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“Наша цель и обязанность - создать достойные условия для каждого человека” — Мирзиёев
“Наша цель и обязанность - создать достойные условия для каждого человека” — Мирзиёев
Президент Узбекистана посетил Алмазарский район Ташкента и пообщался с жителями одной из махаллей.
2023-07-21T20:52+0500
2023-07-21T20:52+0500
2023-07-21T20:52+0500
ташкент
узбекистан
алмазарский район
махалля
общество
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Хастимом в Алмазарском районе столицы Узбекистана, сообщает пресс-служба президента.Здесь проживают более 1,5 тыс. человек. Большая часть семей занимаются ремесленничеством и торговлей.В настоящее время, во всех регионах республики реализуют программы “Благоустроенная махалля”, “Благоустроенное село”, в рамках которых обновляют дороги, инженерные сети. На основе программы “Благоустроенный дом” планируют улучшить инфраструктуру и в этой махалле.Он осмотрел организованную в махалле ремесленническую мастерскую и небольшую выставку, а также поручил ответственным лицам расширить самозанятость населения, организовать пункты торговли и услуг для туристов.
ташкент
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узбекистан ташкент алмазарский район президент узбекистан шавкат мирзиёев общество
узбекистан ташкент алмазарский район президент узбекистан шавкат мирзиёев общество
“Наша цель и обязанность - создать достойные условия для каждого человека” — Мирзиёев
Президент Узбекистана посетил Алмазарский район Ташкента и пообщался с жителями одной из махаллей.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik
. Сегодня Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Хастимом в Алмазарском районе столицы Узбекистана, сообщает пресс-служба
президента.
Здесь проживают более 1,5 тыс. человек. Большая часть семей занимаются ремесленничеством и торговлей.
“Глава государства ознакомился с условиями в домах, побеседовал с жителями. Представители старшего поколения рассказали о жизни в махалле, прочитали дуа о мире и спокойствии в нашей стране, благополучии нашему народу”, — говорится в сообщении.
В настоящее время, во всех регионах республики реализуют программы “Благоустроенная махалля”, “Благоустроенное село”, в рамках которых обновляют дороги, инженерные сети. На основе программы “Благоустроенный дом” планируют улучшить инфраструктуру и в этой махалле.
“Наша цель и обязанность — создать достойные условия для каждого человека, — сказал Мирзиёев.
Он осмотрел организованную в махалле ремесленническую мастерскую и небольшую выставку, а также поручил ответственным лицам расширить самозанятость населения, организовать пункты торговли и услуг для туристов.