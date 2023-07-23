https://uz.sputniknews.ru/20230723/uzbekistan-minselxoz-geoportal-nagrada-ssha-37081117.html
Проект цифровизации сельского хозяйства Узбекистана получил международное признание
Проект цифровизации сельского хозяйства Узбекистана получил международное признание
Геопортал Минсельхоза и Центра цифровизации агропромышленности. позволяет вести мониторинг почвы и посевов современным методом.
2023-07-23T10:12+0500
2023-07-23T10:12+0500
2023-07-23T10:12+0500
узбекистан
минсельхоз узбекистана
цифровизация
награда
сша
сельское хозяйство
мониторинг
почва
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Геоинформационная система Министерства сельского хозяйства получила награду за достижения в области географических информационных систем (ГИС), сообщает пресс-служба Минсельхоза.Награждение прошло в рамках “ESRI User Conference” — крупной международной конференции пользователей программ ESRI 2023 года, организованной компанией “Environmental Systems Research Institute (ESRI)” в Сан-Диего, США.Работа, проводимая министерством и его структурным подразделением — Центром цифровизации агропромышленности получила высокую оценку.Он также содержит данные о вегетации сельскохозкультур, влажности почвы и растений, содержании в растениях азота, на основе анализа космических снимков с использованием 4 мультиспектральных индексов и другим вопросам. Кроме того, на нем постоянно отражается и обновляется информация министерств, ведомств и структурных организаций.Для справки: компания “Environmental Systems Research Institute (ESRI)” основана в 1969 году и является лидером на мировом рынке геоинформационных систем, программного обеспечения для геолокации и картографии. Она имеет 49 офисов, 11 исследовательских центров и более 300 000 пользователей по всему миру.Ранее мы сообщали, что Минсельхоз Узбекистана успешно тестирует новую агротехнику.
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узбекистан минсельхоз узбекистана цифровизация награда сша сельское хозяйство мониторинг почва
узбекистан минсельхоз узбекистана цифровизация награда сша сельское хозяйство мониторинг почва
Проект цифровизации сельского хозяйства Узбекистана получил международное признание
Геопортал Минсельхоза позволяет вести мониторинг почвы и посевов современным методом.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik.
Геоинформационная система Министерства сельского хозяйства получила награду за достижения в области географических информационных систем (ГИС), сообщает пресс-служба
Минсельхоза.
Награждение прошло в рамках “ESRI User Conference” — крупной международной конференции пользователей программ ESRI 2023 года, организованной компанией “Environmental Systems Research Institute (ESRI)” в Сан-Диего, США.
Работа, проводимая министерством и его структурным подразделением — Центром цифровизации агропромышленности получила высокую оценку.
“В частности, в открытом доступе на базе системы размещен геопортал, в котором аккумулирована пространственная информация о более чем 3,2 миллионах гектаров орошаемых сельскохозяйственных угодий, более 700 тысячах землепользователей, границах земель, 1 миллионе контуров и в котором отображаются более 10 данных о сельскохозяйственных культурах и особенностях почвы. Геопортал позволяет вести мониторинг почвы и посевов современным методом”, — говорится в сообщении.
Он также содержит данные о вегетации сельскохозкультур, влажности почвы и растений, содержании в растениях азота, на основе анализа космических снимков с использованием 4 мультиспектральных индексов и другим вопросам. Кроме того, на нем постоянно отражается и обновляется информация министерств, ведомств и структурных организаций.
Для справки: компания “Environmental Systems Research Institute (ESRI)” основана в 1969 году и является лидером на мировом рынке геоинформационных систем, программного обеспечения для геолокации и картографии. Она имеет 49 офисов, 11 исследовательских центров и более 300 000 пользователей по всему миру.