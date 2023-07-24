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Мирзиёев поддержал развитие межпарламентского сотрудничества с Россией
Мирзиёев поддержал развитие межпарламентского сотрудничества с Россией
Шавкат Мирзиёев и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поговорили по телефону. 24.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-24T15:27+0500
2023-07-24T15:27+0500
2023-07-24T16:45+0500
узбекистан
россия
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Валентиной Матвиенко, сообщает пресс-служба главы государства. Председатель Совета Федерации искренне поздравила Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав доброго здоровья, благополучия и новых успехов. Ранее мы сообщали, что Мирзиёева с днем рождения поздравили лидеры стран Центральной Азии.
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Мирзиёев поддержал развитие межпарламентского сотрудничества с Россией
15:27 24.07.2023 (обновлено: 16:45 24.07.2023)
Шавкат Мирзиёев и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поговорили по телефону.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Валентиной Матвиенко, сообщает пресс-служба главы государства
.
Председатель Совета Федерации искренне поздравила Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав доброго здоровья, благополучия и новых успехов.
"В ходе беседы с удовлетворением были отмечены активные межпарламентские контакты и обмены, способствующие укреплению узбекско-российских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества", — говорится в сообщении.