https://uz.sputniknews.ru/20230721/tashkent-chempionat-sentralnaya-aziya-voleybol-yuniory-37032213.html
В Ташкенте завершился чемпионат ЦА по волейболу среди юниоров — какой результат
В Ташкенте завершился чемпионат ЦА по волейболу среди юниоров — какой результат
В финальном матче среди девушек узбекистанки саграли против команды из Казахстана
2023-07-21T09:02+0500
2023-07-21T09:02+0500
2023-07-21T09:05+0500
спорт
волейбол
узбекистан
ташкент
медали
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казахстан
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В Ташкенте завершился чемпионат Центральной Азии по волейболу среди юношей и девушек до 16 лет. В финальном матче среди девушек узбекистанки сразились с казахстанскими волейболистками, сообщает НОК.Игра завершилась победой представительниц Казахстана со счетом 3:0. Таким образом, в соревнованиях среди девушек первое место заняла сборная Казахстана, второе место досталось команде Узбекистан-1, а бронзовые медали достались Узбекистан-2, которые уступили в полуфинале.В состязаниях среди юношей золото забрала команда Ирана, в финале обыгравшая Пакистан со счетом 3:2. Бронзовые медали у Узбекистана.
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узбекистан ташкент чемпионат азии волейбол казахстан иран золото серебро бронза медали финал пакистан
узбекистан ташкент чемпионат азии волейбол казахстан иран золото серебро бронза медали финал пакистан
В Ташкенте завершился чемпионат ЦА по волейболу среди юниоров — какой результат
09:02 21.07.2023 (обновлено: 09:05 21.07.2023)
В финальном матче среди девушек узбекистанки сыграли против команды из Казахстана.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
В Ташкенте завершился чемпионат Центральной Азии по волейболу среди юношей и девушек до 16 лет. В финальном матче среди девушек узбекистанки сразились с казахстанскими волейболистками, сообщает НОК
.
Игра завершилась победой представительниц Казахстана со счетом 3:0. Таким образом, в соревнованиях среди девушек первое место заняла сборная Казахстана, второе место досталось команде Узбекистан-1, а бронзовые медали достались Узбекистан-2, которые уступили в полуфинале.
В состязаниях среди юношей золото забрала команда Ирана, в финале обыгравшая Пакистан со счетом 3:2. Бронзовые медали у Узбекистана.