профилей. Наряду с импортозамещением, продукцию будут поставлять за рубеж.
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узбекистан ташкент президент узбекистана шавкат мирзиёев завод общество
узбекистан ташкент президент узбекистана шавкат мирзиёев завод общество

Мирзиёев побывал на крупном заводе — что на нем выпускают

17:32 21.07.2023 (обновлено: 17:35 21.07.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Alutex” в Сергелийском районе Ташкента.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Alutex” в Сергелийском районе Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Предприятие “Alutex” в Ташкенте производит алюминиевые профили для окон и солнечных панелей.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев ознакомился с производственным процессом и продукцией предприятия “Alutex” в Сергелийском районе столицы Узбекистана, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Alutex” в Сергелийском районе Ташкента.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Alutex” в Сергелийском районе Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2023
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Alutex” в Сергелийском районе Ташкента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики неоднократно заявлял о важности внедрения возобновляемых источников энергии, поставив задачу довести их долю до 25% к 2030 году. Установка солнечных панелей увеличивает спрос на алюминиевые профили.
Исходя из этого, в мае текущего года общество с ограниченной ответственностью “Alutex” запустило проект по производству алюминиевых профилей для окон и солнечных панелей. Предприятие способно выпускать в год 30 тыс. тонн алюминиевого профиля более 350 видов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Alutex” в Сергелийском районе Ташкента.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Alutex” в Сергелийском районе Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2023
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Alutex” в Сергелийском районе Ташкента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Мы планируем построить совместно с ведущими мировыми компаниями солнечные и ветряные станции общей мощностью более 15 гигаватт. “Зеленая” энергетика - это готовый рынок, большие возможности для наших производителей. Только главное требование — качество”, — сказал Президент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Alutex” в Сергелийском районе Ташкента.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Alutex” в Сергелийском районе Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2023
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Alutex” в Сергелийском районе Ташкента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На предприятии установили современное оборудование из Италии, Южной Кореи и Турции. В результате создали 400 рабочих мест. С сентября начнут выпуск еще 130 новых видов алюминиевых профилей. Наряду с импортозамещением, продукцию будут поставлять за рубеж.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Alutex” в Сергелийском районе Ташкента.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Alutex” в Сергелийском районе Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2023
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Alutex” в Сергелийском районе Ташкента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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