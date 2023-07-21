Чем опасен длительный прием витамина D — врач
© © Depositphotos.com / studioMПродукты, богатые витамином D
© © Depositphotos.com / studioM
Злоупотребление этим витамином может привести к умственной отсталости.
Здоровому человеку достаточно витаминов, которые содержатся в пище, особенно при разнообразном рационе. Если принимать эти микронутриенты дополнительно без соответствующих анализов и назначения врача, можно навредить своему здоровью, рассказал кандидат медицинских наук, врач-гепатолог Сергей Вялов радио Sputnik.
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"Когда мы говорим про витамины, у нас почему-то всегда есть презумпция виновности. Каждый свято верит, что ему витаминов не хватает. Никому в голову не приходит, что витаминов может быть слишком много. Все думают, что едят отвратительные продукты, в которых нет витаминов, а на самом деле они есть. Если дополнительно употреблять витамины без назначения врача, то это грозит гипервитаминозом, то есть таким состоянием, когда витаминов в организме слишком много, и они вызывают проблемы", – объяснил специалист.
По его словам, особенно серьезный ущерб организму может нанести избыток витамина D.
"Суточная потребность в витамине D у нас порядка 600-800 международных единиц (МЕ), а многие люди принимают по 2000-4000 МЕ в день. Избыточные дозы витамина D приводят к вымыванию кальция из костей, угнетению иммунитета, нарушению тонуса сосудов, и память от этого тоже страдает. Последнее британское исследование даже говорит, что чрезмерное употребление этого витамина способствует развитию умственной отсталости”, — предупредил Вялов.
В заключение он добавил, что не нужно пить много витаминов, полагаясь лишь на свои собственные ощущения и сомнительные советы.
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