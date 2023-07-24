https://uz.sputniknews.ru/20230724/mirziyoyev-podderjal-razvitiye-mejparlamentskogo-sotrudnichestva-rossiyey-37111099.html

Мирзиёев поддержал развитие межпарламентского сотрудничества с Россией

Мирзиёев поддержал развитие межпарламентского сотрудничества с Россией

Шавкат Мирзиёев и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поговорили по телефону. 24.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-24T15:27+0500

2023-07-24T15:27+0500

2023-07-24T16:45+0500

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Валентиной Матвиенко, сообщает пресс-служба главы государства. Председатель Совета Федерации искренне поздравила Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав доброго здоровья, благополучия и новых успехов. Ранее мы сообщали, что Мирзиёева с днем рождения поздравили лидеры стран Центральной Азии.

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