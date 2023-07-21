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Филиал ВГИК в Ташкенте откроет новое направление

Филиал ВГИК в Ташкенте откроет новое направление

В республике впервые начнут готовить киноведов, историков кино, кинокритиков и программных директоров кинофестивалей.

2023-07-21T22:38+0500

2023-07-21T22:38+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. С нового 2023/2024 учебного года в ташкентском филиале ВГИКа под руководством доктора искусствоведения Нигоры Каримовой открывается новое направление "Киноведение". Об этом корреспонденту Sputnik рассказал директор филиала ВГИК в Ташкенте Эльдар Юлдашев.Он также напомнил, что приём абитуриентов в ташкентском филиале ВГИКа продлён до 15 августа.Также в данном вузе планируют обучать молодых кинематографистов из Чечни.

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