https://uz.sputniknews.ru/20230721/poxudeniye-psixolog-rekomendatsii-37028407.html
Психолог назвала неожиданный способ похудеть
Психолог назвала неожиданный способ похудеть
Использование тарелок серого цвета ведет к снижению аппетита и похудению.
2023-07-21T07:12+0500
2023-07-21T07:12+0500
2023-07-21T07:12+0500
это интересно
психология
психолог
похудение
цвет
мнение эксперта
еда
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Ученые давно выяснили, что цвет воздействует на мозг, вызывая у человека определенные эмоции и ассоциации. Дизайнеры используют это, в частности, при оформлении интерьеров и разработке одежды. О том, что одни цвета успокаивают, а другие – вызывают прилив бодрости, одни повышают аппетит, а другие – понижают рассказала психолог Ирина Хвингия радио Sputnik.Также она рассказала о цвете, который может разжечь аппетит.Вместе с тем, она предупредила, что цвет посуды — это лишь небольшая фишка, а путь к стройности требует комплексного подхода и волевых усилий.Ранее врач рассказал, какая еда защищает от ультрафиолета.
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MIA „Rosiya Segodnya“
это интересно психология психолог похудение цвет мнение эксперта еда
это интересно психология психолог похудение цвет мнение эксперта еда
Психолог назвала неожиданный способ похудеть
Использование тарелок серого цвета ведет к снижению аппетита и похудению.
Ученые давно выяснили, что цвет воздействует на мозг, вызывая у человека определенные эмоции и ассоциации. Дизайнеры используют это, в частности, при оформлении интерьеров и разработке одежды. О том, что одни цвета успокаивают, а другие – вызывают прилив бодрости, одни повышают аппетит, а другие – понижают рассказала психолог Ирина Хвингия радио Sputnik.
"Серый цвет может помочь тем, кто хочет меньше есть и похудеть. Серая тарелка ассоциируется с несвежей едой. Мы подсознательно будем меньше накладывать еды и меньше съедать, используя посуду серого цвета", – объяснила специалист.
Также она рассказала о цвете, который может разжечь аппетит.
"Обратный эффект дает красный цвет… Обратите внимание: многие рестораны используют красный цвет в интерьере. Это для того, чтобы посетители делали больше заказов", – указала Хвангия.
Вместе с тем, она предупредила, что цвет посуды — это лишь небольшая фишка, а путь к стройности требует комплексного подхода и волевых усилий.