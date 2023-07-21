https://uz.sputniknews.ru/20230721/tashkent-chempionat-sentralnaya-aziya-voleybol-yuniory-37032213.html

В Ташкенте завершился чемпионат ЦА по волейболу среди юниоров — какой результат

В Ташкенте завершился чемпионат ЦА по волейболу среди юниоров — какой результат

В финальном матче среди девушек узбекистанки саграли против команды из Казахстана

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спорт

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В Ташкенте завершился чемпионат Центральной Азии по волейболу среди юношей и девушек до 16 лет. В финальном матче среди девушек узбекистанки сразились с казахстанскими волейболистками, сообщает НОК.Игра завершилась победой представительниц Казахстана со счетом 3:0. Таким образом, в соревнованиях среди девушек первое место заняла сборная Казахстана, второе место досталось команде Узбекистан-1, а бронзовые медали достались Узбекистан-2, которые уступили в полуфинале.В состязаниях среди юношей золото забрала команда Ирана, в финале обыгравшая Пакистан со счетом 3:2. Бронзовые медали у Узбекистана.

узбекистан

ташкент

пакистан

казахстан

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