https://uz.sputniknews.ru/20230721/vgik-tashkent-novoye-napravleniye-obucheniye-37067232.html
Филиал ВГИК в Ташкенте откроет новое направление
Филиал ВГИК в Ташкенте откроет новое направление
В республике впервые начнут готовить киноведов, историков кино, кинокритиков и программных директоров кинофестивалей.
2023-07-21T22:38+0500
2023-07-21T22:38+0500
2023-07-21T22:38+0500
узбекистан
вгик
ташкент
филиал
вуз
культура
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. С нового 2023/2024 учебного года в ташкентском филиале ВГИКа под руководством доктора искусствоведения Нигоры Каримовой открывается новое направление "Киноведение". Об этом корреспонденту Sputnik рассказал директор филиала ВГИК в Ташкенте Эльдар Юлдашев.Он также напомнил, что приём абитуриентов в ташкентском филиале ВГИКа продлён до 15 августа.Также в данном вузе планируют обучать молодых кинематографистов из Чечни.
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Рамиз Бахтияров
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MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
узбекистан вгик ташкент филиал вуз культура общество
узбекистан вгик ташкент филиал вуз культура общество
Филиал ВГИК в Ташкенте откроет новое направление
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
В республике впервые начнут готовить киноведов, историков кино, кинокритиков и программных директоров кинофестивалей.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. С нового 2023/2024 учебного года в ташкентском филиале ВГИКа под руководством доктора искусствоведения Нигоры Каримовой открывается новое направление "Киноведение". Об этом корреспонденту Sputnik рассказал директор филиала ВГИК в Ташкенте Эльдар Юлдашев.
"В рамках учебной программы предусмотрена подготовка киноведов, историков кино, кинокритиков и программных директоров кинофестивалей", — сообщил Юлдашев.
Он также напомнил, что приём абитуриентов в ташкентском филиале ВГИКа продлён до 15 августа.