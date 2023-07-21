https://uz.sputniknews.ru/20230721/putin-soveschaniye-sovbez-zayavleniya-37061507.html

Запад разочарован результатами наступления ВСУ — Путин

Запад разочарован результатами наступления ВСУ — Путин

Президент России сделал ряд заявлений на совещании Совбеза

2023-07-21T20:25+0500

2023-07-21T20:25+0500

2023-07-21T20:25+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

владимир путин

совещание

заявление

украина

спецоперация

запад

всу

вооружение

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности прокомментировал намерения Польши захватить часть Украины, предостерег Варшаву от нападения на Белоруссию и отметил разочарование Запада в результатах украинского контрнаступления, сообщает РИА Новости.По его словам, в попытках прорвать фронт российской армии", не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были "вкачаны" в киевский режим, ни поставки западного оружия, ни направление тысяч иностранных наемников и советников.Путин констатировал, что весь мир наблюдает, как горит "хваленая западная, якобы неуязвимая техника", но главное — "в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери". Это десятки тысяч человек.Также он отметил, что общественное мнение в Европе тоже меняется, поскольку становится ясно, что поддержка Украины превращается в пустую трату денег и сил, а в итоге — в обслуживание интересов "заокеанского глобального гегемона", которому выгодно и ослабление Европы, и бесконечное затягивание украинского конфликта. Прокомментировал Путин и сообщения в прессе о планах создания некоего, так называемого польско-литовско-украинского соединения.При этом он подчеркнул, что, политика украинского режима — это их дело, но развязывание агрессии против Белоруссии, части Союзного государства, будет означать агрессию против России, на которую последует ответ всеми имеющимися средствами.Также в ходе совещания российский лидер отметил профессионализм командования спецоперации.Вместе с тем, он оценил потери украинских войск.Он добавил, что несмотря на "постоянные облавы, тотальную мобилизацию по всей стране" киевскому режиму "все труднее гнать новые пополнения на фронт".Также Путин обратил внимание участников совещания на действия киевского режима.Он сравнил киевский режим с "их идейными предшественниками – петлюровцами", которые в 1920 году заключили с Польшей так называемые секретные конвенции, по которым в обмен на военную поддержку отдавали Польше земли Галиции и Западной Волыни.Также Путин указал, под чьим прикрытием Польша рассчитывает вмешаться в конфликт на Украине.Кроме того, он добавил, что "хорошо известно", что поляки мечтают и о белорусских землях. И предупредил Киев о последствиях развязывания агрессии против Минска.Вместе с тем, он указал на желающих "погреть руки" на украинской трагедии", чьи амбиции разжигают огонь войны.По его мнению, Западу уже не хватает украинского пушечного мяса.При этом он предупредил авторов подобных планов об опасности такой игры и призвал их задуматься о последствиях.Также Путин отметил, что мощности на Западе не позволяют восполнить расход техники Киевом, для этого нужны большие ресурсы и время, а мобилизационный ресурс на Украине истощается.При этом он предостерег Запад от дополнительных поставок оружия Киеву — это затянет конфликт.

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