https://uz.sputniknews.ru/20230723/tashkent-shkoly-kompyutery-texnika-osnascheniye-37081951.html

Школы Ташкента оснащают новой компьютерной техникой

Школы Ташкента оснащают новой компьютерной техникой

Министерство дошкольного и школьного образования установило, что потребность в компьютерах есть в 258 школах.

2023-07-23T11:10+0500

2023-07-23T11:10+0500

2023-07-23T11:10+0500

общество

it-технологии

узбекистан

ташкент

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компьютер

министерство

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. О доставке компьютерного оборудования в школы Ташкента сообщили в МДШО Узбекистана.Предварительно проведенное изучение показало, что потребность в нем есть в 258 из 335 столичных школ.Каждый комплект состоит из 16 компьютеров, 1 принтера, кондиционера, интерактивной доски и сервера.Ранее Sputnik сообщал о том, что в школах Узбекистана введут новый предмет.

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