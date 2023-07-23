https://uz.sputniknews.ru/20230723/putin-lukashenko-peregovory-sankt-peterburg-37093046.html
О чем говорили сегодня Путин и Лукашенко
О чем говорили сегодня Путин и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге. Подробности— в материале.
2023-07-23T20:09+0500
2023-07-23T20:09+0500
2023-07-23T20:09+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
беларусь
владимир путин
александр лукашенко
переговоры
санкт-петербург
украина
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/17/37092836_0:0:3109:1750_1920x0_80_0_0_0cc1f4e19f051063d28c5c26678b624b.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В ходе переговоров с президентом Беларуси в Стрельне под Санкт-Петербургом, Владимир Путин заявил о провале контрнаступления ВС Украины, сообщает РИА Новости.После чего уточнил: "Оно есть, но оно провалилось".Лукашенко на встречу с Путиным привез карту переброски польских войск к границам Союзного государства.По его словам, взамен Польша получает деньги, вооружение, а также обсуждается план присоединения к ней западных украинских земель.В ходе переговоров президенты двух стран обсудили ситуацию на Украине.По словам Путина, российские бойцы за сутки уничтожили рекордное количество иностранной военной техники.Так российский лидер отреагировал на слова Лукашенко, который заявил, что, по данным белорусской стороны, за один бой военнослужащие РФ уничтожили более 15 Leopard и свыше 20 Bradley.По словам президента России, потери личного состава ВСУ с начала попыток контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.Он также указал на значительные потери среди иностранных наемников на Украине, подчеркнув, что боевики гибнут "из-за своей глупости".План НАТО по Западной Украине и безопасность БеларусиВ свою очередь, Лукашенко заявил, что предложения принять Украину в НАТО по частям — это план по аннексии западной части страны Польшей.По словам Лукашенко, этот план поддерживают власти США, при этом для Беларуси и России неприемлемо расчленение Украины и отторжение ее западной части.Также Лукашенко попросил Путина обдумать вопрос поддержки Россией Беларуси при таком развитии событий.Кроме того, он поблагодарил своего российского коллегу за позицию Москвы по безопасности республики.Переговоры Путина и Лукашенко продлятся два дня.В последний раз Путин и Лукашенко встречались в Сочи 9 июня. Саммит прошел в неформальной обстановке в резиденции российского президента Бочаров Ручей.
россия
беларусь
санкт-петербург
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/17/37092836_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_8179a5d3a438e76d62bf67a222fea00f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия беларусь владимир путин александр лукашенко переговоры санкт-петербург украина безопасность в мире
россия беларусь владимир путин александр лукашенко переговоры санкт-петербург украина безопасность в мире
О чем говорили сегодня Путин и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik.
В ходе переговоров с президентом Беларуси в Стрельне под Санкт-Петербургом, Владимир Путин заявил о провале контрнаступления ВС Украины, сообщает РИА Новости.
"Контрнаступления нет", — сказал лидер РФ.
После чего уточнил: "Оно есть, но оно провалилось".
Лукашенко на встречу с Путиным привез карту переброски польских войск к границам Союзного государства.
"Они активно подключают наемников. Я специально привез вам карту по переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства", — сказал глава Беларуси.
По его словам, взамен Польша получает деньги, вооружение, а также обсуждается план присоединения к ней западных украинских земель.
В ходе переговоров президенты двух стран обсудили
ситуацию на Украине.
По словам Путина, российские бойцы за сутки уничтожили рекордное количество иностранной военной техники.
"Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день", — сказал он.
Так российский лидер отреагировал на слова Лукашенко, который заявил, что, по данным белорусской стороны, за один бой военнослужащие РФ уничтожили более 15 Leopard и свыше 20 Bradley.
По словам президента России, потери личного состава ВСУ с начала попыток контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.
Он также указал на значительные потери среди иностранных наемников на Украине, подчеркнув, что боевики гибнут "из-за своей глупости".
"Во всяком случае, общественность стран, правительства которых посылают людей в зону боевых действий..тоже должна знать о том, что там происходит. И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей", — подчеркнул Путин.
План НАТО по Западной Украине и безопасность Беларуси
В свою очередь, Лукашенко заявил, что предложения принять Украину в НАТО по частям — это план по аннексии западной части страны Польшей.
"Это дымовая завеса. <...> Оторвать этот западный кусок Украины под видом принятия в НАТО, чтобы населению "зашло", они хотят оттяпать Западную Украину и присоединить к Польше. Это плата за участие активное поляков в этой операции против войск России", —пояснил он.
По словам Лукашенко, этот план поддерживают власти США, при этом для Беларуси и России неприемлемо расчленение Украины и отторжение ее западной части.
"И если нужно будет западному населению Украины, <...> если <...> Западная Украина попросит этой помощи, мы, конечно, будем оказывать западному населению в Украине помощь и поддержку. Если так будет, мы будем их поддерживать всячески", — подчеркнул он.
Также Лукашенко попросил Путина обдумать вопрос поддержки Россией Беларуси при таком развитии событий.
Кроме того, он поблагодарил своего российского коллегу за позицию Москвы по безопасности республики.
Переговоры Путина и Лукашенко продлятся два дня.
В последний раз Путин и Лукашенко встречались в Сочи 9 июня. Саммит прошел в неформальной обстановке в резиденции российского президента Бочаров Ручей.