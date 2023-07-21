https://uz.sputniknews.ru/20230721/sobaka-ukus-ekspert-rekomendatsii-37056138.html
Что делать, если укусила собака — эксперт
Что делать, если укусила собака — эксперт
На днях СМИ Узбекистана сообщили о смерти человека, которого укусила собака, зараженная бешенством. Что необходимо сделать, если вас укусило животное, корреспонденту Sputnik объяснили в Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.
2023-07-21T18:17+0500
2023-07-21T18:17+0500
2023-07-21T18:17+0500
мнение эксперта
собака
бешенство
вакцинация
общество
здоровье
заболевание
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Бешенство – это острое инфекционное заболевание, которым могут болеть и животные, и люди. Его опасность в том, что, поражая головной и спинной мозг, оно всегда заканчивается смертью.Бешенство у всех видов животных проявляется одинаково: они становятся агрессивными, не боятся людей и нападают. Помимо беспокойного поведения, у них наблюдается обильное слюнотечение.В этом случае необходимо немедленно обратиться к врачу для получения прививок против бешенства, а также специального курса лечения против возможного заражения. По словам специалиста, такое лечения длится около месяца, и отказаться от него невозможно, потому что очень велика вероятность заразиться.“При неглубокой ране нужно тщательно промыть ее проточной водой c мыльным раствором, — объясняет Клара Раджапбаева. — Мыло лучше взять хозяйственное, поскольку оно содержит щелочь, губительно влияющую на вирус бешенства. Промывать рану нужно 10-15 минут. Если поблизости нет воды и мыла, можно воспользоваться влажными салфетками”.В случае же, если рана глубокая, специалист не советует останавливать кровотечение. Дело в том, что вместе с кровью рана очистится и от слюны животного. После этого ее нужно тщательно промыть, кожу вокруг укуса обработать антисептиком (йодом, перекисью водорода, хлоргексидином), саму рану заливать не нужно. Затем на поврежденное место надо наложить стерильный бинт или повязку, после чего срочно обратиться в травмпункт, травматологический или хирургический кабинет, где проведут первичную хирургическую обработку раны. А затем сделают прививки против бешенства и столбняка.При укусе животным, у которого есть владелец, проводят ветеринарное наблюдение в течение 10 дней. Если за это время животное не погибло, то сделают всего 3 прививки против бешенства — на 0-е сутки (в день обращения), на 3-и, на 7-е сутки, добавила специалист.Ранее кинолог рассказал о том, как вести себя, если напала собака.
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Анна Желиховская
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
мнение эксперта здоровье бешенство вакцинация здоровье заболевание мнение эксперта
мнение эксперта здоровье бешенство вакцинация здоровье заболевание мнение эксперта
Что делать, если укусила собака — эксперт
Анна Желиховская
Корреспондент
На днях СМИ Узбекистана сообщили о смерти человека, которого укусила собака, зараженная бешенством. Что необходимо сделать, если вас укусило животное, корреспонденту Sputnik объяснили в Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.
Бешенство – это острое инфекционное заболевание, которым могут болеть и животные, и люди. Его опасность в том, что, поражая головной и спинной мозг, оно всегда заканчивается смертью.
Бешенство у всех видов животных проявляется одинаково: они становятся агрессивными, не боятся людей и нападают. Помимо беспокойного поведения, у них наблюдается обильное слюнотечение.
“Человек может заболеть бешенством при попадании слюны больных животных на поврежденную кожу, слизистые оболочки глаз, рта и носа. А также в случае укуса, и, если животное оцарапало человека”, — рассказала главный специалист Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Клара Раджапбаева.
В этом случае необходимо немедленно обратиться к врачу для получения прививок против бешенства, а также специального курса лечения против возможного заражения. По словам специалиста, такое лечения длится около месяца, и отказаться от него невозможно, потому что очень велика вероятность заразиться.
“При неглубокой ране нужно тщательно промыть ее проточной водой c мыльным раствором, — объясняет Клара Раджапбаева. — Мыло лучше взять хозяйственное, поскольку оно содержит щелочь, губительно влияющую на вирус бешенства. Промывать рану нужно 10-15 минут. Если поблизости нет воды и мыла, можно воспользоваться влажными салфетками”.
В случае же, если рана глубокая, специалист не советует останавливать кровотечение. Дело в том, что вместе с кровью рана очистится и от слюны животного. После этого ее нужно тщательно промыть, кожу вокруг укуса обработать антисептиком (йодом, перекисью водорода, хлоргексидином), саму рану заливать не нужно. Затем на поврежденное место надо наложить стерильный бинт или повязку, после чего срочно обратиться в травмпункт, травматологический или хирургический кабинет, где проведут первичную хирургическую обработку раны. А затем сделают прививки против бешенства и столбняка.
“Для вакцинации против бешенства используется антирабическая вакцина и антирабический иммуноглобулин. Курс состоит из 5-ти уколов по схеме – на 0-е сутки (в день обращения), на 3-и, на 7-е, на 14-е и на 28-е сутки”, — рассказала Клара Раджапбаева.
При укусе животным, у которого есть владелец, проводят ветеринарное наблюдение в течение 10 дней. Если за это время животное не погибло, то сделают всего 3 прививки против бешенства — на 0-е сутки (в день обращения), на 3-и, на 7-е сутки, добавила специалист.