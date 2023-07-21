https://uz.sputniknews.ru/20230721/telegram-zapustil-storiz-komu-oni-dostupny-37032441.html

Telegram запустил сториз — кому они доступны

Telegram запустил сториз — кому они доступны

Пользователи уже давно просили добавить эту функцию, однако разработчики решились ее внедрить лишь недавно, рассказал в июне Дуров, анонсируя появление функции

2023-07-21T09:29+0500

2023-07-21T09:29+0500

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павел дуров

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Telegram запустил функцию "истории" (сториз), она находится в верхней части экрана и пока доступна только пользователям с премиум-аккаунтом мессенджера — это проверил корреспондент Sputnik.Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление функции в конце июня. Тогда он отметил, что пользователи смогут определить, кто может просматривать каждую из историй: все, только контакты, несколько выбранных контактов или список близких друзей.Функция становится доступна после обновления приложения мессенджера.

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