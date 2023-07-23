https://uz.sputniknews.ru/20230723/tanzila-narbayeva-vstrecha-ann-mari-dekot-parij-37080616.html

В Самарканде планируют открыть филиал Французского альянса

В Самарканде планируют открыть филиал Французского альянса

Специалисты разработали учебные программы по улучшению преподавания французского языка в Узбекистане.

2023-07-23T09:35+0500

2023-07-23T09:35+0500

2023-07-23T09:35+0500

политика

узбекистан

делегация

танзила нарбаева

встреча

франция

париж

мид

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Возможность открытия филиала Французского альянса в Самарканде обсудили в Париже, в ходе встречи делегации во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой и генеральным секретарем МИДа Франции Анн-Мари Декот, сообщает пресс-служба верхней палаты.Участники отметили, что за последние годы между Францией и Узбекистаном установился активный политический диалог, а двусторонние отношения приобрели совершенно новую динамику и содержание.Важное место в их развитии занимает сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. В качестве примера привели выставки в музее Лувр и Институте арабского мира, ставшие своего рода визитной карточкой Узбекистана и имевшие большой успех у французской общественности.По итогам встречи достигнуты договоренности по вопросам реализации проектов французских компаний в Узбекистане, организации совместных культурно-гуманитарных мероприятий, а также обмена опытом специалистов двух стран в сфере образования.Французский альянс — международная организация, целью которой является продвижение французского языка и франкоязычной культуры по всему миру.Ранее Танзила Нарбаева встретилась с парламентской делегацией Турции.

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