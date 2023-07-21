https://uz.sputniknews.ru/20230721/poxudeniye-psixolog-rekomendatsii-37028407.html

Психолог назвала неожиданный способ похудеть

Психолог назвала неожиданный способ похудеть

Использование тарелок серого цвета ведет к снижению аппетита и похудению.

2023-07-21T07:12+0500

2023-07-21T07:12+0500

2023-07-21T07:12+0500

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еда

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Ученые давно выяснили, что цвет воздействует на мозг, вызывая у человека определенные эмоции и ассоциации. Дизайнеры используют это, в частности, при оформлении интерьеров и разработке одежды. О том, что одни цвета успокаивают, а другие – вызывают прилив бодрости, одни повышают аппетит, а другие – понижают рассказала психолог Ирина Хвингия радио Sputnik.Также она рассказала о цвете, который может разжечь аппетит.Вместе с тем, она предупредила, что цвет посуды — это лишь небольшая фишка, а путь к стройности требует комплексного подхода и волевых усилий.Ранее врач рассказал, какая еда защищает от ультрафиолета.

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