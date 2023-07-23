https://uz.sputniknews.ru/20230723/uzbekistan-minselxoz-geoportal-nagrada-ssha-37081117.html

Проект цифровизации сельского хозяйства Узбекистана получил международное признание

Проект цифровизации сельского хозяйства Узбекистана получил международное признание

Геопортал Минсельхоза и Центра цифровизации агропромышленности. позволяет вести мониторинг почвы и посевов современным методом.

2023-07-23T10:12+0500

2023-07-23T10:12+0500

2023-07-23T10:12+0500

узбекистан

минсельхоз узбекистана

цифровизация

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сша

сельское хозяйство

мониторинг

почва

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Геоинформационная система Министерства сельского хозяйства получила награду за достижения в области географических информационных систем (ГИС), сообщает пресс-служба Минсельхоза.Награждение прошло в рамках “ESRI User Conference” — крупной международной конференции пользователей программ ESRI 2023 года, организованной компанией “Environmental Systems Research Institute (ESRI)” в Сан-Диего, США.Работа, проводимая министерством и его структурным подразделением — Центром цифровизации агропромышленности получила высокую оценку.Он также содержит данные о вегетации сельскохозкультур, влажности почвы и растений, содержании в растениях азота, на основе анализа космических снимков с использованием 4 мультиспектральных индексов и другим вопросам. Кроме того, на нем постоянно отражается и обновляется информация министерств, ведомств и структурных организаций.Для справки: компания “Environmental Systems Research Institute (ESRI)” основана в 1969 году и является лидером на мировом рынке геоинформационных систем, программного обеспечения для геолокации и картографии. Она имеет 49 офисов, 11 исследовательских центров и более 300 000 пользователей по всему миру.Ранее мы сообщали, что Минсельхоз Узбекистана успешно тестирует новую агротехнику.

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