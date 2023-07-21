https://uz.sputniknews.ru/20230721/odessa-vzryv-genkonsulstvo-kitay-zdaniye-povrejdeniye-37050421.html

Из-за взрыва в Одессе пострадало генконсульство Китая

Из-за взрыва в Одессе пострадало генконсульство Китая

Ударная волна повредила стены и окна здания, никто из сотрудников консульства не пострадал.

2023-07-21T16:19+0500

2023-07-21T16:19+0500

2023-07-21T16:19+0500

китай

одесса

украина

в мире

взрыв

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В генеральном консульстве КНР в Одессе в четверг ударной волной от взрыва снесло часть стен и выбило окна, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский МИД.На сайте ведомства опубликовали соответствующее заявление в форме ответа на вопрос. Вопрос сформулировали следующим образом:В ответ МИД КНР заявил, что "возле генконсульства КНР в Одессе произошел взрыв, ударной волной была снесена часть стен и выбиты окна генконсульства".Также отмечается, что жертв нет.Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что китайская сторона уделяет пристальное внимание развитию событий, продолжает поддерживать взаимодействие с соответствующими сторонами и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и персонала на Украине. Ранее мэр Одессы рассказал о силе российских ударов возмездия.

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