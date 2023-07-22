https://uz.sputniknews.ru/20230722/ufc-uzbekskiy-boyets-maxmud-muradov-pobeda-amerikanets-brayan-barberena-37074234.html

UFC: узбекский боец Махмуд Мурадов победил американца Брайана Барберену — видео

UFC: узбекский боец Махмуд Мурадов победил американца Брайана Барберену — видео

Бой между Мурадовым и Барбереной состоялся в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC

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спорт

махмуд мурадов

бой

октагон

ufc

американец

брайан барберена

лондон

победа

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Поединок в среднем весе между бойцом UFC Махмудом Мурадовым и американцем Брайаном Барбереной завершился в пользу узбекистанца. Махмуд Мурадов победил соперника со счетом 30:27.Напомним, поединок прошел сегодня в Лондоне.О подробностях этого боя мы расскажем в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и будьте в курсе самых актуальных событий.

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