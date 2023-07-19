https://uz.sputniknews.ru/20230719/odessa-udary-vozmezdiye-rossiya-armiya-36979641.html

“Такого масштаба атаки мы не помним” — мэр Одессы о российских ударах возмездия

“Такого масштаба атаки мы не помним” — мэр Одессы о российских ударах возмездия

Они стали ответом российской стороны на теракт на Крымском мосту в ночь с воскресенья на понедельник.

2023-07-19T14:51+0500

2023-07-19T14:51+0500

2023-07-19T14:51+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Ночные удары по Одессе стали самыми масштабными с начала специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова.В свою очередь, в украинском оперативном командовании "Юг" рассказали, что в результате ночных ударов в одном из портов Одесской области повреждены зерновой и масляной терминалы, резервуары и оборудование для загрузки.Также известно о повреждении промышленного объекта и двух складов в Одесском районе. Накануне Минобороны РФ заявило о нанесении ракетных ударов возмездия по объектам, где готовились теракты против России с использованием водных беспилотников, и по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.Они стали ответом на теракт на Крымском мосту в ночь с воскресенья на понедельник.

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