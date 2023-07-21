https://uz.sputniknews.ru/20230721/telegram-zapustil-storiz-komu-oni-dostupny-37032441.html
Telegram запустил сториз — кому они доступны
Telegram запустил сториз — кому они доступны
Пользователи уже давно просили добавить эту функцию, однако разработчики решились ее внедрить лишь недавно, рассказал в июне Дуров, анонсируя появление функции
2023-07-21T09:29+0500
2023-07-21T09:29+0500
2023-07-21T09:58+0500
приложение
telegram
telegram
павел дуров
сториз
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Telegram запустил функцию "истории" (сториз), она находится в верхней части экрана и пока доступна только пользователям с премиум-аккаунтом мессенджера — это проверил корреспондент Sputnik.Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление функции в конце июня. Тогда он отметил, что пользователи смогут определить, кто может просматривать каждую из историй: все, только контакты, несколько выбранных контактов или список близких друзей.Функция становится доступна после обновления приложения мессенджера.
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telegram запустил павел дуров сториз истории функция
telegram запустил павел дуров сториз истории функция
Telegram запустил сториз — кому они доступны
09:29 21.07.2023 (обновлено: 09:58 21.07.2023)
Пользователи уже давно просили добавить эту функцию, однако разработчики решились ее внедрить лишь недавно, рассказал в июне Дуров, анонсируя появление функции.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Telegram запустил функцию "истории" (сториз), она находится в верхней части экрана и пока доступна только пользователям с премиум-аккаунтом мессенджера — это проверил корреспондент Sputnik.
Основатель Telegram Павел Дуров
анонсировал появление функции в конце июня. Тогда он отметил, что пользователи смогут определить, кто может просматривать каждую из историй: все, только контакты, несколько выбранных контактов или список близких друзей.
"В этом месяце публикация историй доступна только подписчикам Telegram Premium", — говорится во всплывающей при попытке опубликовать историю плашке.
Функция становится доступна после обновления приложения мессенджера.