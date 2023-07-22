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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20230722/fistashki-polza-vrach-rekomendatsii-37066828.html
Что будет с организмом, если съедать горсть фисташек каждый день
Что будет с организмом, если съедать горсть фисташек каждый день
Регулярное употребление этого вида орехов омолодит кожу и улучшит зрение.
2023-07-22T07:14+0500
2023-07-22T07:14+0500
это интересно
орехи
мнение эксперта
здоровье
фисташки
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Фисташки — один из самых популярных видов орехов. В чем заключается их польза, а кому они могут навредить рассказала диетолог и эндокринолог Алена Барредо РИА Новости.При этом она добавила добавила, что калорийность у фисташек достаточно большая за счет жиров в их составе, поэтому их нельзя переедать. От фисташек стоит воздержаться людям с нарушениями функции поджелудочной железы. Также любимые многими орешки могут быть солеными, поэтому людям с гипертонией нужно отдавать предпочтение фисташкам без соли.Ранее врач рассказал, какая еда защищает от ультрафиолета.
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это интересно здоровье орехи фисташки мнение эксперта
это интересно здоровье орехи фисташки мнение эксперта

Что будет с организмом, если съедать горсть фисташек каждый день

07:14 22.07.2023
© Пресс-служба президентаОрехи и фисташки можно вырастить на землях Лесного хозяйства
Орехи и фисташки можно вырастить на землях Лесного хозяйства - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2023
© Пресс-служба президента
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Регулярное употребление этого вида орехов омолодит кожу и улучшит зрение.
Фисташки — один из самых популярных видов орехов. В чем заключается их польза, а кому они могут навредить рассказала диетолог и эндокринолог Алена Барредо РИА Новости.
"Эти орехи богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые помогают снизить холестерин, также содержат витамины А и Е, что поможет нашей коже выглядеть моложе, поддержит иммунитет и улучшит зрение. Кроме того, фисташки содержат магний, который помогает при стрессах и для стабилизации артериального давления. Эти орехи являются хорошим источником белка, поэтому рекомендуется употреблять фисташки при дефицитах и сниженной массе тела", — объяснила врач.
При этом она добавила добавила, что калорийность у фисташек достаточно большая за счет жиров в их составе, поэтому их нельзя переедать. От фисташек стоит воздержаться людям с нарушениями функции поджелудочной железы. Также любимые многими орешки могут быть солеными, поэтому людям с гипертонией нужно отдавать предпочтение фисташкам без соли.
Ранее врач рассказал, какая еда защищает от ультрафиолета.
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