https://uz.sputniknews.ru/20230721/putin-soveschaniye-sovbez-zayavleniya-37061507.html
Запад разочарован результатами наступления ВСУ — Путин
Запад разочарован результатами наступления ВСУ — Путин
Президент России сделал ряд заявлений на совещании Совбеза
2023-07-21T20:25+0500
2023-07-21T20:25+0500
2023-07-21T20:25+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
владимир путин
совещание
заявление
украина
спецоперация
запад
всу
вооружение
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности прокомментировал намерения Польши захватить часть Украины, предостерег Варшаву от нападения на Белоруссию и отметил разочарование Запада в результатах украинского контрнаступления, сообщает РИА Новости.По его словам, в попытках прорвать фронт российской армии", не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были "вкачаны" в киевский режим, ни поставки западного оружия, ни направление тысяч иностранных наемников и советников.Путин констатировал, что весь мир наблюдает, как горит "хваленая западная, якобы неуязвимая техника", но главное — "в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери". Это десятки тысяч человек.Также он отметил, что общественное мнение в Европе тоже меняется, поскольку становится ясно, что поддержка Украины превращается в пустую трату денег и сил, а в итоге — в обслуживание интересов "заокеанского глобального гегемона", которому выгодно и ослабление Европы, и бесконечное затягивание украинского конфликта. Прокомментировал Путин и сообщения в прессе о планах создания некоего, так называемого польско-литовско-украинского соединения.При этом он подчеркнул, что, политика украинского режима — это их дело, но развязывание агрессии против Белоруссии, части Союзного государства, будет означать агрессию против России, на которую последует ответ всеми имеющимися средствами.Также в ходе совещания российский лидер отметил профессионализм командования спецоперации.Вместе с тем, он оценил потери украинских войск.Он добавил, что несмотря на "постоянные облавы, тотальную мобилизацию по всей стране" киевскому режиму "все труднее гнать новые пополнения на фронт".Также Путин обратил внимание участников совещания на действия киевского режима.Он сравнил киевский режим с "их идейными предшественниками – петлюровцами", которые в 1920 году заключили с Польшей так называемые секретные конвенции, по которым в обмен на военную поддержку отдавали Польше земли Галиции и Западной Волыни.Также Путин указал, под чьим прикрытием Польша рассчитывает вмешаться в конфликт на Украине.Кроме того, он добавил, что "хорошо известно", что поляки мечтают и о белорусских землях. И предупредил Киев о последствиях развязывания агрессии против Минска.Вместе с тем, он указал на желающих "погреть руки" на украинской трагедии", чьи амбиции разжигают огонь войны.По его мнению, Западу уже не хватает украинского пушечного мяса.При этом он предупредил авторов подобных планов об опасности такой игры и призвал их задуматься о последствиях.Также Путин отметил, что мощности на Западе не позволяют восполнить расход техники Киевом, для этого нужны большие ресурсы и время, а мобилизационный ресурс на Украине истощается.При этом он предостерег Запад от дополнительных поставок оружия Киеву — это затянет конфликт.
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россия владимир путин совещание заявление украина спецоперация запад всу вооружение безопасность в мире
россия владимир путин совещание заявление украина спецоперация запад всу вооружение безопасность в мире
Запад разочарован результатами наступления ВСУ — Путин
Президент России сделал ряд заявлений на совещании Совбеза.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik
. Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности прокомментировал намерения Польши захватить часть Украины, предостерег Варшаву от нападения на Белоруссию и отметил разочарование Запада в результатах украинского контрнаступления, сообщает РИА Новости.
По его словам, в попытках прорвать фронт российской армии", не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были "вкачаны" в киевский режим, ни поставки западного оружия, ни направление тысяч иностранных наемников и советников.
Путин констатировал, что весь мир наблюдает, как горит "хваленая западная, якобы неуязвимая техника", но главное — "в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери". Это десятки тысяч человек.
"У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление", — сказал глава РФ.
Также он отметил, что общественное мнение в Европе тоже меняется, поскольку становится ясно, что поддержка Украины превращается в пустую трату денег и сил, а в итоге — в обслуживание интересов "заокеанского глобального гегемона", которому выгодно и ослабление Европы, и бесконечное затягивание украинского конфликта.
Прокомментировал Путин и сообщения в прессе о планах создания некоего, так называемого польско-литовско-украинского соединения.
“То есть речь идет <...> о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины. В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий", — указал президент РФ.
При этом он подчеркнул, что, политика украинского режима — это их дело, но развязывание агрессии против Белоруссии, части Союзного государства, будет означать агрессию против России, на которую последует ответ всеми имеющимися средствами.
Также в ходе совещания российский лидер отметил
профессионализм командования спецоперации.
"Командование специальной военной операцией действует профессионально. Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически", — сказал Путин.
Вместе с тем, он оценил
потери украинских войск.
"В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери. Это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек", — подчеркнул лидер РФ.
Он добавил, что несмотря на "постоянные облавы, тотальную мобилизацию по всей стране" киевскому режиму "все труднее гнать новые пополнения на фронт".
Также Путин обратил внимание
участников совещания на действия киевского режима.
"Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на всё, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить своё существование. Им наплевать на народ Украины, на её суверенитет и национальные интересы. Они будут торговать всем – и людьми, и землёй", — сказал президент России.
Он сравнил киевский режим с "их идейными предшественниками – петлюровцами", которые в 1920 году заключили с Польшей так называемые секретные конвенции, по которым в обмен на военную поддержку отдавали Польше земли Галиции и Западной Волыни.
Также Путин указал,
под чьим прикрытием Польша рассчитывает вмешаться в конфликт на Украине.
"Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем "оторвать" себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории – сегодняшнюю Западную Украину", — прогнозирует президент РФ.
Кроме того, он добавил, что "хорошо известно", что поляки мечтают и о белорусских землях. И предупредил Киев о последствиях развязывания агрессии против Минска.
"Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства. И развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами", — предостерег Путин.
Вместе с тем, он указал
на желающих "погреть руки" на украинской трагедии", чьи амбиции разжигают огонь войны.
"Сейчас огонь войны усиленно разжигается, в том числе используют для этого амбиции лидеров восточно-европейских государств, которые уже давно превратили ненависть к России, русофобию в свой главный экспортный товар и в инструмент своей внутренней политики", — считает глава России.
По его мнению
, Западу уже не хватает украинского пушечного мяса.
"Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу тоже не говорят. А правда заключается в том, что украинского пушечного мяса Западу уже явно не хватает, недостаточно, поэтому в ход планируют пустить новые расходные материалы - самих поляков, литовцев и далее по списку. Всех, кого не жалко", — прогнозирует Путин.
При этом он предупредил авторов подобных планов об опасности такой игры и призвал их задуматься о последствиях.
Также Путин отметил
, что мощности на Западе не позволяют восполнить расход техники Киевом, для этого нужны большие ресурсы и время, а мобилизационный ресурс на Украине истощается.
"Имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов. Нужны дополнительные, причем большие, ресурсы и время", — объяснил президент России.
При этом он предостерег Запад от дополнительных поставок оружия Киеву — это затянет конфликт.