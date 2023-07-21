https://uz.sputniknews.ru/20230721/sobaka-ukus-ekspert-rekomendatsii-37056138.html

Что делать, если укусила собака — эксперт

Что делать, если укусила собака — эксперт

На днях СМИ Узбекистана сообщили о смерти человека, которого укусила собака, зараженная бешенством. Что необходимо сделать, если вас укусило животное, корреспонденту Sputnik объяснили в Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

2023-07-21T18:17+0500

2023-07-21T18:17+0500

2023-07-21T18:17+0500

мнение эксперта

собака

бешенство

вакцинация

общество

здоровье

заболевание

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Бешенство – это острое инфекционное заболевание, которым могут болеть и животные, и люди. Его опасность в том, что, поражая головной и спинной мозг, оно всегда заканчивается смертью.Бешенство у всех видов животных проявляется одинаково: они становятся агрессивными, не боятся людей и нападают. Помимо беспокойного поведения, у них наблюдается обильное слюнотечение.В этом случае необходимо немедленно обратиться к врачу для получения прививок против бешенства, а также специального курса лечения против возможного заражения. По словам специалиста, такое лечения длится около месяца, и отказаться от него невозможно, потому что очень велика вероятность заразиться.“При неглубокой ране нужно тщательно промыть ее проточной водой c мыльным раствором, — объясняет Клара Раджапбаева. — Мыло лучше взять хозяйственное, поскольку оно содержит щелочь, губительно влияющую на вирус бешенства. Промывать рану нужно 10-15 минут. Если поблизости нет воды и мыла, можно воспользоваться влажными салфетками”.В случае же, если рана глубокая, специалист не советует останавливать кровотечение. Дело в том, что вместе с кровью рана очистится и от слюны животного. После этого ее нужно тщательно промыть, кожу вокруг укуса обработать антисептиком (йодом, перекисью водорода, хлоргексидином), саму рану заливать не нужно. Затем на поврежденное место надо наложить стерильный бинт или повязку, после чего срочно обратиться в травмпункт, травматологический или хирургический кабинет, где проведут первичную хирургическую обработку раны. А затем сделают прививки против бешенства и столбняка.При укусе животным, у которого есть владелец, проводят ветеринарное наблюдение в течение 10 дней. Если за это время животное не погибло, то сделают всего 3 прививки против бешенства — на 0-е сутки (в день обращения), на 3-и, на 7-е сутки, добавила специалист.Ранее кинолог рассказал о том, как вести себя, если напала собака.

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2023

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

мнение эксперта здоровье бешенство вакцинация здоровье заболевание мнение эксперта