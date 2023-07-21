https://uz.sputniknews.ru/20230721/shavkat-mirziyoyev-almazarskiy-rayon-maxallya-vstrecha-37065310.html

“Наша цель и обязанность - создать достойные условия для каждого человека” — Мирзиёев

“Наша цель и обязанность - создать достойные условия для каждого человека” — Мирзиёев

Президент Узбекистана посетил Алмазарский район Ташкента и пообщался с жителями одной из махаллей.

2023-07-21T20:52+0500

2023-07-21T20:52+0500

2023-07-21T20:52+0500

ташкент

узбекистан

алмазарский район

махалля

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/15/37063175_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_dabb6e251ddccf879b600d2c309b03f1.jpg

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Хастимом в Алмазарском районе столицы Узбекистана, сообщает пресс-служба президента.Здесь проживают более 1,5 тыс. человек. Большая часть семей занимаются ремесленничеством и торговлей.В настоящее время, во всех регионах республики реализуют программы “Благоустроенная махалля”, “Благоустроенное село”, в рамках которых обновляют дороги, инженерные сети. На основе программы “Благоустроенный дом” планируют улучшить инфраструктуру и в этой махалле.Он осмотрел организованную в махалле ремесленническую мастерскую и небольшую выставку, а также поручил ответственным лицам расширить самозанятость населения, организовать пункты торговли и услуг для туристов.

ташкент

узбекистан

алмазарский район

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент алмазарский район президент узбекистан шавкат мирзиёев общество