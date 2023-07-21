Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20230721/poxudeniye-psixolog-rekomendatsii-37028407.html
Психолог назвала неожиданный способ похудеть
Психолог назвала неожиданный способ похудеть
Использование тарелок серого цвета ведет к снижению аппетита и похудению.
2023-07-21T07:12+0500
2023-07-21T07:12+0500
это интересно
психология
психолог
похудение
цвет
мнение эксперта
еда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/05/22082964_0:112:867:600_1920x0_80_0_0_a1d6711cce4053df7db99db1618ea64d.jpg
Ученые давно выяснили, что цвет воздействует на мозг, вызывая у человека определенные эмоции и ассоциации. Дизайнеры используют это, в частности, при оформлении интерьеров и разработке одежды. О том, что одни цвета успокаивают, а другие – вызывают прилив бодрости, одни повышают аппетит, а другие – понижают рассказала психолог Ирина Хвингия радио Sputnik.Также она рассказала о цвете, который может разжечь аппетит.Вместе с тем, она предупредила, что цвет посуды — это лишь небольшая фишка, а путь к стройности требует комплексного подхода и волевых усилий.Ранее врач рассказал, какая еда защищает от ультрафиолета.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/05/22082964_0:31:867:681_1920x0_80_0_0_7cbf26ff5dee58e8798a7a5dc5771d14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
это интересно психология психолог похудение цвет мнение эксперта еда
это интересно психология психолог похудение цвет мнение эксперта еда

Психолог назвала неожиданный способ похудеть

07:12 21.07.2023
© Pexels/Andres AyrtonДиета
Диета - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2023
© Pexels/Andres Ayrton
Подписаться на
НовостиTelegram
Использование тарелок серого цвета ведет к снижению аппетита и похудению.
Ученые давно выяснили, что цвет воздействует на мозг, вызывая у человека определенные эмоции и ассоциации. Дизайнеры используют это, в частности, при оформлении интерьеров и разработке одежды. О том, что одни цвета успокаивают, а другие – вызывают прилив бодрости, одни повышают аппетит, а другие – понижают рассказала психолог Ирина Хвингия радио Sputnik.
"Серый цвет может помочь тем, кто хочет меньше есть и похудеть. Серая тарелка ассоциируется с несвежей едой. Мы подсознательно будем меньше накладывать еды и меньше съедать, используя посуду серого цвета", – объяснила специалист.
Также она рассказала о цвете, который может разжечь аппетит.
"Обратный эффект дает красный цвет… Обратите внимание: многие рестораны используют красный цвет в интерьере. Это для того, чтобы посетители делали больше заказов", – указала Хвангия.
Вместе с тем, она предупредила, что цвет посуды — это лишь небольшая фишка, а путь к стройности требует комплексного подхода и волевых усилий.
Ранее врач рассказал, какая еда защищает от ультрафиолета.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0