https://uz.sputniknews.ru/20230723/film-student-nazarov-vgik-tashkent-priz-festival-bishkek-37087660.html
Картина студентов ташкентского ВГИКа получила приз известного международного кинофестиваля
Картина студентов ташкентского ВГИКа получила приз известного международного кинофестиваля
XI международный кинофестиваль короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии проходил в Бишкеке с 18 по 22 июля. Приз зрительских симпатий присудили фильму “Жив Солдат” Шерзода Назарова.
2023-07-23T16:30+0500
2023-07-23T16:30+0500
2023-07-23T16:30+0500
узбекистан
кыргызстан
бишкек
кино
фестиваль
вгик
ташкент
вуз
награда
фильм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/17/37087490_0:273:720:678_1920x0_80_0_0_e7e2ec4ea9414cc0e0736766ab2e0049.jpg
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Фильм “Жив Солдат” получил приз зрительских симпатий на XI международном кинофестивале короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии в столице Кыргызстана, Бишкеке, сообщил корреспонденту Sputnik директор филиала ВГИК в Ташкенте Эльдар Юлдашев.Создатели фильма — студенты и педагоги ташкентского ВГИКа, режиссер и ассистент режиссера — студенты Шерзод Назаров и Умид Рузибоев, художественные руководители — Юсуп Разыков и Умид Хамдамов.Кроме того, на кинофестиваль был отобран фильм “Кассета” еще одного вгиковца Тимура Муродова.Кинофорум, проходивший с 18 по 22 июля и посвященный 95-летию Чингиза Айтматова, включал две конкурсные программы: международную и национальную, где присутствовали такие жанры, как игровое, документальное, анимационное и экспериментальное кино.Напомним, что это не первый кинофестиваль, где Узбекистан успешно представляют студенты ташкентского филиала ВГИК.Ранее Sputnik сообщал о том, что филиал ВГИК в Ташкенте откроет новое направление.
узбекистан
бишкек
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/17/37087490_0:205:720:745_1920x0_80_0_0_9721ebc0aae00acac35bb187e44e9bea.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
узбекистан кыргызстан бишкек кино вгик ташкент вуз награда фильм культура
узбекистан кыргызстан бишкек кино вгик ташкент вуз награда фильм культура
Картина студентов ташкентского ВГИКа получила приз известного международного кинофестиваля
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
XI международный кинофестиваль короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии проходил в Бишкеке с 18 по 22 июля. Приз зрительских симпатий присудили фильму “Жив Солдат” Шерзода Назарова.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Фильм “Жив Солдат” получил приз зрительских симпатий на XI международном кинофестивале короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии в столице Кыргызстана, Бишкеке, сообщил корреспонденту Sputnik директор филиала ВГИК в Ташкенте Эльдар Юлдашев.
Создатели фильма — студенты и педагоги ташкентского ВГИКа, режиссер и ассистент режиссера — студенты Шерзод Назаров и Умид Рузибоев, художественные руководители — Юсуп Разыков и Умид Хамдамов.
Кроме того, на кинофестиваль был отобран фильм “Кассета” еще одного вгиковца Тимура Муродова.
Кинофорум, проходивший с 18 по 22 июля и посвященный 95-летию Чингиза Айтматова, включал две конкурсные программы: международную и национальную, где присутствовали такие жанры, как игровое, документальное, анимационное и экспериментальное кино.
Напомним, что это не первый кинофестиваль, где Узбекистан успешно представляют студенты ташкентского филиала ВГИК.