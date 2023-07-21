Чем опасен длительный прием витамина D — врач

"Когда мы говорим про витамины, у нас почему-то всегда есть презумпция виновности. Каждый свято верит, что ему витаминов не хватает. Никому в голову не приходит, что витаминов может быть слишком много. Все думают, что едят отвратительные продукты, в которых нет витаминов, а на самом деле они есть. Если дополнительно употреблять витамины без назначения врача, то это грозит гипервитаминозом, то есть таким состоянием, когда витаминов в организме слишком много, и они вызывают проблемы", – объяснил специалист.