https://uz.sputniknews.ru/20230723/tashkent-shkoly-kompyutery-texnika-osnascheniye-37081951.html
Школы Ташкента оснащают новой компьютерной техникой
Школы Ташкента оснащают новой компьютерной техникой
Министерство дошкольного и школьного образования установило, что потребность в компьютерах есть в 258 школах.
2023-07-23T11:10+0500
2023-07-23T11:10+0500
2023-07-23T11:10+0500
общество
it-технологии
узбекистан
ташкент
школы
компьютер
министерство
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. О доставке компьютерного оборудования в школы Ташкента сообщили в МДШО Узбекистана.Предварительно проведенное изучение показало, что потребность в нем есть в 258 из 335 столичных школ.Каждый комплект состоит из 16 компьютеров, 1 принтера, кондиционера, интерактивной доски и сервера.Ранее Sputnik сообщал о том, что в школах Узбекистана введут новый предмет.
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общество it-технологии узбекистан ташкент школы компьютер министерство
общество it-технологии узбекистан ташкент школы компьютер министерство
Школы Ташкента оснащают новой компьютерной техникой
Министерство дошкольного и школьного образования установило, что потребность в компьютерах есть в 258 школах.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik.
О доставке компьютерного оборудования в школы Ташкента сообщили в МДШО
Узбекистана.
Предварительно проведенное изучение показало, что потребность в нем есть в 258 из 335 столичных школ.
“Чтобы удовлетворить эту потребность, министерство направляет в школы 304 комплекта компьютерных классов”, — говорится в сообщении.
Каждый комплект состоит из 16 компьютеров, 1 принтера, кондиционера, интерактивной доски и сервера.