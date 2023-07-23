Какие продукты брать на пикник летом опасно
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Диетолог: Продукты со сложным составом вне холодильника быстро портятся.
Летом многие продовольственные товары портятся быстрее, чем в другие времена года, из-за более высокой температуры воздуха. Собираясь на пикник, необходимо это учитывать, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина радио Sputnik.
"По возможности стоит избегать измельченных продуктов и продуктов со сложным составом. Поэтому старайтесь не брать с собой салаты, либо заправляйте их уже на месте. Опасны (с точки зрения пищевого отравления, – ред.) пирожные с кремом, рыба, различные паштеты и даже вареная колбаса – потому что это измельченный и влажный продукт. На пикник лучше брать сухую, твердую колбасу. Сама по себе она вреднее, чем вареная, зато риск отравиться будет меньше. Твердые, соленые сыры также менее опасны, чем мягкие, малосоленые – по типу моцареллы. В данном случае чем натуральнее продукт, тем опаснее", – объяснила специалист.
По ее словам, также может быстро испортиться фруктовая и овощная нарезка.
"Многие думают, что фрукты и овощи – фактически не портящиеся продукты. Но если мы их нарезали, везем на пикник, убрали в целлофановый пакет, в них может развиться плесень. Она развивается очень быстро, особенно на жаре", – предупредила Соломатина.
Также она добавила, что нельзя оставлять на жаре диетические напитки, содержащие подсластитель аспартам, так как в них могут образоваться ядовитые вещества.
Что касается безопасного угощения для пикника:
"Везти продукты надо не в пакете, а в чем-то, что проветривается, как корзинка для пикника. Еще лучше взять с собой сумку- холодильник. Бутерброды следует готовить уже на месте: хлеб взять отдельно, его можно нарезать заранее, в отличие от колбасы или сыра. Фрукты и овощи мыть и нарезать тоже нужно на месте. Лучше выбирать твердые и гладкие фрукты, как мандарины, которые удобно промывать” — рассказала специалист.
В заключение она рекомендовала брать с собой больше сухих продуктов, например, галетного печенья.
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