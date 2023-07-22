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https://uz.sputniknews.ru/20230722/ufc-uzbekskiy-boyets-maxmud-muradov-pobeda-amerikanets-brayan-barberena-37074234.html
UFC: узбекский боец Махмуд Мурадов победил американца Брайана Барберену — видео
UFC: узбекский боец Махмуд Мурадов победил американца Брайана Барберену — видео
Бой между Мурадовым и Барбереной состоялся в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC
2023-07-22T23:10+0500
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спорт
махмуд мурадов
бой
октагон
ufc
американец
брайан барберена
лондон
победа
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Поединок в среднем весе между бойцом UFC Махмудом Мурадовым и американцем Брайаном Барбереной завершился в пользу узбекистанца. Махмуд Мурадов победил соперника со счетом 30:27.Напомним, поединок прошел сегодня в Лондоне.О подробностях этого боя мы расскажем в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и будьте в курсе самых актуальных событий.
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узбекистанец поединок средний вес боец ufc махмуд мурадов американец брайан барберена боец турнир смешанные единоборства ufc победа
узбекистанец поединок средний вес боец ufc махмуд мурадов американец брайан барберена боец турнир смешанные единоборства ufc победа

UFC: узбекский боец Махмуд Мурадов победил американца Брайана Барберену — видео

23:10 22.07.2023 (обновлено: 23:26 22.07.2023)
© Instagram / Makhmud MuradovМахмуд Мурадов
Махмуд Мурадов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2023
© Instagram / Makhmud Muradov
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Бой между Мурадовым и Барбереной состоялся в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Поединок в среднем весе между бойцом UFC Махмудом Мурадовым и американцем Брайаном Барбереной завершился в пользу узбекистанца.
Махмуд Мурадов победил соперника со счетом 30:27.
Напомним, поединок прошел сегодня в Лондоне.
© ufc.ruРезультат боя Махмуд Мурадов – Брайан Барбарена
Результат боя Махмуд Мурадов – Брайан Барбарена - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2023
Результат боя Махмуд Мурадов – Брайан Барбарена
© ufc.ru
О подробностях этого боя мы расскажем в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и будьте в курсе самых актуальных событий.
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