https://uz.sputniknews.ru/20230723/putin-lukashenko-peregovory-sankt-peterburg-37093046.html

О чем говорили сегодня Путин и Лукашенко

О чем говорили сегодня Путин и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге. Подробности— в материале.

2023-07-23T20:09+0500

2023-07-23T20:09+0500

2023-07-23T20:09+0500

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В ходе переговоров с президентом Беларуси в Стрельне под Санкт-Петербургом, Владимир Путин заявил о провале контрнаступления ВС Украины, сообщает РИА Новости.После чего уточнил: "Оно есть, но оно провалилось".Лукашенко на встречу с Путиным привез карту переброски польских войск к границам Союзного государства.По его словам, взамен Польша получает деньги, вооружение, а также обсуждается план присоединения к ней западных украинских земель.В ходе переговоров президенты двух стран обсудили ситуацию на Украине.По словам Путина, российские бойцы за сутки уничтожили рекордное количество иностранной военной техники.Так российский лидер отреагировал на слова Лукашенко, который заявил, что, по данным белорусской стороны, за один бой военнослужащие РФ уничтожили более 15 Leopard и свыше 20 Bradley.По словам президента России, потери личного состава ВСУ с начала попыток контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.Он также указал на значительные потери среди иностранных наемников на Украине, подчеркнув, что боевики гибнут "из-за своей глупости".План НАТО по Западной Украине и безопасность БеларусиВ свою очередь, Лукашенко заявил, что предложения принять Украину в НАТО по частям — это план по аннексии западной части страны Польшей.По словам Лукашенко, этот план поддерживают власти США, при этом для Беларуси и России неприемлемо расчленение Украины и отторжение ее западной части.Также Лукашенко попросил Путина обдумать вопрос поддержки Россией Беларуси при таком развитии событий.Кроме того, он поблагодарил своего российского коллегу за позицию Москвы по безопасности республики.Переговоры Путина и Лукашенко продлятся два дня.В последний раз Путин и Лукашенко встречались в Сочи 9 июня. Саммит прошел в неформальной обстановке в резиденции российского президента Бочаров Ручей.

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