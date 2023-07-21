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Чем опасен длительный прием витамина D — врач
Чем опасен длительный прием витамина D — врач
Злоупотребление этим витамином ведет к умственной отсталости.
2023-07-21T22:08+0500
2023-07-21T22:08+0500
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витамины
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Здоровому человеку достаточно витаминов, которые содержатся в пище, особенно при разнообразном рационе. Если принимать эти микронутриенты дополнительно без соответствующих анализов и назначения врача, можно навредить своему здоровью, рассказал кандидат медицинских наук, врач-гепатолог Сергей Вялов радио Sputnik.По его словам, особенно серьезный ущерб организму может нанести избыток витамина D.В заключение он добавил, что не нужно пить много витаминов, полагаясь лишь на свои собственные ощущения и сомнительные советы.Ранее психолог назвала неожиданный способ похудеть.
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это интересно мнение эксперта витамины здоровье
это интересно мнение эксперта витамины здоровье

Чем опасен длительный прием витамина D — врач

22:08 21.07.2023
© © Depositphotos.com / studioMПродукты, богатые витамином D
Продукты, богатые витамином D - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2023
© © Depositphotos.com / studioM
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Злоупотребление этим витамином может привести к умственной отсталости.
Здоровому человеку достаточно витаминов, которые содержатся в пище, особенно при разнообразном рационе. Если принимать эти микронутриенты дополнительно без соответствующих анализов и назначения врача, можно навредить своему здоровью, рассказал кандидат медицинских наук, врач-гепатолог Сергей Вялов радио Sputnik.
CC BY 2.0 / Colin Dunn / Vitamin Packagingვიტამინები
ვიტამინები - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2023
ვიტამინები
CC BY 2.0 / Colin Dunn / Vitamin Packaging
"Когда мы говорим про витамины, у нас почему-то всегда есть презумпция виновности. Каждый свято верит, что ему витаминов не хватает. Никому в голову не приходит, что витаминов может быть слишком много. Все думают, что едят отвратительные продукты, в которых нет витаминов, а на самом деле они есть. Если дополнительно употреблять витамины без назначения врача, то это грозит гипервитаминозом, то есть таким состоянием, когда витаминов в организме слишком много, и они вызывают проблемы", – объяснил специалист.
По его словам, особенно серьезный ущерб организму может нанести избыток витамина D.

"Суточная потребность в витамине D у нас порядка 600-800 международных единиц (МЕ), а многие люди принимают по 2000-4000 МЕ в день. Избыточные дозы витамина D приводят к вымыванию кальция из костей, угнетению иммунитета, нарушению тонуса сосудов, и память от этого тоже страдает. Последнее британское исследование даже говорит, что чрезмерное употребление этого витамина способствует развитию умственной отсталости”, — предупредил Вялов.

В заключение он добавил, что не нужно пить много витаминов, полагаясь лишь на свои собственные ощущения и сомнительные советы.
Ранее психолог назвала неожиданный способ похудеть.
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