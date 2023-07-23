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https://uz.sputniknews.ru/20230723/produkty-leto-piknik-opasnost-vrach-rekomendatsii-37083548.html
Какие продукты брать на пикник летом опасно
Какие продукты брать на пикник летом опасно
Диетолог: Продукты со сложным составом вне холодильника быстро портятся.
2023-07-23T22:07+0500
2023-07-23T22:07+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
жара
лето
пикник
продукты
питание
опасность
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Летом многие продовольственные товары портятся быстрее, чем в другие времена года, из-за более высокой температуры воздуха. Собираясь на пикник, необходимо это учитывать, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина радио Sputnik.По ее словам, также может быстро испортиться фруктовая и овощная нарезка.Также она добавила, что нельзя оставлять на жаре диетические напитки, содержащие подсластитель аспартам, так как в них могут образоваться ядовитые вещества.Что касается безопасного угощения для пикника:В заключение она рекомендовала брать с собой больше сухих продуктов, например, галетного печенья.Ранее врач рассказал о том, что будет с организмом, если питаться только фруктами.
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мнение эксперта лето продукты жара питание здоровье это интересно
мнение эксперта лето продукты жара питание здоровье это интересно

Какие продукты брать на пикник летом опасно

22:07 23.07.2023
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Жаркая погода в регионах России - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2023
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Диетолог: Продукты со сложным составом вне холодильника быстро портятся.
Летом многие продовольственные товары портятся быстрее, чем в другие времена года, из-за более высокой температуры воздуха. Собираясь на пикник, необходимо это учитывать, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина радио Sputnik.
"По возможности стоит избегать измельченных продуктов и продуктов со сложным составом. Поэтому старайтесь не брать с собой салаты, либо заправляйте их уже на месте. Опасны (с точки зрения пищевого отравления, – ред.) пирожные с кремом, рыба, различные паштеты и даже вареная колбаса – потому что это измельченный и влажный продукт. На пикник лучше брать сухую, твердую колбасу. Сама по себе она вреднее, чем вареная, зато риск отравиться будет меньше. Твердые, соленые сыры также менее опасны, чем мягкие, малосоленые – по типу моцареллы. В данном случае чем натуральнее продукт, тем опаснее", – объяснила специалист.
По ее словам, также может быстро испортиться фруктовая и овощная нарезка.
"Многие думают, что фрукты и овощи – фактически не портящиеся продукты. Но если мы их нарезали, везем на пикник, убрали в целлофановый пакет, в них может развиться плесень. Она развивается очень быстро, особенно на жаре", – предупредила Соломатина.
Также она добавила, что нельзя оставлять на жаре диетические напитки, содержащие подсластитель аспартам, так как в них могут образоваться ядовитые вещества.
Что касается безопасного угощения для пикника:
"Везти продукты надо не в пакете, а в чем-то, что проветривается, как корзинка для пикника. Еще лучше взять с собой сумку- холодильник. Бутерброды следует готовить уже на месте: хлеб взять отдельно, его можно нарезать заранее, в отличие от колбасы или сыра. Фрукты и овощи мыть и нарезать тоже нужно на месте. Лучше выбирать твердые и гладкие фрукты, как мандарины, которые удобно промывать” — рассказала специалист.
В заключение она рекомендовала брать с собой больше сухих продуктов, например, галетного печенья.
Ранее врач рассказал о том, что будет с организмом, если питаться только фруктами.
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