https://uz.sputniknews.ru/20230722/fistashki-polza-vrach-rekomendatsii-37066828.html

Что будет с организмом, если съедать горсть фисташек каждый день

Что будет с организмом, если съедать горсть фисташек каждый день

Регулярное употребление этого вида орехов омолодит кожу и улучшит зрение.

2023-07-22T07:14+0500

2023-07-22T07:14+0500

2023-07-22T07:14+0500

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фисташки

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Фисташки — один из самых популярных видов орехов. В чем заключается их польза, а кому они могут навредить рассказала диетолог и эндокринолог Алена Барредо РИА Новости.При этом она добавила добавила, что калорийность у фисташек достаточно большая за счет жиров в их составе, поэтому их нельзя переедать. От фисташек стоит воздержаться людям с нарушениями функции поджелудочной железы. Также любимые многими орешки могут быть солеными, поэтому людям с гипертонией нужно отдавать предпочтение фисташкам без соли.Ранее врач рассказал, какая еда защищает от ультрафиолета.

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Sputnik Узбекистан

это интересно здоровье орехи фисташки мнение эксперта