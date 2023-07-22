https://uz.sputniknews.ru/20230722/kashkadarya-kitay-postavka-100-avtobus-37069041.html
В Кашкадарью из Китая поставят 100 автобусов
В Кашкадарью из Китая поставят 100 автобусов
Эта и другие договоренности достигнуты в рамках визита делегации Кашкадарьинской области во главе с хокимом Муротжоном Азимовым в Китай
2023-07-22T10:43+0500
2023-07-22T10:43+0500
2023-07-22T10:43+0500
узбекистан
китай
кашкадарьинская область
сотрудничество
визит
делегация
бизнес-форум
соглашение
меморандум
автобус
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В Кашкадарьинскую область поставят из Китая 100 автобусов, сообщает администрация области. Соответствующие договоренности достигнуты в рамках бизнес-форума с участием китайских и кашкадарьинских предпринимателей, прошедшего в городе Хэфэй (провинция Аньхой).Подписан ряд совместных соглашений, меморандумов о сотрудничестве по реализации новых проектов.Цель визита делегации Кашкадарьинской области в Китай — развитие и укрепление сотрудничества в торгово-экономической, социальной и туристической сферах.
узбекистан
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узбекистан кашкадарья кашкадарьинская область китай бизнес-форум визит делегация поставка автобус автобусы сотрудничество соглашение меморандум
узбекистан кашкадарья кашкадарьинская область китай бизнес-форум визит делегация поставка автобус автобусы сотрудничество соглашение меморандум
В Кашкадарью из Китая поставят 100 автобусов
Эта и другие договоренности достигнуты в рамках визита делегации Кашкадарьинской области во главе с хокимом Муротжоном Азимовым в Китай.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
В Кашкадарьинскую область поставят из Китая 100 автобусов, сообщает администрация области
.
Соответствующие договоренности достигнуты в рамках бизнес-форума с участием китайских и кашкадарьинских предпринимателей, прошедшего в городе Хэфэй (провинция Аньхой).
Подписан ряд совместных соглашений, меморандумов о сотрудничестве по реализации новых проектов.
Цель визита делегации Кашкадарьинской области в Китай — развитие и укрепление сотрудничества в торгово-экономической, социальной и туристической сферах.