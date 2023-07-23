https://uz.sputniknews.ru/20230723/uzbekistan-studenty-bank-karta-universal-37092237.html
В Узбекистане для студентов создадут универсальную банковскую карту
В Узбекистане для студентов создадут универсальную банковскую карту
Помимо оплаты ее можно будет использовать, как студенческое удостоверение, пропуск в общежитие, для посещения библиотек и спорткомплексов.
2023-07-23T19:18+0500
2023-07-23T19:18+0500
2023-07-23T19:18+0500
общество
студенты
проект
банковская карта
узбекистан
министерство
министерство высшего образования, науки и инноваций узбекистана
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Цели и задачи пилотного проекта “Универсальная студенческая банковская карта” обсудили министр высшего образования, науки и инноваций Иброхим Абдурахмонов и председатель правления “Алокабанка” Каммуна Ирисбекова, сообщает пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций РУз.Такую карту можно будет использовать, как студенческое удостоверение, а также для посещения библиотек, спортивных комплексов, входа в общежитие.Кроме того, по ней можно будет оформлять онлайн-микрозаймы, открывать вклады и электронные кошельки, совершать денежные переводы, а также интегрироваться с международными платежными системами, пользуясь всеми видами дистанционного банковского обслуживания.По итогам встречи стороны подписали совместное решение о реализации пилотного проектаОн будет осуществляться в соответствии с Указом президента “О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере цифровых технологий в рамках административных реформ”.
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество студенты проект банковская карта министерство высшего образования, науки и инноваций узбекистана
общество студенты проект банковская карта министерство высшего образования, науки и инноваций узбекистана
В Узбекистане для студентов создадут универсальную банковскую карту
Помимо оплаты ее можно будет использовать, как студенческое удостоверение, пропуск в общежитие, для посещения библиотек и спорткомплексов.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik.
Цели и задачи пилотного проекта “Универсальная студенческая банковская карта” обсудили министр высшего образования, науки и инноваций Иброхим Абдурахмонов и председатель правления “Алокабанка” Каммуна Ирисбекова, сообщает пресс-служба
Министерства высшего образования, науки и инноваций РУз.
Такую карту можно будет использовать, как студенческое удостоверение, а также для посещения библиотек, спортивных комплексов, входа в общежитие.
Кроме того, по ней можно будет оформлять онлайн-микрозаймы, открывать вклады и электронные кошельки, совершать денежные переводы, а также интегрироваться с международными платежными системами, пользуясь всеми видами дистанционного банковского обслуживания.
По итогам встречи стороны подписали совместное решение о реализации пилотного проекта
Он будет осуществляться в соответствии с Указом
президента “О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере цифровых технологий в рамках административных реформ”.