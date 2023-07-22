https://uz.sputniknews.ru/20230722/ufc-uzbekskiy-boyets-maxmud-muradov-pobeda-amerikanets-brayan-barberena-37074234.html
UFC: узбекский боец Махмуд Мурадов победил американца Брайана Барберену — видео
UFC: узбекский боец Махмуд Мурадов победил американца Брайана Барберену — видео
Бой между Мурадовым и Барбереной состоялся в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC
2023-07-22T23:10+0500
2023-07-22T23:10+0500
2023-07-22T23:26+0500
спорт
махмуд мурадов
бой
октагон
ufc
американец
брайан барберена
лондон
победа
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Поединок в среднем весе между бойцом UFC Махмудом Мурадовым и американцем Брайаном Барбереной завершился в пользу узбекистанца. Махмуд Мурадов победил соперника со счетом 30:27.Напомним, поединок прошел сегодня в Лондоне.О подробностях этого боя мы расскажем в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и будьте в курсе самых актуальных событий.
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узбекистанец поединок средний вес боец ufc махмуд мурадов американец брайан барберена боец турнир смешанные единоборства ufc победа
узбекистанец поединок средний вес боец ufc махмуд мурадов американец брайан барберена боец турнир смешанные единоборства ufc победа
UFC: узбекский боец Махмуд Мурадов победил американца Брайана Барберену — видео
23:10 22.07.2023 (обновлено: 23:26 22.07.2023)
Бой между Мурадовым и Барбереной состоялся в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Поединок в среднем весе между бойцом UFC Махмудом Мурадовым
и американцем Брайаном Барбереной завершился в пользу узбекистанца.
Махмуд Мурадов победил соперника со счетом 30:27.
Напомним, поединок прошел сегодня в Лондоне.
О подробностях этого боя мы расскажем в нашем Telegram-канале
. Подписывайтесь и будьте в курсе самых актуальных событий.