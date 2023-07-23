Какие продукты брать на пикник летом опасно

"По возможности стоит избегать измельченных продуктов и продуктов со сложным составом. Поэтому старайтесь не брать с собой салаты, либо заправляйте их уже на месте. Опасны (с точки зрения пищевого отравления, – ред.) пирожные с кремом, рыба, различные паштеты и даже вареная колбаса – потому что это измельченный и влажный продукт. На пикник лучше брать сухую, твердую колбасу. Сама по себе она вреднее, чем вареная, зато риск отравиться будет меньше. Твердые, соленые сыры также менее опасны, чем мягкие, малосоленые – по типу моцареллы. В данном случае чем натуральнее продукт, тем опаснее", – объяснила специалист.