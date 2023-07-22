https://uz.sputniknews.ru/20230722/kashkadarya-kitay-postavka-100-avtobus-37069041.html

В Кашкадарью из Китая поставят 100 автобусов

В Кашкадарью из Китая поставят 100 автобусов

Эта и другие договоренности достигнуты в рамках визита делегации Кашкадарьинской области во главе с хокимом Муротжоном Азимовым в Китай

2023-07-22T10:43+0500

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2023-07-22T10:43+0500

узбекистан

китай

кашкадарьинская область

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делегация

бизнес-форум

соглашение

меморандум

автобус

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В Кашкадарьинскую область поставят из Китая 100 автобусов, сообщает администрация области. Соответствующие договоренности достигнуты в рамках бизнес-форума с участием китайских и кашкадарьинских предпринимателей, прошедшего в городе Хэфэй (провинция Аньхой).Подписан ряд совместных соглашений, меморандумов о сотрудничестве по реализации новых проектов.Цель визита делегации Кашкадарьинской области в Китай — развитие и укрепление сотрудничества в торгово-экономической, социальной и туристической сферах.

узбекистан

кашкадарьинская область

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