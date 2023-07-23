https://uz.sputniknews.ru/20230723/film-student-nazarov-vgik-tashkent-priz-festival-bishkek-37087660.html

Картина студентов ташкентского ВГИКа получила приз известного международного кинофестиваля

Картина студентов ташкентского ВГИКа получила приз известного международного кинофестиваля

XI международный кинофестиваль короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии проходил в Бишкеке с 18 по 22 июля. Приз зрительских симпатий присудили фильму “Жив Солдат” Шерзода Назарова.

2023-07-23T16:30+0500

2023-07-23T16:30+0500

2023-07-23T16:30+0500

узбекистан

кыргызстан

бишкек

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вгик

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награда

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Фильм “Жив Солдат” получил приз зрительских симпатий на XI международном кинофестивале короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии в столице Кыргызстана, Бишкеке, сообщил корреспонденту Sputnik директор филиала ВГИК в Ташкенте Эльдар Юлдашев.Создатели фильма — студенты и педагоги ташкентского ВГИКа, режиссер и ассистент режиссера — студенты Шерзод Назаров и Умид Рузибоев, художественные руководители — Юсуп Разыков и Умид Хамдамов.Кроме того, на кинофестиваль был отобран фильм “Кассета” еще одного вгиковца Тимура Муродова.Кинофорум, проходивший с 18 по 22 июля и посвященный 95-летию Чингиза Айтматова, включал две конкурсные программы: международную и национальную, где присутствовали такие жанры, как игровое, документальное, анимационное и экспериментальное кино.Напомним, что это не первый кинофестиваль, где Узбекистан успешно представляют студенты ташкентского филиала ВГИК.Ранее Sputnik сообщал о том, что филиал ВГИК в Ташкенте откроет новое направление.

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