https://uz.sputniknews.ru/20230724/aviakompaniya-silk-avia-sena-bilety-snijeniye-avgust-2023-37099085.html

Авиакомпания Silk Avia снижает цены на билеты

Авиакомпания Silk Avia снижает цены на билеты

Приобрести авиабилеты по сниженным ценам можно уже с 21 июля на официальном сайте перевозчика или в кассах международных аэропортов Узбекистана.

2023-07-24T10:57+0500

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Авиакомпания Silk Avia с 1 по 31 августа снижает цены на билеты по всем направлениям, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Так, например, в течение августа можно будет улететь в Самарканд за €12 (около 155 028 сумов), добраться до Ферганы или Намангана за €10 (130 000 сумов), а до Бухары — всего за €17 (220 000 сумов).В авиакомпании также напомнили, что в тарифе ODDIY предусмотрена только ручная кладь 5 кг. Тариф OSON также невозвратный, но имеется возможность перебронирования и включенный багаж — до 10 кг. Тариф OMAD предполагает багаж до 20 кг, перебронирование и возврат билета. Ранее Sputnik сообщал о том, что Узбекистан и Венгрия с августа запускают прямое авиасообщение.

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