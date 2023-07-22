Что будет с организмом, если съедать горсть фисташек каждый день
Регулярное употребление этого вида орехов омолодит кожу и улучшит зрение.
Фисташки — один из самых популярных видов орехов. В чем заключается их польза, а кому они могут навредить рассказала диетолог и эндокринолог Алена Барредо РИА Новости.
"Эти орехи богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые помогают снизить холестерин, также содержат витамины А и Е, что поможет нашей коже выглядеть моложе, поддержит иммунитет и улучшит зрение. Кроме того, фисташки содержат магний, который помогает при стрессах и для стабилизации артериального давления. Эти орехи являются хорошим источником белка, поэтому рекомендуется употреблять фисташки при дефицитах и сниженной массе тела", — объяснила врач.
При этом она добавила добавила, что калорийность у фисташек достаточно большая за счет жиров в их составе, поэтому их нельзя переедать. От фисташек стоит воздержаться людям с нарушениями функции поджелудочной железы. Также любимые многими орешки могут быть солеными, поэтому людям с гипертонией нужно отдавать предпочтение фисташкам без соли.
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